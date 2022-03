La dicotomia del calcetto non funziona più! É veramente necessario esprimersi per dicotomie?

Siamo abituati ad inquadrare la realtà in una logica di dinamiche che si oppongono tra loro, coppie di contraddizioni che rientrano nella contrasto netto ed inconciliabile del bianco e del nero. Dal tratto, senza sbavature, fra luce e ombra. Ma luce e ombra non sono generate dalla stessa fonte che reagisce, diversamente, a situazioni variabili? Il mondo è ben più complesso dei nostri schemi semplificatori che inquadrano il vissuto in coppie di antagonisti: abili contro inetti; intelligenti contro ottusi o ignoranti; amici versus nemici o pseudo stolti.

Come se tutto si riducesse ad una partita di calcetto tra scapoli contro ammogliati, quando sappiamo tutti che in campo scendono anche divorziati, separati in casa, conviventi e trombamici. La realtà è effettivamente più fluida, dinamica e dialogante di quanto ci sia dato concepire, percepire. Così, come spesso accade, ci scontriamo con eventi apparentemente collocati in una visione di conflitto, che siano, in realtà, conseguenze circolari di uno stesso sistema. La brevità comunicativa dei social e l'impossibilità di approfondire realmente le discussioni, fa sì che in una battuta di pochi caratteri, in un twit, magari scritto di fretta in mezzo ad una pausa lavoro, mentre si è in coda in farmacia, aspettando l'autobus, si tenti di concentrare tutto il nostro pensiero.

In una serie di frasi, talvolta sgrammaticate e alterate dal correttore automatico, diamo fiducia, col fine d’esprimere le nostre “verità assolute”, che di fatto hanno ben poco, sia in termini di verità che di assolutezza! Se penso alla giornata di giovedì 10 marzo, ho due post davanti agli occhi: il Mc Donald di Mosca e la distruzione dell'ospedale pediatrico di Mariupol. Entrambe immagini cariche di significato, hanno suscitato reazioni a pioggia sui social. Davanti all'immagine dei russi in coda per un ultimo hamburger del Mc Donald, catena che come molto altre è in fuga dalla Russia, oltre a commenti superflui sulle priorità dei russi, ho letto frasi che mi hanno lasciato dei punti interrogativi: "Mi dispiace per loro, ma francamente mi fanno più compassione gli ucraini costretti a fuggire (per il non savoir faire del loro presidente) dai bombardamenti ".

Esiste veramente questo parallelismo? Ha senso questo paragone? Il vomito da tastiera, la diarrea comunicativa sono mali del nostro tempo di cui si potrebbe fare a meno. Credo, dovremmo riflettere sul fatto che un'opinione personale non è affatto un dogma e che la libertà di espressione non ha nulla a che fare con l'aggressività, la prevaricazione verbale, l'insulto gratuito o la cattiveria. Siamo lontani anni luce anche da un'effettiva salubre satira. Ritorno ai miei due post del 10 marzo. Di sicuro, diventeranno immagini simbolo, sempre che la velocità dei tempi lo consenta. Saranno rievocati negli anni a venire, lo spartiacque tra ieri, oggi ed il domani. Li evoco insieme perché quei due post a me sembrano vicini, simili, come se la stessa mano li stesse manovrando.

I russi in fila, sono paradossalmente i più vicini agli ucraini in questi attimi complicati e drammatici. Il loro “piccolo mondo” sta andando a pezzi, a mio avviso. Certo le vite sono salve, per ora, la brutalità esercitata in Ucraina è di altra gravità e devastazione. Mi chiedo, una famiglia si metterebbe in coda per ore per un hamburger? Credo di no, non è per un panino americano che queste persone attendono ore con pazienza! A me piace pensare, che queste macchine in fila, diano un segnale di rifiuto ad un'epoca generata da una cortina di ferro!

