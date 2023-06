La finanza e le plusvalenze sono tematiche complesse e profonde che permeano il calcio contemporaneo, influenzando aspetti quali i trasferimenti dei giocatori, la gestione delle società calcistiche e la competitività delle squadre. È fondamentale comprendere appieno il loro significato e le implicazioni che comportano, al fine di ottenere una visione più accurata del calcio come fenomeno sociale ed economico. Spesso, i termini "finanza" e "plusvalenze" vengono utilizzati in modo arbitrario, senza una vera comprensione dei loro risvolti e delle dinamiche che sottendono. Questo genera confusione e fraintendimenti diffusi tra i tifosi e gli appassionati del calcio, che si trovano a confrontarsi con concetti sfuggenti e complessi. È pertanto necessario affrontare tali tematiche al fine di fornire un'analisi approfondita che spieghi chiaramente cosa implica la finanza nel contesto calcistico e come le plusvalenze influenzino gli scambi di giocatori e i bilanci delle società. Soltanto una comprensione accurata di questi concetti può consentire una discussione informata e responsabile sul calcio e sulle complesse interconnessioni tra finanza, strategie di investimento delle società calcistiche, le modalità di valutazione dei giocatori e il ruolo delle plusvalenze nelle operazioni di mercato. Proviamo allora a comprendere come i club utilizzino la finanza come strumento strategico per costruire squadre competitive, acquisire talenti promettenti e generare ricavi significativi, per non parlare delle plusvalenze, un concetto fondamentale per il calcio contemporaneo che ha un impatto sul bilancio delle società e sulla loro competitività sul campo.

Nel contesto capitalistico contemporaneo, l'economia dell'evento è diventata una delle principali fonti di valorizzazione capitalistica. Questo termine si riferisce a un insieme di attività politiche, sociali ed entertainment che, nell'epoca fordista, facevano parte del lavoro improduttivo ma erano comunque funzionali alla sua realizzazione, poiché riguardavano la governance del tempo libero e degli immaginari. Nel vecchio sistema basato su rigide dicotomie, come produzione e consumo, lavoro produttivo e lavoro improduttivo, produzione e riproduzione, la dicotomia tra lavoro e ozio era sinergica con quella tra produzione e riproduzione. In altre parole, tutte le attività di regolazione del tempo libero, come la cura e lo svago, erano accessorie per mantenere una forza-lavoro produttiva e pronta per lo sfruttamento. Nel capitalismo bio-cognitivo, gestito e organizzato dalle sempre più pervasive piattaforme tecnologiche, ogni aspetto della vita è interdipendente e può essere valorizzato e finanziarizzato. Il processo di finanziarizzazione rappresenta l'ambito in cui, in modo discrezionale e gerarchico, sulla base dei rapporti di forza tra capitali, si definisce un'unità di misura del valore di scambio della vita produttiva. Questa unità di misura non è stabile, ma in continua evoluzione poiché è il risultato di convenzioni speculative in costante trasformazione. L'inclusione del tempo libero nella logica di valorizzazione permea tutti gli aspetti della vita quotidiana, poiché è sempre più difficile separare il tempo di lavoro da quello del non lavoro. Un modo per rendere produttivo il tempo libero dal punto di vista capitalista è l'organizzazione degli eventi. Fino al secolo scorso, gli eventi culturali, economici o sportivi avevano una frequenza relativamente bassa, come ad esempio le Olimpiadi ogni quattro anni o le grandi fiere e manifestazioni annuali. Erano eccezioni, momenti di svago per ritemprare il corpo e distogliere la mente. Oggi, invece, le cose sono cambiate. Così come la domenica sta diventando sempre più una giornata lavorativa, anche gli eventi di intrattenimento sono sempre più frequenti. Un esempio eclatante è il calcio. Nell'industria dell'intrattenimento, il calcio è sicuramente lo sport che attira maggiormente l'interesse in Italia e intorno al quale ruota il principale business. Il calcio nel ventunesimo secolo ha dato vita a un sistema economico estremamente complesso. Può essere considerato il perno su cui si basa l'economia dell'evento, il settore del tempo libero, ma troppo spesso non riesce a controllare le sue stesse dinamiche, generando contraddizioni e rimanendo intrappolato in esse. La trasformazione industriale del calcio ha seguito due linee di sviluppo principali: la spettacolarizzazione e la finanziarizzazione. La spettacolarizzazione nel calcio non è più solo uno spettacolo che genera emozioni collettive, ma è diventata una macchina mediatica e commerciale che sfrutta il fascino del gioco per creare valore economico. Le partite di calcio sono state trasformate in eventi mediatici, con produzioni televisive sofisticate, copertura in diretta, commentatori esperti e una serie di elementi aggiuntivi per coinvolgere il pubblico.

Questa spettacolarizzazione ha portato a un aumento della commercializzazione del calcio. Le squadre e le leghe calcistiche si sono trasformate in vere e proprie aziende, che cercano di massimizzare i loro guadagni attraverso la vendita di diritti televisivi, sponsorizzazioni, merchandising e altri prodotti correlati. I giocatori sono diventati vere e proprie star, con contratti milionari e un'enorme esposizione mediatica. Insomma, negli ultimi anni, il calcio ha subito una trasformazione che lo ha portato ad assumere le caratteristiche di un'industria, con società calcistiche che devono essere sostenibili finanziariamente e avere una struttura ben definita. Sebbene in passato avessi dei pregiudizi sulla finanza applicata al calcio, ho notato che il panorama calcistico italiano sta cambiando e sta diventando sempre più simile a un settore industriale. I principali driver della gestione economica e finanziaria di un club sportivo sono i ricavi. In Italia, i club calcistici ottengono entrate prevalentemente da queste fonti:

1. I diritti televisivi, provenienti da emittenti o canali online interessati a trasmettere contenuti sportivi. Questi diritti vengono negoziati dalle associazioni nazionali (per il Campionato e la Coppa Italia) o internazionali (per le Coppe europee).

2. I ricavi provenienti dagli stadi, inclusi gli abbonamenti e tutte le attività connesse alle partite. Alcune squadre che possiedono uno stadio di proprietà hanno la possibilità di ampliare queste entrate includendo musei, visite allo stadio ed eventi.

3. Il merchandising e il licensing del marchio, che includono la vendita di maglie, accessori e gadget con il marchio del club. Alcune squadre hanno anche sviluppato strategie di brand extension, come nel caso della Juventus che ha modificato il proprio marchio per renderlo più attraente per utilizzi legati al merchandising.

4. Le sponsorizzazioni, che possono riguardare sia il materiale sportivo che le maglie dei giocatori. Le squadre hanno spazi disponibili per mostrare i marchi di altre aziende o, nel caso di società come Juventus e Inter, di marchi appartenenti allo stesso gruppo.

5. La gestione del parco giocatori, che include l'attività di scouting e di investimento sui calciatori. I club cercano giovani talenti da far crescere o possono scommettere sull'aumento di valore di un giocatore acquistato, come nel caso di Paul Pogba, che è stato acquistato a costo zero dalla Juventus e poi rivenduto al Manchester United per una cifra estremamente elevata.

I costi più significativi per i club calcistici sono quelli legati al parco giocatori. Nel bilancio di una società calcistica, i giocatori sono considerati immobilizzazioni immateriali e vengono ammortizzati nel corso degli anni del loro contratto. I costi associati ai giocatori includono l'ammortamento del costo di acquisto e gli ingaggi. La finanziarizzazione ha introdotto nuove forme di acquisizione dei diritti dei giocatori, come nei sempre più frequenti casi dove i giocatori vengono acquisiti con una formula simile al leasing, con pagamenti rateali e un riscatto finale. Inoltre, alcune società calcistiche hanno utilizzato operazioni finanziarie tipiche di altre industrie, come la cartolarizzazione dei flussi di ricavi futuri generati dai diritti di licenza del marchio. Non a caso, i club di calcio sono spesso sostenuti da investitori privati o da società che vedono il calcio come un'opportunità di investimento redditizia. I club vengono quotati in borsa o venduti a investitori stranieri, il che ha portato a un aumento dei flussi finanziari nel calcio e a una maggiore dipendenza dagli interessi finanziari. Questa finanziarizzazione ha portato a una serie di conseguenze, tra cui un aumento dei costi per i tifosi, con prezzi dei biglietti e abbonamenti sempre più alti, e un aumento delle disuguaglianze tra i club ricchi e quelli più piccoli. Inoltre, la ricerca del profitto da parte dei proprietari dei club spesso entra in conflitto con gli interessi dei tifosi e della comunità, con decisioni prese in base a criteri finanziari anziché sportivi.

L'economia dell'evento nel calcio si basa sulla creazione di esperienze uniche e coinvolgenti per i tifosi, che vengono invitati a partecipare non solo alle partite, ma anche a una serie di eventi correlati, come concerti, festival e attività promozionali. Questi eventi creano un'atmosfera di festa e intrattenimento attorno al calcio, generando ingenti opportunità di guadagno per i club e i promotori. Tuttavia, questa economia dell'evento nel calcio solleva anche questioni etiche e sociali. Il calcio è diventato sempre più un prodotto di consumo, con una pressione sempre maggiore per generare profitti e soddisfare gli interessi economici, a discapito dei valori sportivi e della partecipazione dei tifosi. Inoltre, i costi elevati e l'esclusività di alcuni eventi rendono il calcio meno accessibile a fasce più ampie della società. Per farla breve, l'economia dell'evento nel calcio rappresenta una delle principali fonti di valorizzazione capitalistica nel contesto attuale.

Tuttavia, questa valorizzazione ha portato a una serie di conseguenze, tra cui una maggiore commercializzazione e finanziarizzazione del calcio, un aumento delle disuguaglianze e una riduzione della partecipazione dei tifosi. È importante affrontare queste questioni e cercare un equilibrio tra gli interessi finanziari e quelli sportivi, al fine di preservare l'autenticità e l'accessibilità del calcio.

Una possibile opportunità potrebbe essere quella di promuovere una gestione più responsabile e sostenibile del calcio. Le istituzioni calcistiche, come le federazioni e le leghe, potrebbero adottare politiche volte a limitare la commercializzazione e la finanziarizzazione e a promuovere una distribuzione più equa delle risorse tra i club. Questo potrebbe includere regolamentazioni sui prezzi dei biglietti, incentivi per la formazione dei giovani talenti e misure per prevenire l'acquisizione dei club da parte di investitori che non hanno a cuore gli interessi sportivi.



Inoltre, sarebbe importante coinvolgere attivamente i tifosi nelle decisioni che riguardano il calcio. Le consultazioni con i rappresentanti dei tifosi e la creazione di meccanismi di partecipazione potrebbero favorire una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo decisionale. In questo modo, si potrebbe garantire che le scelte riguardanti i diritti televisivi, le sponsorizzazioni e altre questioni economiche tengano conto degli interessi dei tifosi e della sostenibilità del calcio a lungo termine. Il fenomeno della finanziarizzazione nel calcio moderno ha trasformato il gioco in un'industria di dimensioni significative. Negli ultimi anni, il calcio in Europa ha generato un valore economico medio di 50 miliardi di euro annui. Questo settore ha anche un forte impatto sociale, con una diffusione massiccia della pratica calcistica, raggiungendo una quota del 35% tra gli adulti italiani. Tuttavia, la crescita economica del calcio ha portato a una serie di problematiche, a causa degli scambi di risorse economiche e umane in un mercato che può essere considerato "imperfetto". Questo ha influenzato l'intero sistema strutturale del calcio, creando una bolla speculativa. E in questo panorama tanto sfaccettato quanto complesso, un concetto chiave che aiuta a comprendere le dinamiche della finanziarizzazione è quello di: “plusvalenza”.

La plusvalenza nel calcio è un concetto che si riferisce al guadagno ottenuto da un club attraverso la compravendita di calciatori. Si verifica quando un club vende un giocatore ad un prezzo superiore al suo valore contabile netto. Il valore contabile netto è determinato sottraendo l'ammortamento dei diritti pluriennali dalle spese sostenute per l'acquisto del giocatore. Per comprendere meglio il concetto di plusvalenza, consideriamo un esempio. Supponiamo che il Club X acquisti un calciatore dal Club Y per 8 milioni di euro, firmando un contratto quadriennale. Al momento dell'acquisto, il Club X registra nel suo stato patrimoniale un valore di diritti pluriennali di 8 milioni di euro e, nel conto economico, un ammortamento annuale di 2 milioni di euro (8 milioni divisi per 4 anni). Se il Club X decidesse di vendere il giocatore prima della scadenza contrattuale a un valore netto contabile superiore, genererebbe una plusvalenza.

