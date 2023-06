Dopo tante lunghissime attese, ieri pomeriggio alle 16 è arrivato ufficialmente il rinnovo di Rafael Leao col Milan, che lo legherà fino al 30 Giugno 2028, da 5 milioni più 2 di bonus con la clausola rescissoria fissata a 175 milioni.



La giornata è iniziata verso le 14 col l'arrivo in sede dei due dirigenti rosseneri Paolo Maldini e Frederic Massara. Successivamente verso le 14.45 a casa Milan è arrivato Leao, che poi ha rinnovato il suo contratto coi rossoneri e tutto ciò ha fatto sorridere i tifosi che avevano paura di perderlo a zero come era successo precedemente coi vari Calhanouglu, Donnarumma, Kessie e Romagnoli. Un rinnovo pienamente meritato dove i dati parlano chiaro, ultimi due anni i suoi rendimenti col maglia Milan sono da Top Player arrivando in doppia cifra di goal e assist. L'anno scorso in campionato ha collezionato 34 presenze 11 goal e 10 assist contanto tutte le competizioni è arrivato 14 goal e 12 assist, invece in questa stagione con ancora 1 partita da giocare ha collezionato in Serie A 34 presenze 13 goal e 10 assist contanto poi tutte le competizioni ha fatto 47 partite 14 goal e 15 assist. L'anno scorso è stato pure protagonista del 19 scudetto del Milan, dove è stato eletto MVP della Serie A 2021-2022.

Le dichiarazioni di Leao dopo il rinnovo: Sono molto contento, mancavano soltanto le ultime cose da fare. Trovare un'accordo è stato difficile e ci è voluto molto, ma fortunamente ci siamo riusciti!

Sul futuro: speriamo di fare grandi cose, vogliamo vincere tante cose importanti. Numero di maglia? Vedremo se sarà 10 o 17.

Su Milano: Milano è casa mia, tutti mi hanno accolto a braccia aperte quando sono arrivato qua ed anche nei momenti difficcili tutti erano li per aiutarmi. Con questa fiducia posso arrivare al top e vincere tanta cose.

Sulla sua crescita: Nelle prima due stagioni qui i miei numeri erano molto bassi. arrivavo davanti alla porta e non riuscivo a fare gol. Ora credo di essere un giocatore più maturo ed efficace.

Sul rapporto col Mister Pioli: Il mister ha capito alla perfezione come alzare il mio livello, è una persona speciale e fuori dal campo mi da sempre consigli per migliorarmi, anche come persona.

Rapporto con Ibra: Ibrahimovic per me è un fratello maggiore. Mi ha sempre spronato, anche quando magari avevo già fatto gol e stavo facendo bene. Mi diceva di dare il massimo, di dare di più anche quando avevo già fatto tanto.

Voglia di vincere: La mia intenzione è vincere tanti titoli con questo club, come lo Scudetto. Abbiamo fatto capire al mondo che il giusto mix di giovani ed esperti puoi davvero fare qualsiasi cosa.

Comunicato del Milan:

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell'estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 goal e 29 assist in rossonero e si è imposto nel Campionato Italiano come "Miglior Calciatore della Serie A" della scorsa Stagione. AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme.