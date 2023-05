Nel weekend del 27 e 28 maggio 2023 il circuito agonistico della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha visto lo svolgimento di diverse competizioni disputati su tutto il territorio nazionale, con l’assegnazione, ad esempio, del titolo di Campione Regionale per la disciplina del Subbuteo Tradizionale in Puglia e della Coppa Sicilia e della Coppa Lazio di Calcio da Tavolo. Spazio poi ai tornei regionali con quelli dedicati al Calcio da Tavolo in Piemonte e Sardegna, e quelli per il Subbuteo Tradizionale, in Toscana e Campania. I tornei giocati, per altro, concorrono per i ranking ragionali validi per il “Trofeo delle Regioni”, e hanno visto la presenza, in totale, di circa 130 atleti impegnati sui campi di gioco.

SUBBUTEO TRADIZIONALE: ANDREA DE GIOSA NUOVO CAMPIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

In vista dei Campionati Italiani Individuali di Subbuteo Tradizionale, previsti per il weekend del 24 e 25 giugno 2023, a Subbuteoland (Reggio Emilia), in tutte le regioni d’Italia si stanno disputando i tornei per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale, che consente, di fatto, l’accesso alla massima competizione individuale nazionale per questa disciplina.

In Puglia il titolo è stato conquistato da Andrea De Giosa (SC Bari), che nella finalissima del torneo ha avuto la meglio su Gabriele Pellicoro (CCT Roma) con il risultato di 3 a 2. Successo, nel tabellone Cadetti, per Giampiero Pinto (SC Bari), che supera di misura Luigi Arena (Black Rose Roma).

IL BARCELLONA CALCIO TAVOLO TRIONFA NELLA COPPA SICILIA A SQUADRE

La formazione del Barcellona Calcio Tavolo, composta da Antonio La Torre, Claudio La Torre, Concetto La Torre, Carmelo Sciacca e Salvuccio Mandanici, ha vinto la prestigiosa Coppa Sicilia di Calcio da Tavolo a squadre, superando, nella finalissima del torneo, il Subbuteo Club Catania, con il risultato di 2 a 1. Sul podio, unitamente a queste due compagini, spazio anche per il Messina, giunto terzo nella classifica finale del torneo.

COPPA LAZIO DI CALCIO DA TAVOLO: VINCONO GABRIELE SILVERI E BLACK ROSE ROMA

La Coppa Lazio di Calcio da Tavolo 2023, uno dei tornei regionali tra i più antichi e prestigiosi d’Italia (con la prima edizione che si è disputata il 13 gennaio 1979), ha registrato l’affermazione, nella competizione individuale, di Gabriele Silveri (Salernitana), che in finale ha battuto di misura Emanule Lo Cascio (SPQR MMIX Subbuteo). Sul podio anche Andrea Strazza (Black Rose Roma) e Giuseppe Cascioli (SS Lazio TFC), che arrestano la propria corsa solo in semifinale. Per quanto riguarda il torneo a squadre, invece, la vittoria è andata al Black Rose Roma (double stagionale, avendo già vinto quella di Subbuteo Tradizionale).

QUARTA TAPPA DEL TROFEO REGIONALE DELLA SARDEGNA: SUCCESSO PER GIOVANNI MARIA MORO

Nella quarta ed ultima tappa del Trofeo Regionale della Sardegna di Calcio da Tavolo, il successo è stato ottenuto da Giovanni Maria Moro (Subuteo Team Sassari), che in finale ha sconfitto Igor Portoghese (SC Cagliari) con il risultato di 2 a 1. Piazze d’onore anche per Efisio Garau (SC Cagliari) e per Fabrizio Pintore (Subbuteo Team Sassari), che si aggiudica anche la vittoria finale del Trofeo (risultato delle quattro tappe disputate).

CALCIO DA TAVOLO: FILIPPO MUSSINO VINCE IL TORNEO REGIONALE DEL PIEMONTE

Nel Torneo Individuale di Calcio da Tavolo valido per il circuito regionale del Piemonte-Valle d’Aosta, ad avere la meglio è stato Filippo Mussino (Torino 2009), che nella classifica finale si è piazzato davanti al proprio compagno di squadra, Giancarlo Russo, a Donato Erbì (ASD Aosta Warriors) e a Dario Di Muri (Torino 2009).

ENEA NASRI VINCE IL GRAND PRIX DI SUBBUTEO TRADIZIONALE DELLA TOSCANA

A San Miniato Basso (Pisa) si è anche disputato il Grand Prix di Subbuteo Tradizionale della Toscana, che ha visto l’affermazione di Enea Nasri (SC Castelfiorentino), che in finale ha battuto, per 3 a 0, Ruggero Torboli (SC Sombrero). Sul podio anche Stefano Cafaggi (SC Labronico) e Alessandro Casanova (SC Sombrero), mentre nel tabellone Cadetti ad avere la meglio è Ali Nasri (SC Castelfiorentino), che ha battuto per 2 a 1 Enrico Tosi (CCM Livorno). Menzione particolare, infine, per Lorenzo Sani (SC Sombrero di San Miniato) che ha vinto il torneo giovanile disputato parallelamente alla competizione di cui sopra.

SUBBUTEO TRADIZIONALE: IN CAMPANIA VINCE CIRO BATTIBAGLIA

Nel Torneo Individuale Regionale della Campania di Subbuteo Tradizionale, la vittoria è stata conseguita da Ciro Battipaglia (Team Campania), che in finale ha avuto la meglio sul suo compagno di squadra, Claudio Santoriello, solo al termine degli Shoot Out, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità, con il risultato di 1 a 1. Piaze d’onore, in questa occasione, per Livio Cerullo (SC Sombrero) e Francesco Zolfanelli (Black Rose Roma).