Ad esempio, se dopo un anno il Club X vende il giocatore per 4 milioni di euro al Club U, genererebbe una plusvalenza di 2,2 milioni di euro (4 milioni meno 1,8 milioni, che rappresentano il valore contabile netto dopo il primo anno). Questi 2,2 milioni di euro verrebbero registrati come ricavo nel conto economico del Club X, aumentando il suo fatturato totale. Le plusvalenze sono componenti positive di reddito per i club di calcio, certificando i guadagni derivanti dalla compravendita di calciatori. Tuttavia, è importante notare che le plusvalenze non rappresentano ricavi monetari, poiché non c'è una contropartita finanziaria. Il vantaggio per i club nell'ottenere plusvalenze è la possibilità di registrare bilanci in utile, che aiutano a rispettare le regole del fair play finanziario, senza dover fare affidamento esclusivamente sui ricavi tradizionali come biglietteria, sponsorizzazioni e diritti televisivi. Durante la fase pandemica, le plusvalenze sono diventate una fonte di guadagno ancora più importante per i club, poiché altre fonti di reddito, come la vendita dei biglietti e le sponsorizzazioni, sono diminuite a causa delle restrizioni legate al COVID-19.

Tuttavia, l'uso delle plusvalenze nel calcio è stato spesso oggetto di abusi. I club tendono a gonfiare il valore delle cessioni per registrare plusvalenze sempre maggiori. Poiché non esistono criteri univoci per valutare il valore effettivo di un calciatore, diventa difficile determinare il valore di acquisto/cessione al momento della compravendita. Questo può creare difficoltà strutturali nel sistema calcio, poiché uno dei club coinvolti nell'operazione sarà inevitabilmente penalizzato. Le plusvalenze nel calcio sono state oggetto di indagini da parte delle autorità sportive e legali in alcuni casi. L'aumento delle plusvalenze incrociate nel sistema calcio porta anche a un aumento degli ammortamenti, il che ha un impatto negativo sulla sostenibilità economica e finanziaria a medio-lungo termine dei club. Gli ammortamenti rappresentano un costo da inserire nel conto economico e incidono sul bilancio delle società. Nel caso in cui un club acquisti un giocatore ad un prezzo elevato, dovrà ammortizzare tale costo lungo la durata del contratto del calciatore. Ciò comporta un aumento dei costi per il club e può mettere a rischio la chiusura del bilancio in attivo, soprattutto per i club di minori dimensioni che potrebbero avere difficoltà a generare ricavi sufficienti da altre fonti. Continuando con l'esempio precedente, la società U che ha acquistato il giocatore Z per 4 milioni di euro avrà un costo annuale di ammortamento di 1 milione di euro da imputare nel conto economico per i successivi 4 anni. Questo può influire negativamente sulla situazione finanziaria del club, soprattutto se non sono presenti entrate sufficienti per coprire questi costi.



Un altro aspetto da considerare è che le operazioni di plusvalenza possono non avere un impatto finanziario immediato, specialmente se i pagamenti vengono dilazionati nel tempo. Ciò significa che non ci sarà un effettivo flusso di cassa in entrata o in uscita. Ad esempio, se X e U stabiliscono un pagamento dilazionato a partire dal secondo anno, X avrà un aumento dei ricavi nel proprio bilancio, ma non ci sarà un effetto finanziario corrispondente in termini di cassa. D'altra parte, U avrà un aumento dei costi per gli ammortamenti senza peggiorare la propria situazione finanziaria in termini di flusso di cassa.

Questo divario tra aspetto economico (costi e ricavi) e aspetto finanziario (entrate e uscite di cassa) delle operazioni di compravendita dei calciatori può portare a una situazione finanziaria instabile e insostenibile a lungo termine per il sistema calcio nel suo complesso. Le operazioni di plusvalenza sono diventate oggetto di attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, come la COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e la Procura Federale, che hanno avviato indagini su diverse società calcistiche. In alcuni casi, le società sono state accusate di contabilizzare plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori in modo improprio, superando i limiti consentiti dai principi contabili. Ciò può influire negativamente sulle licenze nazionali dei club e può comportare sanzioni o multe.

Quindi, sebbene le plusvalenze siano un meccanismo legale utilizzato dalle società di calcio per generare guadagni attraverso la compravendita dei calciatori, la loro eccessiva o impropria utilizzazione può portare a squilibri finanziari e a una minore sostenibilità economica del sistema calcio nel suo complesso, al fine di garantire una maggiore trasparenza e stabilità finanziaria nel calcio, è importante che le autorità di regolamentazione, come le leghe e le federazioni, siano vigili nel monitorare le operazioni di compravendita dei calciatori e nell'applicare regole e limiti adeguati.

