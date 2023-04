Parto dal presupposto che il Napoli stia meritatamente vincendo lo scudetto e che in fondo mi fa piacere che la mia città sia in festa, da juventino e quindi per me un derby, trovo palesemente fuori luogo questi attacchi alla Juve, da nord, sud, est, ovest, Marte, Mercurio.

Ok, a Napoli si vince ogni 33 anni, non hanno avuto rivali, cosa c'è di meglio che vendere gadget inneggianti all'odio contro la Juve? Nessun accenno al Milan né all'Inter, solo Juve.

Ma volevo parlare di altro: in un'intervista il monsieur De Laurentiis dichiara che gli juventini non torinesi sono solo meridionali frustrati.

Mi sta benissimo, sono meridionale, ma per niente frustrato.

La domanda che mi pongo e che viene spontanea è: gli juventini dell'Emilia-Romagna, Marche, Liguria, ecc. sono juventini non frustrati???? Perché accostare la parola frustrato al meridionale? Non sarà una reminiscenza in quel cervelletto che ti ritrovi? Un luogo comune, frustrati perché nullafacenti, senza lavoro?

Io credo che ci sia un bello sfondo razzistico in quella frase, cosi come è razzista il giudice di turno che odia la Juve... se dico che odio un cinese, o un nero sono politicamente scorretto e forse mi arrestano pure, con il rispetto per i cinesi e i neri che ho preso solo come primo esempio che mi è venuto in mente.

Volevo solo dire al caro Aurelio che ha rilevato un'altra società del sud, vedasi Bari, e che sempre col Napoli ci lavorano 4 suoi familiari ad 1 milione di euro all'anno.

Ovvio, il presidente paga e decide, tutto giusto, ma la finisca di lucrare e poi sputare nel piatto in cui mangia.



Per lei un meridionale non è frustrato se tifa Napoli, quelli sono tutti ricchi, belli, senza problemi, si salvano giusto perché tifosi del Napoli.

Io mi indigno da napoletano, posso essere tutto, frustrato, traditore, ma sono napoletano e questo lei non puo' né averlo né togliermelo.

Difendo la mia città e tutti quelli chiamati in causa, cosi come l'Italia intera juventina.

Poi si puo' estendere il discorso a tutti, nessuno puo' dichiararsi frustrato in base alla squadra per cui tifa...



Quindi le dico, monsieur De Laurentiis: a parte i soldi, faccia anche un corso di savoir vivre.

De Laurentiis: "La Juve raggruppa i tifosi frustrati del Sud!"