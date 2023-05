Nel fine settimana del 29 e del 30 aprile 2023, a Subbuteoland (Reggio Emilia) si è disputata la seconda tappa del prestigioso Guerin Subbuteo 2023, per la disciplina del Calcio da Tavolo. Il tabellone GOLD del torneo individuale ha registrato il successo del capitano della Nazionale Italiana campione del mondo, Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia), che in finale ha avuto la meglio su Pasquale Torano (Leonessa Brescia), con il risultato di 2 a 1. Sul podio salgono anche Enrico Giannarelli (Subbuteo Club Sombrero) e Alfonso Gargiulo (Subbito Gol Ferrara), entrambi eliminati in semifinale, mentre nella competizione SILVER il successo è ottenuto da Paolo Natale (CCT Roma) che in finale ha battuto Stefano Barducci (Club Subbuteo Firenze). Completano il podio Pasquale Guerra e Gaetano Ciraolo (entrambi dei Subbuteisti Modena).

CALCIO DA TAVOLO: CAMPIONATI REGIONALI IN LIGURIA, LAZIO, PUGLIA E CALABRIA

Nel medesimo weekend si sono disputati anche alcuni campionati regionali per la disciplina del calcio da tavolo. Per la precisione, in Liguria, dove la vittoria è stata ottenuta da Gianfranco Calonico (Master Sanremo), attuale campione del mondo individuale nella categoria Veteran, mentre il tabellone Cadetti ha visto l’affermazione di Enrico Frisone (SC Ligures). Nel Campionato Regionale del Lazio, giocato presso il Centro Sportivo in Miniatura di Roma, la prima posizione è stata conquistata da Maurizio Lepri (Salernitana). In Puglia, invece, il successo, nel torneo Open, è stato ottenuto da Gerardo Patruno (Bologna Tigers), mentre nei Cadetti vince Ivan Quattrocchi (Subbuteo Taranto). In Calabria, infine, affermazione per Leonardo Cuzzocrea (CT Paola).

SUBBUTEO TRADIZIONALE: IN LOMBARDIA LA SELEZIONE REGIONALE PER I PROSSIMI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI

Nel contempo, a Brescia, si sono giocate anche le selezioni regionali della Lombardia valide per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani individuali, che saranno organizzati dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES, per la disciplina del Subbuteo Tradizionale, con il successo, in questo specifico torneo, che è andato a Emanuele Funaro (SC Sombrero).