Per questo è fondamentale stabilire criteri chiari e rigorosi per valutare le plusvalenze e i trasferimenti dei calciatori, in modo da evitare pratiche sleali e manipolazioni contabili. Ciò potrebbe includere la richiesta di documentazione adeguata a supportare i valori dei trasferimenti, l'impiego di esperti indipendenti per valutare i calciatori e il rispetto dei principi contabili internazionali. Inoltre, le autorità di regolamentazione potrebbero considerare l'adozione di regole più restrittive sulla dilazione dei pagamenti per i trasferimenti, al fine di ridurre i rischi finanziari a lungo termine per i club. Ciò potrebbe implicare l'obbligo di effettuare pagamenti completi entro un determinato periodo di tempo o l'introduzione di limiti massimi per i pagamenti dilazionati. Oltre alle azioni delle autorità di regolamentazione, anche i club stessi devono adottare una gestione finanziaria responsabile. Dovrebbero fare una valutazione accurata della loro capacità finanziaria prima di effettuare operazioni di compravendita dei calciatori e assicurarsi di avere risorse sufficienti per coprire gli ammortamenti e garantire una gestione equilibrata dei costi e dei ricavi. Inoltre, i club potrebbero considerare l'adozione di strategie di investimento più sostenibili, come il potenziamento delle loro squadre giovanili per sviluppare talenti interni piuttosto che fare affidamento esclusivamente sull'acquisto di calciatori esterni a costi elevati. Infine, è importante promuovere la trasparenza nel sistema calcio, rendendo disponibili informazioni finanziarie e contabili in modo accessibile al pubblico.

Ciò consentirebbe ai tifosi, agli investitori e alle altre parti interessate di valutare la solidità finanziaria dei club e di monitorare eventuali irregolarità. Per riassumere, l'utilizzo delle plusvalenze nel calcio può comportare vantaggi economici per i club, ma è necessario garantire un uso responsabile e trasparente di questo meccanismo. Le autorità di regolamentazione, insieme ai club stessi, devono lavorare per stabilire regole chiare e rigorose e promuovere una gestione finanziaria sostenibile, al fine di preservare la stabilità economica del sistema calcio nel lungo periodo. Questo dimostra come la plusvalenza - come ricavo - sia diventata significativa per le società italiane, specialmente quelle che hanno registrato una crescita dei ricavi operativi non comparabile con le società degli altri campionati europei. Ciò ha creato un deficit competitivo sia sul piano sportivo che su quello economico. Per compensare questo deficit e cercare di aumentare i ricavi complessivi, i club italiani hanno utilizzato massicciamente la leva finanziaria del player trading, cioè le operazioni di calciomercato.



Prendendo ad esempio la Juventus, che è entrata tra i primi 10 club europei per fatturato, quando ha cercato di avvicinarsi ai club di vertice come il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool, si è trovata in difficoltà a causa di un notevole divario di ricavi. Questo ha spinto la Juventus a fare un ampio uso delle plusvalenze per ottenere risorse aggiuntive al fine di aumentare il fatturato complessivo e rispettare i limiti imposti dal Fair Play finanziario. Tuttavia, nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, a causa della pandemia di COVID-19, le operazioni di calciomercato si sono contratte notevolmente, riducendo l'effetto leva del player trading e provocando una diminuzione delle plusvalenze. Ciò ha avuto effetti negativi per tutti i club di Serie A. Negli ultimi anni, non solo i club di piccole dimensioni, ma anche quelli di grandi dimensioni come Juventus, Inter, Napoli e Roma hanno fatto ricorso alle plusvalenze. Questo ha portato a un livellamento piuttosto che a un divario in termini di fatturato e a uno stagnamento del valore tecnico dei grandi club italiani. Ciò ha comportato una difficoltà per i club italiani a ottenere risultati sportivi nelle competizioni internazionali come la Champions League ed Europa League, a causa di un notevole divario tecnico causato dalle risorse. Questo scenario ha portato ad una perdita di appeal del calcio italiano e alla migrazione dei migliori giocatori verso altri campionati, in particolare la Premier League. Pertanto, le operazioni di calciomercato per bilanciare i conti sono diventate importanti non solo per i club considerati venditori (Atalanta, Udinese, Sassuolo), ma anche per quelli considerati principalmente acquirenti (Juventus, Milan, Inter) e destinazioni per i migliori talenti internazionali. Per ridurre l'incidenza delle plusvalenze e garantire una gestione sana dei club, è necessario sviluppare altre fonti di ricavo caratteristiche del calcio. Ad esempio, è evidente che in Italia c'è un margine di crescita elevato nell'industria calcistica, sia nello sviluppo dell'impiantistica che nel settore commerciale, specialmente all'estero. Sarebbe necessario apportare interventi strutturali per migliorare gli standard delle competizioni e degli impianti. Si fa riferimento al modello di business della Premier League, che è cresciuta attraverso la centralizzazione delle strategie di vendita del prodotto, e al modello del Real Madrid. È palese come un rinnovamento/costruzione di nuovi impianti sportivi comporterebbe anche una serie di benefici aggiuntivi per i club italiani. Uno dei principali vantaggi sarebbe l'aumento del valore aggiunto del prodotto finale, ovvero del calcio stesso. Un impianto moderno e all'avanguardia, dotato di infrastrutture di qualità e servizi accessori, contribuirebbe a migliorare l'esperienza complessiva degli spettatori e a rendere il calcio italiano più attraente per il pubblico. Ciò porterebbe ad un aumento del potere di mercato delle squadre, grazie alla crescita dimensionale delle aziende sportive. Un club più grande e più solido economicamente avrebbe una maggiore capacità di negoziazione con i fornitori, i giocatori e gli sponsor. Inoltre, avendo un maggior controllo sul ciclo produttivo, le squadre potrebbero ridurre la dipendenza da fattori esterni e migliorare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali.

