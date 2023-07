Una vità per il Napoli che si assicura la permanenza di Piotr Zielinski, uno dei suoi migliori centrocampisti, anche per le prossime stagioni. Il polacco era da tempo al centro delle attenzioni di vari club europei, ma ha deciso di rinnovare il contratto con la squadra partenopea.

La dichiarazione di Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha sorpreso molti. Infatti, il numero uno biancoceleste ha ammesso che Zielinski ha preferito rimanere al Napoli con un ingaggio inferiore rispetto a quello che gli era stato offerto dalla Lazio stessa. Questo fa pensare che il giocatore abbia scelto Napoli per motivi non solo economici, ma anche per un forte legame e affetto verso il club.

La scelta di Zielinski di rifiutare un'offerta più vantaggiosa da parte di un club estero come gli arabi, per rimanere al Napoli, dimostra la fiducia e l'amore che ha per la squadra. Sembrerebbe quindi che il polacco sia davvero felice di giocare e vivere a Napoli.

Sul piano tecnico, il rinnovo del contratto di Zielinski è una grande notizia per il Napoli. Il centrocampista polacco è uno dei giocatori più talentuosi della Serie A e ha dimostrato di poter dare un grande contributo alla squadra. Il suo stile di gioco, fatto di grande tecnica, visione di gioco e capacità di incidere sulle azioni offensive, lo rende un elemento fondamentale per il gioco del Napoli.

Zielinski è diventato una pedina importante nel centrocampo del Napoli, capace di dettare i ritmi di gioco e di creare occasioni per i compagni. La sua permanenza garantirà continuità e stabilità al reparto, permettendo alla squadra di puntare ai massimi traguardi.

Il legame tra Zielinski e il Napoli sembra forte e indissolubile. Il giocatore ha dimostrato di preferire la maglia azzurra ad offerte più allettanti economicamente. Questo testimonia l'amore e la passione che Zielinski nutre verso il club e la città di Napoli.

In conclusione, la scelta di Piotr Zielinski di rinnovare il contratto con il Napoli dimostra un grande affetto e amore per il club. Il polacco ha preferito rimanere al Napoli nonostante offerte più vantaggiose da parte di altri club.

Questa decisione è una grande notizia per la squadra partenopea, che potrà continuare a contare su uno dei migliori centrocampisti della Serie A.