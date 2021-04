Tutti noi abbiamo letto su giornali, visto per televisione oppure sentito parlare di questa SuperLega. Cos'è questa SuperLega? La SuperLega è un torneo al quale prenderebbero parte solamente 20 squadre, delle quali 15 partecipano di diritto mentre le restanti 5 verrano scelte stagione per stagione. Questa competizione si svolge con la divisione di questi 20 club in 2 gironi che nella prima fase all'italiana si sfidano in partite di andata e ritorno. Alla fine dei due gironi le prime 3 squadre di tutti i gruppi andranno a un fase a eliminazione diretta, mentre le 4 e le 5 classificate faranno una specie di playoff. Le 8 squadre rimaste si sfideranno in quarti di finale con partite aventi andata e ritorno. La finale come nella coppa campioni sarà una partita secca con località diversa ogni anno. Gli accoppiamenti dei quarti di finale vengono determinati dalle classifiche dei due gironi, con le prime di ogni gruppo che sfideranno le vincenti dei playoff mentre le seconde vengono accoppiate alle terze. In questa SuperLega saranno 18 le partite sicuramente garantite, con un numero massimo di 25 in caso di arrivo sino al termine della competizione.

All'inizio quest'idea era portata avanti da 12 club tra cui vi erano 3 big del nostro campionato: Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal. Poi oltre che a questi 12 club ve ne erano altri 3 che però erano oscillanti e stiamo parlando di: Bayern Monaco che si rifiutò apertamente di partecipare a questo campionato privato, Borussia Dortmund e infine la squadra parigina il PSG che era indecisa se partecipare o meno. Secondo molti tifosi questa SuperLega è la fine del calcio e io appoggio pienamente quest'idea, perchè accettando questa SuperLega non vedremo più una squadra più piccola riuscire a lottare per provare a vincere il campionato come per esempio l'Atalanta di Gasperini che negli anni è riuscita ad ottenere un prestigio incredibile. Anzi, accettando questa SuperLega tutti i campionati svanirebbero nel nulla. E allora perchè questo grandi club vorrebbero creare questa SuperLega che sembra essere più negativa che positiva per il mondo del calcio? La risposta è molto semplice, il motivo principale per cui si cerca di fondare questa SuperLega è per i soldi. Ormai la situazione finanziaria dei club non riesce a pagare più i maxi stipendi dei calciatori e l'esempio più semplice che abbiamo è la nostra Inter che è arretrata con i contratti causa i gravi problemi finanziari di Zhang. I club non riescono più a stare al passo con le finanze e questa SuperLega garantirebbe loro un rientro sostanzioso nelle proprie casse che sopratutto è immediato. Però quest'idea di calcio pensata inizialmente da Florentito Peres e cercata di portare avanti da Agnelli non è durata molto infatti nel giro di pochi giorni tutto questo progetto è naufragato e i principali oppositori sono stati la UEFA e la FIFA che sono riusciti a ostacolare sul nascere la nascita di quest'idea. In pochi giorni tutti i club che aderirono a questa SuperLega abbandonarono questo pensiero tranne che 2 club ovvero Juventus e Real Madrid.



Non si sa ancora quale sarà la punizione per queste dodici ribelli, ma di sicuro non gliela faranno passare liscia. Per fortuna quest'dea di calcio non è andata in porto. E come ha detto Gravina in un'intervista ufficiale: "Il calcio è dei tifosi. Il calcio è partecipazione e condivisione, non è un club elitario".