Un ulteriore beneficio sarebbe la possibilità di aumentare la forza contrattuale dei club nei confronti dei fornitori e dei concorrenti, creando barriere all'entrata nel mercato. Questo consentirebbe alle squadre di avere una posizione più solida e competitiva nel panorama calcistico internazionale. Complessivamente, investire in nuovi impianti sportivi consentirebbe ai club italiani di diversificare le fonti di ricavo e ridurre la dipendenza dalle plusvalenze generate dalle operazioni di calciomercato. Invece di concentrarsi esclusivamente sul trading dei giocatori, i club potrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle proprie attività commerciali, come il merchandising, gli eventi sportivi e le iniziative di marketing. Questo permetterebbe una gestione più sana ed equilibrata delle finanze dei club e una maggiore stabilità economica nel lungo termine. Infine, è importante sottolineare che l'implementazione di un modello di business simile a quello adottato dalla Premier League o dal Real Madrid richiederebbe anche interventi strutturali a livello di infrastrutture, normative e politiche sportive. Sarebbe necessario semplificare la burocrazia e favorire la costruzione e il rinnovamento degli stadi, nonché migliorare gli standard delle competizioni e delle partecipanti. Il settore calcistico italiano potrebbe ridurre la dipendenza dalle plusvalenze generando ricavi da altre fonti, come l'ottimizzazione degli impianti sportivi, lo sviluppo commerciale e il potenziamento delle attività accessorie. Questo consentirebbe una gestione finanziaria più equilibrata, una maggiore competitività a livello internazionale e una crescita sostenibile nel lungo termine per i club italiani.

La finanziarizzazione del calcio ha indubbiamente avuto un impatto significativo sulle società sportive. L'entrata dei fondi di investimento e speculativi nel mondo del calcio, insieme alla possibilità di quotare in borsa alcune squadre, ha trasformato il calcio in un terreno appetibile per la speculazione finanziaria. Questo processo è stato facilitato dall'introduzione del Fair Play Finanziario (FFP), che aveva l'obiettivo di eliminare i debiti delle società calcistiche e favorire l'autofinanziamento. Tuttavia, il FFP si è rivelato meno stringente rispetto ai vincoli imposti dalla politica europea di austerità sui bilanci pubblici nazionali, aprendo la porta a bypassaggi e forme di controllo più blande. Invece di evitare una gerarchia economica tra grandi e piccole società, si è verificato un aumento della concentrazione del potere economico nelle mani dei club più ricchi. I grandi fondi di investimento provenienti da diversi paesi hanno acquisito quote significative di proprietà delle squadre di calcio, aprendo la strada alla finanziarizzazione del calcio. In questo contesto, la valutazione dei calciatori è diventata una voce chiave per gonfiare le plusvalenze e indirizzare i bilanci verso una maggiore sostenibilità. Le plusvalenze fittizie vengono generate attraverso operazioni di scambio di giocatori, senza dare valutazioni reali ai cartellini dei calciatori. Queste operazioni vengono spesso utilizzate per migliorare i bilanci delle società, ma richiedono una minore trasparenza sulle valutazioni effettive dei calciatori. È importante sottolineare che questa pratica potrebbe non essere limitata a un singolo caso, come quello della Juventus, ma potrebbe essere diffusa nel calcio in generale.

