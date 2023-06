Finale di Champions, inutile e più forte di me, non riesco a tifare City, mi godo la partita molto più equilibrata del pensare comune.

Il giorno dopo non infierisco sul collega interista "convinto", un po' perché sarebbe troppo facile e nel ricordo di Amburgo - Juve, il giorno del mio compleanno...

Sono juventino, lo dico anche si era già capito, spero che questo non faccia abbandonare l'articolo a troppe persone, juventino non per tradizione familiare (anche se i miei fratelli entrambi più grandi di me lo sono), mio papà tifava solo la Nazionale, avevo invece una zia suora in Piemonte, a Villar Perosa, e quando tornava a casa una volta all'anno portava qualche gadget bianconero, ricordo anche se poi è stato perso il disco in vinile 45 giri con gli inni della Juve.

Soprattutto ribadisco la mia avversione al tifo contro, un campione resta tale indipendentemente dalla maglia che indossa, una squadra che gioca bene, gioca bene e basta! Invidiero' sempre una finale vinta 4 a 0 contro il Barcellona.

Non si possono non fare i complimenti al Napoli di quest'anno. Altra cosa sono i tifosi avversari e specialmente gli anti juventini. Da parte mia, agli sfotto' ho sempre risposto, che tanto sarei comunque dovuto andare al lavoro. Non mi piacciono le polemiche e non mi documento su esse, quindi il mio pensiero è sempre molto a "pelle".



Non ci sono parole su Francia Italia under 21, si può solo pensare male e usare il termine scandaloso è appropriato. Nel calcio italiano, quello che è successo quest'anno, così come per Calciopoli, dico che si tratta di modi di operare di tutte le società, a suo tempo Moggi era semplicemente il più bravo, infatti lo volevano tutte le squadre!

L'episodio Ronaldo Iuliano, per me era sfondamento del brasiliano, così come quello di Muntari era gol, in entrambi i casi parliamo comunque di errori arbitrali, mentre ancora oggi il termine scandaloso resta per la decisione dell'arbitro Collina di far disputare Perugia Juventus...

Non credo ci sia episodio più documentato, guardare un qualsiasi video, chi non l'avesse mai fatto.



Un'ultima cosa, in fatto di tifo, i calciatori professionisti, lautamente pagati, dovrebbero essere i primi esempi di sportività, testimoni che lo sport è incontrarsi con gioia e confrontarsi con lealtà, evitare le proteste (non ho mai visto un arbitro cambiare idea per esse).

Se facessimo arbitrare la serie A agli arbitri del 6 Nazioni di rugby, non credo finirebbe nessuna partita, visto che il solo capitano può cortesemente chiedere spiegazioni su una decisione.



Finisco proponendo: perché come in tanti sport "minori" (tema del prossimo articolo) i calciatori non si schierano e si salutano anche a fine partita???