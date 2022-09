A Gennaio, quando Denis Zakarya scelse la Juve, piuttosto che la Roma, tutti i giornali scrissero che Pinto e i giallorossi avevano perso un uomo a centrocampo di grande spessore. Queste voci, poi, dopo il primo gol di Zakarya, diventarono una vera e propria sentenza nei confronti della Roma. Molti iniziarono a denigrare Pinto per il suo modo di lavorare, ritenendo che il portoghese non fosse in grado di portare a casa la gente giusta. Ad essere onesti, devo dire che tra questi signori figuravano anche quei soliti soggetti che ritenendosi più tifosi di altri della Magica Roma, non perdono occasione per contestare.



Oggi, a distanza di pochi mesi, il nome di Zakarya è tra i partenti, infatti, la Juve nelle ultime ore di calciomercato lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto ai Blues del Chelsea. Denis Zakarya durante la sua permanenza al Borussia Moengladback ha mostrato di essere un centrocampista di grande spessore e di certo non si può dire che, arrivato in Italia, abbia perso come per magia le sue qualità. È più semplice che Zakarya non sia stato sfruttato nel migliore dei modi e, anche se questa cosa, di sicuro, non troverà molti sostenitori tra il popolo Juventino, bisogna dire che la colpa è di Allegri. Zakarya sarà stato anche poco fortunato, a causa di infortuni, ma nel centrocampo della Juve non era nemmeno il 30% del centrocampista del Moengladback. Anche quest'anno la Juve, almeno nelle prime gare, non sta mostrando un gran bel gioco e, anche se nessuno ne parla, anche se nessuno punta i riflettori su questo, la Juve, almeno per il momento, deve ringraziare solo Vlahovic. Quando Zakarya arrivò alla Juve tutti schernivano la Roma, sostenendo di essersi lasciata scappare un gran bel giocatore, oggi, quelle stesse persone, quegli stessi giornalisti, dove sono? Come mai nessuno chiede il perché di questo flop? Quando si è trattato di mettere in evidenza i possibili errori di altri, di certo i giornalisti non si sono tirati indietro. Quando Mourinho non ha voluto puntare su Pedro, lasciando che questi andasse alla Lazio, tutti hanno criticato la decisione di Mourinho. Tutti hanno posto il dilemma se Mourinho non avesse sbagliato a lasciar partire Pedro, anche se, poi, Pedro non è stato tutto questo grande affare.



Oggi, quella grande occasione che, secondo tanti, la Roma si era fatta soffiare dalla Juve è partita per l'Inghilterra, segno che non è stato, poi, il grande affare, ma per i tanti meglio non parlarne.

Di tutta questa storia, alla fine, quello che mi è piaciuto di più è stato l'atteggiamento della Roma. Anche dopo l'infortunio di Winaldum, i giallorossi hanno preferito puntare su un giocatore, sicuramente, meno forte di Zakarya, almeno di quello che militava nella Bundes.

Sì, perché, come spesso ha dichiarato Pinto, alla Roma solo gente che desidera la maglia della Roma. L'unica cosa che, però, mi chiedo è cosa avrebbero detto se Zakarya fosse arrivato ora alla Corte di Mourinho e avesse ritrovato il suo vecchio modo di giocare?