Nel complesso, il calcio è diventato un modello di business di grande importanza, dove le emozioni collettive sono sfruttate a beneficio di pochi attori finanziari. Questo ha portato a un aumento delle spese di gestione, dell'intermediazione dei procuratori sportivi e della competizione per reperire risorse finanziarie. Gli appassionati di calcio, nel frattempo, sono coloro che pagano il prezzo di queste dinamiche finanziarie, attraverso costi di biglietti e abbonamenti sempre più alti. La finanziarizzazione del calcio ha anche portato a una maggiore dipendenza dalle entrate televisive e dai diritti di trasmissione. Le società di calcio cercano di massimizzare le loro entrate attraverso contratti televisivi sempre più lucrativi, che spesso favoriscono i club più grandi a discapito di quelli più piccoli. Questo può portare a una maggiore disuguaglianza e a una minore competitività all'interno dei campionati. Inoltre, la finanziarizzazione del calcio ha generato una crescente dipendenza dalle entrate legate ai trasferimenti dei calciatori. Le squadre cercano di acquistare giovani talenti a basso costo e successivamente rivenderli a un prezzo più elevato, generando plusvalenze. Questa pratica può portare a una pressione eccessiva sui giovani calciatori e sul sistema di formazione giovanile, dove l'obiettivo principale diventa la vendita piuttosto che lo sviluppo del talento e la creazione di squadre competitive. Senza contare che l'aspetto finanziario del calcio ha influenzato anche la gestione dei club. I proprietari possono essere più interessati a ottenere profitti finanziari che a investire nelle strutture, nello sviluppo delle squadre giovanili o nel coinvolgimento della comunità. Ciò può portare a una mancanza di investimenti a lungo termine e a una visione a breve termine basata sui risultati finanziari anziché sul successo sportivo.

Tuttavia, è importante notare che non tutto il calcio è stato finanziarizzato in modo uguale. Mentre alcune squadre si sono affidate a investitori finanziari e hanno adottato strategie finanziarie aggressive, altre società mantengono una gestione più tradizionale e orientata alla comunità. Si è trasformato il modo in cui le società sono gestite e ha introdotto dinamiche finanziarie complesse nel mondo dello sport. Se da un lato ha portato maggiori risorse finanziarie e investimenti, dall'altro ha generato disuguaglianze, una dipendenza eccessiva dalle entrate televisive e dai trasferimenti dei calciatori, nonché una minore attenzione allo sviluppo a lungo termine e al coinvolgimento della comunità. Il calcio rimane un fenomeno di grande rilevanza sociale e culturale, ma è importante bilanciare gli aspetti finanziari con l'integrità sportiva e la sostenibilità a lungo termine del gioco.

