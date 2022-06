Iniziano ad arrivare le prime conferme, le voci di mercato cominciano a trasformarsi in ufficialità, un’altra finestra di mercato è alle porte. Ancora tanti rumors sugli intrecci dei portieri in Serie A. Andiamo ad analizzare la situazione nei club di centro classifica, partendo dall’Atalanta esclusa dalle coppe europee.

ATALANTA. Tante scelte, diverse possibili combinazioni, l’Atalanta è forse la squadra con più portieri di alto livello nella rosa. Partiamo dal titolare della passata stagione, arrivato dall’Udinese per 20 milioni circa, Juan Musso è forse l’unica certezza di un roster di portieri bello ampio. Salvo eventuali ripensamenti sarà ancora l’argentino a difendere i pali dei nerazzurri. Qualche dubbio sul secondo portiere: Marco Sportiello ha ancora un anno di contratto, potrebbe essere lui ad affiancare Musso anche in questa stagione, a meno che il classe ’92 non scelga di partire per cercare un posto da titolare. Francesco Rossi, quasi sicuramente, sarà il terzo portiere per la sesta stagione di fila. Discorso completamente diverso per i due rientranti dal prestito, stiamo parlando di Pierluigi Gollini e Marco Carnesecchi, rispettivamente nella passata stagione al Tottenham e alla Cremonese. Difficile pensare una loro permanenza nella Dea, Gollini ha bisogno di un posto da titolare dopo lo scarso minutaggio in quel di Londra (su di lui la Fiorentina) mentre su Carnesecchi si è fatta viva la Lazio che, dopo i saluti di Strakosha, vede nel giovane portiere emiliano la figura giusta alla quale affidare le chiavi della propria porta. Le parti sono già a lavoro per trovare un accordo.

HELLAS VERONA. Poche, pochissime novità nel gruppo portieri dell’Hellas Verona. Quasi scontata la permanenza di Lorenzo Montipò che per il secondo anno consecutivo difenderà la porta dei gialloblù. Stesso discorso anche per il classe 2000 Ivor Pandur (3 presenze nella passata stagione) e per Alessandro Berardi, terzo portiere da diverse stagioni.

TORINO. Con l’ormai certa partenza di Vanja Milinković-Savić il Torino è al lavoro per trovare un sostituto del serbo. Sino a questo momento il nome più caldo è stato quello di Gabriel, fresco di promozione in Serie A con il Lecce. Nelle ultime ore però è spuntato Bruno Varela, portoghese classe '94, del Vitoria Guimares. In ogni caso Etrit Berisha è pronto a rimanere e giocarsi un posto da titolare. Valigie pronte anche per il classe 2000 Luca Gemello che piace a diverse squadre di Serie B, tra cui Cittadella e Como.

SASSUOLO. Se in casa Verona la situazione non cambia, nel Sassuolo è altrettanto. Andrea Consigli si prepara a disputare la sua nona stagione con la maglia neroverde. Discorso simile per il suo vice, Gianluca Pegolo, che qualche giorno fa ha rinnovato per un altro anno. Per quanto riguarda il terzo portiere è ancora incerto il futuro del classe ’99 Giacomo Satalino, un altro anno alle spalle della coppia Consigli-Pegolo o un prestito per trovare più spazio.

UDINESE. Anche il parco portieri dell’Udinese è pronto a essere riconfermato. Marco Silvestri, classe ’91 con oltre 100 presenze in Serie A, si appresta a disputare la sua seconda stagione in Friuli. Alle sue spalle Daniele Padelli (3 presenza nella passata stagione). Come terzo portiere uno tra Antonio Santurro, attualmente impegnato con la Nazionale dominicana, e Manuel Gasparini, classe 2002 cresciuto nel vivaio friulano.

BOLOGNA. Il Bologna può dormire sogni tranquilli con Lukasz Skorupski in porta. Per il polacco è pronto un rinnovo fino al 2025, i rossoblù vogliono blindare il proprio estremo difensore anche in chiave futura. Con la titolarità quasi certa dell’ex Empoli c’è ancora qualche dubbio su chi sarà il secondo. Francesco Bardi piace ad alcune squadre di Serie B, Ternana e Como sembrerebbero interessate al classe ’92 livornese. Punto di domanda anche sui giovani Nicola Bagnolini (esordio in A un mese fa in Genoa - Bologna) e Marco Molla.

EMPOLI. Una delle prime ufficialità arriva proprio dall’Empoli: Samuele Perisan è un nuovo portiere degli azzurri. Non è ancora chiara la strategia dei toscani per quanto riguarda i portieri, Guglielmo Vicario (uno dei migliori nella passata stagione) nonostante il riscatto dal Cagliari potrebbe partire. Piace molto alla Fiorentina e alla Lazio, ma attenzione a tutti gli altri possibili intrecci (vedi Milinković-Savić alla Viola o Carnesecchi alla Lazio). Contratto in scadenza per Samir Ujkani, difficile quindi pensare una sua permanenza in Toscana. Anche Jacopo Furlan potrebbe lasciare Empoli, lasciando così un altro spazio vuoto nel roster dei portieri.