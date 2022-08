Bisogna sempre avere rispetto per le persone anziane, soprattutto, quando queste cominciano a non riconoscere più le cose o le persone con un certo valore. Purtroppo, però, come nel caso di Zeman, capita che queste persone fanno di tutto per attirarsi le antipatie e spingono gli altri a mancare di rispetto. Sinceramente, con tutto il rispetto che posso avere per Zeman, ma arrivati a questo punto, mi sembra davvero che si voglia mischiare la lana, anche piuttosto scadente, con una seta di grande qualità. Che Zeman, ogni tanto, parli di Mourinho etichettandolo come quasi un incapace è qualcosa di inammissibile.



Pensare che un personaggio, che nella propria carriera al massimo ha vinto un campionato di serie B, debba denigrare uno dei tecnici più vincenti al mondo, se non il più vincente, è qualcosa di abominevole. Zeman, quando era sulla panchina giallorossa aveva a disposizione fior fior di campioni e, nonostante questo può essere ricordato solo per l'abominio commesso nei confronti di De Rossi, sostituendolo con un Tachsidis, cioè una roba da fuori di testa, o per le grandi imbarcate che dovevamo sopportare per le sue tattiche inspiegabili. Sinceramente, io credo che la stampa non possa dare la parola ad un soggetto simile che pretende di insegnare al maestro, qualcosa che lui stesso non conosce. Il problema è che Zeman ha capito che, solo parlando di Mourinho, può attirare su di lui le telecamere e l'attenzione. Il boemo si è accorto di essere finito nel dimenticatoio, posto in cui tutti quelli che non hanno fatto grandi imprese, come lui finiscono, e non lo accetta. Non è affatto giusto, però, che il nulla si permetta di parlare del più grande tecnico al mondo in questo modo. Se si vuole rispetto, bisogna, come prima cosa, iniziare a darlo, altrimenti, poi, si autorizza chi ti sta dinanzi a dirti cose poco piacevoli. Spero di non vedere mai più articoli che parlano di Zeman e dei suoi problemi verso Mourinho. È lui che ha i problemi verso lo Special One, perché Mourinho nemmeno lo ha mai preso in considerazione. Chissà, forse Zeman pensa che così facendo possa magari essere chiamato da Lotito per allenare la Lazio.



Spero che prima o poi qualche giornalista possa spiegare a Zeman la grande differenza che intercorre tra una lana di bassa e scadente qualità, con una seta anche molto, molto pregiata. A volte, caro Zeman, ci sono argomenti nella vita che non possono essere toccati da tutti e Mourinho per te rappresenta uno di questi. Mettiti il cuore in pace, fumati una sigaretta in più e accetta che Mourinho è il calcio, tu l'esatto opposto!