In conclusione, il calcio ha subito una profonda trasformazione a causa della finanziarizzazione delle società sportive e dell'adozione di strategie finanziarie nel mondo del gioco. Questo processo è stato favorito dallo sviluppo dei mercati finanziari e dalla ricerca di maggiori profitti nel settore sportivo. Le plusvalenze, in particolare, sono diventate una pratica diffusa nel calcio, consentendo alle società di generare guadagni attraverso la vendita di calciatori. Tuttavia, spesso le plusvalenze possono diventare fittizie, manipolate per migliorare i bilanci delle squadre senza una reale valutazione dei giocatori coinvolti nello scambio. La finanziarizzazione del calcio ha anche comportato una maggiore dipendenza dalle entrate televisive e dai diritti di trasmissione, favorendo i club più grandi a discapito di quelli più piccoli e creando una maggiore disuguaglianza all'interno dei campionati. Questa trasformazione ha portato anche a un cambiamento nella gestione delle società di calcio, con una maggiore enfasi sui profitti finanziari piuttosto che sugli investimenti a lungo termine nelle strutture, nello sviluppo dei giovani talenti e nel coinvolgimento della comunità. Mentre la finanziarizzazione ha portato risorse finanziarie e investimenti nel calcio, è importante bilanciarla con l'integrità sportiva, la sostenibilità e l'equità, al fine di preservare il vero spirito del gioco. Il calcio rimane un fenomeno di grande importanza sociale e culturale e richiede un'attenzione continua per garantire che gli aspetti finanziari non compromettano la sua essenza e il suo valore per i tifosi e la comunità. Inoltre, il fenomeno della finanziarizzazione nel calcio solleva importanti questioni etiche e di trasparenza. L'uso di plusvalenze fittizie, ad esempio, mette in discussione l'integrità dei bilanci delle società e solleva dubbi sulla correttezza delle valutazioni dei calciatori. Ciò può avere conseguenze negative sulle dinamiche competitive all'interno del calcio, favorendo le squadre più ricche e potenti a discapito di quelle più piccole. La dipendenza crescente dalle entrate finanziarie e dagli investitori esterni può portare a una perdita di controllo da parte delle comunità locali sulle squadre di calcio. L'ingresso di fondi di investimento e speculativi stranieri nella proprietà delle squadre può alterare gli obiettivi e le priorità del club, spostando l'attenzione dal bene comune alla massimizzazione dei profitti. È quindi fondamentale trovare un equilibrio tra aspetti finanziari e valori sportivi nel calcio. La regolamentazione del settore, come il Fair Play finanziario, può rappresentare un primo passo per garantire una gestione responsabile e sostenibile delle società di calcio. Tuttavia, è necessario un impegno continuo da parte delle istituzioni sportive, dei governi e delle organizzazioni internazionali per preservare l'integrità e il valore del calcio come sport e come patrimonio culturale. Infine, è importante coinvolgere attivamente i tifosi e la comunità nel processo decisionale delle squadre di calcio, garantendo la loro voce e proteggendo i legami di appartenenza e identità che il calcio crea. Solo attraverso un approccio equilibrato e inclusivo sarà possibile preservare il calcio come uno sport che unisce le persone, genera emozioni e promuove valori di lealtà, passione e fair play. E quindi, riflettendo sul sistema delle plusvalenze nel calcio e sulla complessità della finanza che lo governa, emerge una conclusione fondamentale: dobbiamo porre l'etica al centro delle nostre azioni. Le plusvalenze, se utilizzate in maniera distorta o disonesta, possono minare l'integrità dello sport che amiamo. Dobbiamo porre fine all'uso indiscriminato e irresponsabile di queste pratiche finanziarie, affinché il calcio possa essere un ambiente sano, equo e trasparente. Come tifosi, giornalisti, dirigenti e appassionati, abbiamo il potere di richiedere una maggiore regolamentazione e supervisione nel settore calcistico. Dobbiamo impegnarci affinché le plusvalenze siano utilizzate per creare valore a lungo termine, favorire lo sviluppo dei giovani talenti e costruire una base solida per il futuro del calcio. La responsabilità ricade su tutti noi. Ogni scelta di acquisto di un biglietto, ogni supporto a un club o a un giocatore deve essere guidata da principi morali e valori etici. Dobbiamo sostenere coloro che promuovono un approccio sostenibile e responsabile al sistema finanziario del calcio e condannare chiunque lo sfrutti per fini egoistici. Ricordiamoci che il calcio è molto più di un semplice gioco. È uno strumento potente per unire persone, per trasmettere valori positivi e per ispirare le generazioni future. Dobbiamo proteggere la sua integrità, garantendo che la finanza nel calcio sia al servizio di uno scopo più elevato: quello di preservare la passione, l'equità e il rispetto che rendono questo sport così speciale. Soltanto quando mettiamo l'etica al centro delle nostre azioni, potremo costruire un calcio autentico, in cui i talenti brillano, le squadre si sfidano con onore e i valori sportivi prevalgono. Sogniamo un calcio in cui le plusvalenze siano strumenti per costruire ponti, non muri, per creare opportunità, non disuguaglianze. È tempo di alzare la voce, di agire con consapevolezza e di porre fine agli abusi finanziari nel calcio. Siamo chiamati a essere custodi della sua essenza, difensori del suo spirito e artefici del suo futuro. Siamo chiamati a unire la passione per il calcio alla responsabilità morale, perché solo allora potremo riscrivere la storia di questo sport e renderlo un faro di integrità, equità e valori umani.

Il calcio merita di più. E noi, con il potere delle nostre azioni, possiamo renderlo migliore.