Ma davvero tagliare il Rdc è una cosa buona?

Vi ricordo cari politici che questo strumento non solo ha messo in moto l'economia, perché questo strumento fa lavorare le piccole imprese, soprattutto i piccoli negozi le botteghe e tantissimi mercatini dei cosiddetti venditori ambulanti; il sussidio ogni 27 del mese dà da mangiare a milioni e milioni di persone, sicuramente è da migliorare, ma la colpa la gente non ne ha se le politiche del lavoro non funzionano.

Io, personalmente invalido civile, con la 104, sono più di 7-8 anni che sono iscritto e non ho ricevuto neanche una chiamata dal centro all'impiego, il problema non sono i percettori, il problema fondamentale sono i comuni che non sono informati dei loro cittadini.

La soluzione al reddito di cittadinanza? La soluzione sarebbe obbligare i percettori a lavori sociali per 18 mesi, facendo lavori nei comune ogni percettore nel proprio comune aggiustando scuole dei propri paesi, pulire strade, organizzazioni di fiere comunali, pulire ville villette aiutando gli operatore ecologici nella qualsiasi, tutto lavoro del comune al 99%, ha sempre difficoltà perché quasi tutti i comuni del Sud sono disastrati male organizzati, con i percettori potrebbero avere uomini in più da mettere a disposizione di tanti servizi che non funzionano, come ad esempio strutture troppo vecchie, strutture abbandonate si potrebbero utilizzare i percettori per migliorare tantissime strutture in paese, anche a volte pericolanti, un'idea sarebbe questa!

Un'altra idea potrebbe essere incentivare le aziende con un vincolo di assunzione di almeno quattro o cinque persone percettori di rdc, oltre ad assumere personale con la 104, legge già in vigore, non sarebbe un'idea più facile?

Obbligare le aziende ad assumere queste persone e così via, vi è il sussidio, funzionerebbe tranquillamente, ma per fare questo bisogna mettere debito pubblico, mettere denaro fresco da dare ai comuni, ma soprattutto investire sul reddito di cittadinanza con le giuste modalità di controllo e soprattutto unica proposta di lavoro seria anche con un po' di strada a distanza dal capoluogo, ma lavoro congruo con le ore giuste.



Cara Giorgia Meloni ti ricordo che tu guadagni più di €25000 al mese come fai a fare la guerra ai poveri, con quale coraggio non ti vergogni? La guerra si fa a chi evade il fisco e non paga le tasse, non alla povera gente che con quei miseri €500 va a fare semplicemente la spesa comprando un po' di pasta, un po' di olio e un po' di carne.

Che il Natale ti porti consiglio cara Giorgia,

da cittadino italiano mi vergogno di questo paese!