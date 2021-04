C'era una volta il primo posto, c'era una volta il Milan. Altra caduta, altro fallimento, forse quei pareggi in casa con Parma e Genoa avrebbero dovuto dare dei segnali, forse la sconfitta interna con la Juve e quella esterna con lo Spezia avrebbero dovuto allarmare il pianeta rossonero. Ci siamo illusi, anche quest'anno che finalmente avremmo sentito la musichetta della vecchia e cara Champions League, ma ormai così non sarà. Forse è giusto così, forse è anche onesto, in fin dei conti quelle sopra di noi hanno mostrato di esserci fino alla fine, non è importante la partenza ma l'arrivo e noi ci siamo fermati prima di tagliare il traguardo.



Onore all' Inter che ci ha creduto e che sta per vincere il 19mo scudetto così sarà la seconda squadra di Italia ad aver vinto più scudetti...superati anche dall'Inter. Onore all'Atalanta che per quanto abbiano un allenatore diventato un po' arrogante negli ultimi tempi, devo dire che ha dimostrato di essere più forte del Milan, solo applausi. Onore al Napoli che avendo un combattente rossonero come Gattuso, non si è mai arreso e adesso sta li a guardarci dall'alto, complimenti Ringhio, uno di noi anche se Napoletano in questo momento. Onore anche alla Juve che comunque vada ci è sempre stata, per lei un anno sabatico ma alla fine sarà lei a tagliare il traguardo della qualificazione Champions con un maestro come Pirlo anche lui rossonero e con un cannoniere come CR7, sarebbe ingiusto che ci andassimo noi. Diciamo che un po' di rossonero colorerà la prossima edizione, un po' di Ringhio e un po' di Pirlo. Strana la vita, Gattuso viene al Milan e per un punto sfiora la qualificazione, poi va al Napoli e ci porta via la qualificazione, forse per la legge della compensazione.



E ora veniamo al Milan, onore comunque a noi, ci abbiamo sperato, ci abbiamo provato, ma sinceramente come avremmo affrontato la Champions?? Con Rebic e Leao e Ibra 40 anni? Dai ieri ci volevano 11 leoni contro la Lazio. Non ci attacchiamo ad Orsato che avrà pure sbagliato, ma la partita è stata sbagliata fin dall'inizio. Spero che qualcuno della dirigenza legga quest'articolo, perchè voglio che sappiano che si diventa più forti degli altri facendo grandi investimenti. Quando eravamo primi, dicevo tra me e me, ma stiamo scherzando? E infatti era uno scherzo. Eccoci qua a sperare di entrare per lo meno in Europa League dalla porta principale per non fare un altra estate in campo, ma in spiaggia. Spiace molto perchè la qualificazione avrebbe dato una svolta al mercato del Milan, ma tanto sono tutti contenti anche Gigio che ride con Reina, evidentemente lui sogna già di difendere un altra porta, il Milan non lo riguarda più, se no Raiola se lo sarebbe mangiato e avrebbe accettato l'offerta del Milano, davvero alta, anche per un portiere forte come lui. Che dire ai milanisti? Fatevi forza, perchè settimana prossima, dovremmo assistere alla festa dei cugini e non sarà certamente una bella giornata. Loro saranno alle stelle e noi nelle stalle...