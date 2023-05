Si è dunque conclusa la Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale, disputata, nel weekend del 6 e 7 maggio, presso il polivalente Palazzetto dello Sport “Casa Mora”, di Castiglione della Pescaia (GR), meravigliosa località turistica incastonata nel cuore della maremma toscana. L’evento, che ha registrato la presenza di oltre 200 persone, tra atleti, organizzatori ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia, con oltre 100 partecipanti alla competizione individuale e ben 34 squadre (da Aosta a Catanzaro, passando da Genova, Perugia, Roma, Bari, ecc…), è stato organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), unitamente alla preziosa collaborazione dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT) e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) ed è stato inserito nel novero delle Giornate Europee dello Sport, pianificate dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) nell’ottica della promozione in chiave turistica del proprio territorio di competenza attraverso l’organizzazione di eventi sportivi.

FILIPPO FILIPPELLA (AOSTA WARRIORS) VINCE LA COPPA ITALIA 2023

Il torneo individuale, disputato nella giornata di sabato 6 maggio, ha sancito l’affermazione di Filippo Filippella (ASD CT Aosta Warriors) nel tabellone MASTER, che in finale ha avuto la meglio, di misura, su Enrico Frisone (SC LIgures), assicurandosi, di conseguenza, l’ambito trofeo. Insieme a due atleti, salgono anche sul podio, in quanto eliminati in semifinale, Stefano Flamini (SC Ascoli) e Gabriele Silveri (Salernitana). Nel tabellone CADETTI, invece, la vittoria è andata a Luca Puzzella (Team Campania), che in finale ha battuto, con il risultato di 3 a 0, Rocco Antonio Iarlori (Old Lions Macerata). Piazze d’onore, in questo caso, per Stefano Zappacosta (SC Pescara) e Pierpaolo Dore (SC Sombrero).

SUBBUTEO CASALE TRIONFA NELLA COMPETIZIONE A SQUADRE DELLA COPPA ITALIA 2023

Nella giornata di domenica 7 maggio, invece, si è giocato il torneo a squadre. Nel tabellone MASTER, dopo una finale vinta solo all’ultimo istante, la Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale viene conquistata dal Subbuteo Casale. La formazione piemontese, composta da Alessandro Amatelli, Andrea Dorato, Christian Fricano, Alex Incorvaia e Paolo Zambello, ha avuto la meglio, nella finalissima della competizione, sul Subbuteo Club Labronico, con il risultato di 2 a 1. In questo torneo, salgono inoltre sul podio anche le squadre dell’ACS Perugia e del Subbuteo Club Sombrero. Nel tabellone CADETTI, infine, la vittoria viene ottenuta dalla Viterbese Subbuteo, che in finale ha battuto il Real Sombrero con il risultato di 4 a 0. Sul gradino più basso del podio, in questo caso, salgono anche il Team Campania e le Talpe Junior, eliminate in semifinale.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E DEL PRESIDENTE DELL’ACOT

Le premiazioni dei vincitori si sono svolte alla presenza del Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi e del Presidente dell’ACOT, Paolo Pieraccini, accompagnati dal Presidente del Consiglio Comunale, Isabelle Mariani, che nella giunta cittadina ha anche assunto la delega allo sport, e dall’Assesore al Turismo, Susanna Lorenzini.

Il Sindaco, prima della cerimonia, ha inteso omaggiare la FISCT, nella figura del suo Presidente, Pietro Ielapi, con una mattonella commemorativa in ricordo di Italo Calvino realizzata in occasione dei 100 anni dalla nascita del famoso scrittore, sepolto proprio nel cimitero monumentale della città di Castiglione della Pescaia. “Eventi come quelli di oggi – ha avuto modo di affermare il primo cittadino castiglionese, Elena Nappi – servono a rinsaldare il fortissimo legame della nostra città con lo sport. Siamo orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione, visto che per noi è molto importante, perché porta una nuova ventata di sport, diversa da quelle che fino ad oggi abbiamo organizzato, e quindi siamo molto grati alla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo per essere venuti a Castiglione della Pescaia, rinnovando l’invito per i prossimi anni, affinché questa di oggi possa essere solo la prima di una lunga serie di competizioni organizzate dalla FISCT nella nostra città. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare anche l’ACOT, per aver stimolato fortemente questo invito e questa iniziativa nel nostro territorio”.

Gli ha fatto quindi eco il Presidente dell’ dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT), Paolo Pieraccini: “Questa manifestazione era una sorta di scommessa, ed è stata vinta ampiamente. Mi fa estremamente piacere la vicinanza dell’Amministrazione Comunale, ma non avevo alcun dubbio al riguardo visto la particolare sensibilità in merito a questi eventi. Questo è un modo di fare turismo che mi piace particolarmente, visto che ci consente di fare dei numeri importanti in bassa stagione. Inoltre io ho un particolare amore per questa disciplina sportiva, perché mi riporta bambino e tutti coloro i quali sono nati negli anni ’60 e ’70 hanno comunque dei bellissimi ricordi legati al Subbuteo. Mi ha quindi fatto enorme piacere l’aver contribuito a portare un evento sportivo nazionale di questo gioco nella nostra città, nella speranza che tali manifestazioni possano anche servire per avvicinare alcuni giovani del nostro territorio a questa disciplina. Colgo infine l’occasione per ringraziare e complimentarmi con la FISCT per la splendida organizzazione e per il lavoro fatto in questi giorni”.

Il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo, Pietro Ielapi, nel corso della cerimonia di premiazione, ha consegnato, ai prestigiosi ospiti intervenuti, una medaglia ricordo, coniata per l’occasione e riportante il logo ufficiale della Federazione. Lo stesso Presidente della FISCT ha poi avuto modo di dichiarare: “Vorrei ringraziare, con immenso piacere, il Comune di Castiglione della Pescaia, nella figura del Sindaco della città, Elena Nappi, e di tutta la sua amministrazione, che ci hanno calorosamente ospitato nel corso di questo weekend, ed ovviamente l’ACOT, l’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica, nella persona del suo Presidente, Paolo Pieraccini, che ci hanno supportato in ogni modo nell’organizzazione di questa manifestazione sportiva. È stata una due giorni intensa, grazie al ritorno di una competizione che si era dovuta bruscamente arrestare a causa della pandemia da Covid-19, e che è ripresa quest’anno, con una partecipazione massiccia, con circa 200 persone provenienti da tutta Italia. Castiglione della Pescaia è stata, senza alcun dubbio, una bellissima scoperta, grazie al suo bellissimo Palazzetto dello Sport, assolutamente perfetto per un evento come questo, e grazie alle sue strutture ricettive ed alla cortesia ed al sorriso dei cittadini castiglionesi, che hanno reso questo fine settimana assolutamente indimenticabile. In conclusione, rinnovo dunque i miei ringraziamenti per tutti coloro i quali hanno collaborato fattivamente alla realizzazione della Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale, unitamente a tutti i partecipanti che si sono sfidati in questa due giorni, mantenendo ben saldi i valori fondanti delle nostre discipline sportive, come la lealtà, la correttezza e la passione per questo splendido gioco, che è il Subbuteo”.