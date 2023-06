Reggio Emilia torna ad essere la capitale del calcio in miniatura. L’affascinante location di Subbuteoland, infatti, ospiterà, nel weekend del 3 e 4 giugno 2023, i Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo, accogliendo i circa 100 atleti del circuito agonistico della FISCT, provenienti da tutta Italia, che si contenderanno il prestigioso trofeo nelle varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Cadetti, Under20, Under 16 e Under12). La manifestazione è organizzata, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) con la collaborazione del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

IL PROGRAMMA

L’evento prevede l’inizio delle competizioni Juniores (Under20, Under 16 e Under12) nel corso della mattinata di sabato 3 giugno. Nella medesima giornata prenderanno poi il via anche i tornei Open, Veteran, Cadetti e Ladies, con quest’ultima categoria che terminerà nel pomeriggio della stessa giornata, unitamente ai tre tabelloni giovanili. Nella giornata di domenica 4 giugno, invece, sono previste le fasi finali dei tabelloni Open, Veteran e Cadetti, con le premiazioni dei vincitori subito dopo la conclusioni delle rispettive finali.

LA DIRETTA LIVE

L’intero torneo sarà trasmesso, in diretta, sul canale ufficiale Youtube della FISCT e rilanciato anche sul gruppo Facebook “FISCT Live”.

L’ULTIMA EDIZIONE ED I CAMPIONI USCENTI

L’ultima edizione dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo, disputata l’anno scorso, ha registrato i successi dell’attuale Campione del mondo Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma) per la categoria Open, di Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC) nella categoria Veteran, di Marco Preziuso (Salernitana, ma all’epoca in forza nell’Anacapri) nel tabellone Cadetti, di Greta Cevolani (Bologna Tigers) per le Ladies, di Francesco Vezzuto (Eagles Napoli) negli Under20, di Giorgio Giudice (SC Labronico) per gli Under16 e di David Del Ben (Pinco Devils Table Soccer) nella categoria Under12.