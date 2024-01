La Coppa Italia 2023/2024 di Calcio da Tavolo si disputerà, nel fine settimana del 17 e 18 febbraio 2024, alle porte di Roma, e precisamente a Colleferro, nel Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli”. Questa competizione segnerà, dunque, l’esordio del nuovo Centro Federale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), che dopo tanti anni trascorsi in quel di San Benedetto del Tronto (AP), si trasferisce nei pressi della Capitale, grazie anche alla decisiva volontà dell’Amministrazione Comunale di Colleferro.

“Prima di iniziare questa nuova avventura – ha avuto modo di dichiarare il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi – è doveroso, da parte di tutta la Federazione e dell’intero movimento che mi onoro di rappresentare, porgere pubblicamente i nostri più sentiti ringraziamenti alla comunità e alle Istituzioni di San Benedetto del Tronto, che in tutti questi anni hanno ospitato le nostre manifestazioni sportive, unitamente ai tesserati del Subbuteo Club Ascoli e alla Zenith Viaggi,che si sono costantemente spesi e prodigati affinché l’organizzazione e la logistica di tutte le competizioni disputate presso il Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca” fossero sempre di altissimo livello. Colgo anche l’occasione per salutare e ringraziare l’Amministrazione Comunale di Colleferro, che ha manifestato fortemente la volontà di ospitare le nostre manifestazioni federali, insieme ai ragazzi della S.S. Lazio T.F.C. e dell’Alba Subbuteo Roma, che si sono presi l’incombenza di supportare l’organizzazione di tutte le nostre prossime iniziative nella località alle porte di Roma. Una città, quella di Colleferro, che può vantare notevoli vantaggi, sia dal punto di vista della centralità delle vie di comunicazione, essendo situata a pochi minuti dalla Capitale, e sia dal punto di vista delle ulteriori attrattive, destinate principalmente agli accompagnatori dei vari atleti che raggiungeranno Colleferro, considerata la vicinanza, ad esempio, con Valmontone Outlet o con il celebre parco divertimenti MagicLand. Inoltre, sono state attivate diverse convenzioni con numerose strutture ricettive del territorio, entusiaste di poter accogliere i numerosi atleti che raggiungeranno Colleferro da tutta Italia. Sinceramente, non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo corso della FISCT, all’insegna, per l’appunto, della centralità, e che prenderà ufficialmente il via con la Coppa Italia 2023/2024 di Calcio da Tavolo”.

LA COPPA ITALIA DI CALCIO DA TAVOLO

La Coppa Italia di Calcio da Tavolo è, da sempre, considerata come uno dei più prestigiosi trofei del circuito agonistico del calcio in miniatura. L’ultima edizione si è disputata in quel di San Benedetto del Tronto (AP), nell’aprile del 2023, mentre quella che si giocherà a Colleferro (Roma) il 17 ed il 18 febbraio 2024 sarà la 34esima edizione di questo torneo. L’evento sarà organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

LA FORMULA DELLA COPPA ITALIA DI CALCIO DA TAVOLO

Dopo la positiva esperienza dell’anno passato, anche in questa occasione sarà previsto, per le competizioni individuali, che si svolgeranno nella giornata di sabato 17 febbraio 2024, il tabellone Master, esclusivamente dedicato agli atleti nei primi posti del ranking della FISCT, unitamente alle classiche competizioni Open e Veteran (Over 50). Insieme a queste ci saranno anche i tornei giovanili (Under20, Under16 e Under12) e la competizione Ladies. I vincitori delle competizioni individuali Master e Veteran saranno qualificati di diritto, rappresentando i colori azzurri della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo nelle rispettive categorie, alla competizione individuale della FISTF World Cup 2024, che si svolgerà in Inghilterra, e precisamente a Tunbridge Wells, dal 20 al 22 settembre 2024.

Per quanto riguarda le competizioni a squadre, previste per domenica 18 febbraio 2024, i tabelloni saranno quelli Open, Juniores (con squadre composte da giocatori Under20) e Primavera (con le compagini formate da ragazzi Under16 e Under12). Nel torneo Open, al termine della fase a gironi, le prime due squadre di ogni gruppo accederanno direttamente al tabellone Master, mentre tutte le altre proseguiranno il proprio percorso nel tabellone Cadetti.

VIDEO PROMOZIONALE E DIRETTA SOCIAL

Sugli account social della FISCT è stato pubblicato un video promozionale per la Coppa Italia 2023/2024 di Calcio da Tavolo (https://www.youtube.com/watch?v=vhELSiJUh8g&t=1s). Inoltre, dopo l’incredibile successo in termini di visualizzazioni ed interazioni social in occasione del recente Trofeo delle Regioni, con ben 273.400 visualizzazioni ed oltre 43.500 like, anche le live della Coppa Italia verranno trasmesse sull’account TikTok ufficiale della FISCT (@fisctsubbuteo) unitamente alla consueta diretta sul gruppo Facebook “FISCT Live”.