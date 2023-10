Si è concluso domenica 8 ottobre il girone di andata del Campionato Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024. IlPalazzetto dello sport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto (AP) ha ospitato l’intero evento, che è stato organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, hanno partecipato ben 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina (presenti, tra gli altri, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, che poche settimane fa ha vinto il titolo di Campione d’Europa Individuale Open).

Le squadre presenti hanno disputato le partite valide per i gironi di andata dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Calcio da Tavolo. Al termine di queste sfide, le Fiamme Azzurre Roma sono in testa, nella massima serie, e si candidano, anche quest’anno, quale formazione da battere per la conquista dello scudetto. Dietro di loro gli Eagles Napoli ed il Barcellona Calcio Tavolo, appaiate a pari punti, e la F.lli Bari Reggio Emilia, ad una sola lunghezza dalle dirette inseguitrici della capolista. Un’altra compagine capitolina, gli SPQR MMIX Subbuteo, è attualmente in testa nel campionato cadetto, dove la situazione appare comunque molto equilibrata, con la sesta in classifica a soli cinque punti dall’attuale capolista. In Serie C, infine, spiccano il Foggia, solitario in testa al girone B, ed i Napoli Pirates ed il Sessana, prime, a pari punti, nel girone A.

Per determinare la squadra vincitrice dello Scudetto e le varie promozioni e retrocessioni, bisognerà comunque attendere il girone di ritorno, che si disputerà nel weekend del 13 e 14 aprile 2024. L’intero evento è stato trasmesso in diretta sul gruppo Facebook “FISCT Live” (https://www.facebook.com/groups/fisctlive), dove tutt’ora si possono visionare le numerose partite riprese dalle telecamere e dagli operatori presenti al Palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto, mentre sul sito ItaliaSubbuteo sono consultabili tutti i risultati degli incontri disputati e le classifiche complete dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo.

LE CLASSIFICHE AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

Serie A: Fiamme Azzurre Roma 29, Eagles Napoli e Barcellona Calcio Tavolo 25, F.lli Bari Reggio Emilia 24, Salernitana 19, Napoli Fighters 17, Lazio TFC 14, Bologna Tigers 13, Virtus Rieti 10, SC Bagheria e ACS Perugia 4, SC Ascoli 2.

Serie B: SPQR MMIX 25, SC Sombreo e Master Sanremo 24, Subbuteo Casale e Stella Artois Milano 22, SC Labronico 20, Messina e SC Catania 12, Tigers Lab 9, Leonessa Brescia 9, Anacapri 3, Aosta Warriors 1.

Serie C, girone A: Napoli Pirates e Sessana 26, Eagles II 25, CS Firenze 19, Torino 2009 18, AS Cosenza 17, Black Rose Roma 16, Subbuteo Vomero 11, SC Cagliari 9, Subbuteisti Modena 7, Atletico Pisa e Sassari 4.

Serie C, girone B: Foggia 27, Picchio Ascoli 23, Palermo 22, Masterina Sanremo 21, Reggio Calabria 17, ASM Nola 15, CT Igea 14, Subbito Gol Ferrara 13, Papata Group Ponticino 12, Trento 10, CT Paola 5, Stradivari Cremona 4.

I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO

Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, fino al 2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando, conseguentemente, le classifiche ottenute fino a quel momento, ed assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva, alle Fiamme Azzurre Roma. Nel 2022 il campionato è tornato alla formula originaria, con i gironi di andata e ritorno, giocati però nel medesimo anno solare, ed anche in questo caso hanno registrato la vittoria alla sopracitata formazione capitolina, che ha quindi vinto ben cinque delle ultime sei edizioni del torneo.

Le squadre più titolate, al momento, risultano essere l’ACS Perugia e la F.lli Bari Reggio Emilia, con 6 titoli vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da Eagles Napoli, Stella Artois Milano e, appunto, Fiamme Azzurre Roma.