Un'epoca che volente o nolente, per molti russi è un ricordo fin troppo vivo. Quale altra forma di resistenza potrebbe esercitare una famiglia senza rischiare la galera? L'immagine del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol e l'immagine dei fari in coda davanti alla paninoteca, pur avendo ovviamente un risvolto umano differente, una crudeltà non paragonabile ed un impatto sulla vita umana evidentemente molto diverso, sono paradossalmente conseguenza dello stesso male.

Un male che non si chiama semplicemente Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky, ma globalizzazione miscelata a un totalitarismo. Buona parte del mondo ha scelto, o meglio i poteri oligarchici, hanno voluto sperimentare questa follia, che purtroppo, si sta evolvendo a macchia d’olio. Invece di ridicolizzare i comportamenti dei moscoviti, preferisco sperare che un vento di globalizzazione sia entrato nelle loro abitudini, nelle loro amicizie, abbia e stia tutt’oggi, respirando attraverso scambi culturali, canzoni, studi, e quant’altro, ed ora è giunta l’ora di portare ossigeno dovunque s’è creata una totale chiusura.

Non perché la globalizzazione sia la panacea che sazi per sempre, ma perché dove c'è condivisione c'è conoscenza e quindi voluto avvicinamento pacato, sereno. In una situazione diplomatica così complessa, come quella che stiamo vivendo, la popolazione russa potrebbe essere l'ago della bilancia, il NO deciso alla regressione della storia. Ho fiducia negli eredi della genetica di Tolstoj, e nella loro forza di reagire alle ingiustizie. Quindi lascerei perdere le dicotomie, le contrapposizioni frontali. Ci sono artisti, sportivi, scrittori russi ed anche persone comuni che pur di prendere posizione contro questo conflitto, sono scomparse, hanno perso il lavoro, o sono state arrestate. Forse proprio i loro amici, erano in coda davanti al McDonald's. Non lo possiamo sapere.

Ricaccerei al mittente la logica dei blocchi, i salassi, senza alcun senso, delle sanzioni, cosa potrebbe generare di buono, se sul fuoco si continua a gettare benzina? Sono troppo ignorante in materia, per sapere cosa stia realmente accadendo, le dinamiche della geopolitica sono oscure e complesse e spesso le vere trame si rivelano a noi a distanza di decenni. Al posto del continuo giudicare, dovremmo cercare in ciascuno di noi una tenace volontà di comprensione, di redimerci, esercitando un silenzio selettivo, da interrompere solo per ripetere con forza pensieri e parole ATTIVE di PACE, LIBERTA’ ed AMORE. Non attaccarci ad allusioni o a teorie sterili! Tutto il brusio attorno, nuoce, fa male, è un inetto contorno, una continua cacofonia.

Gli ultimi 30 anni sono da annoverare per l’aver avvicinato sempre di più i popoli tramite le culture, il vasto senso dell’apolidismo, come scelta di vita persone, le abitudini alimentari, divenute, come per magia, cultura gastronomica, si sono mescolate in questo mondo virtualmente globale, intensamente variegato. Avrà pur significato qualcosa questo mescolamento? Si, lo so, qualcuno dirà: "La meta è ancora lontana, esistono conflitti di serie A e conflitti di serie B, vedere i profughi siriani, ed altri del medio oriente” Caspita avete ragione! È tutto vero, ogni guerra è una guerra sbagliata e maledetta, i profughi hanno tutti ugualmente bisogno di aiuto. La vicinanza geografica e culturale non è una motivazione sufficiente per sentirsi più o meno coinvolti. Non è sufficiente, ma è umana per quanto sbagliata possa risultare agli occhi di tanti.

Anna Frank ha scritto: "Come sarebbe meraviglioso se nessuno avesse bisogno di aspettare un solo attimo per iniziare a migliorare il mondo!” Se iniziassimo tutti, da oggi a migliorare il mondo, cosa servirebbe, se non il nostro volerlo fermamente? Le società cambiano il mondo, non la politica, è lei a sancire il vero cambiamento! La società è costituita da persone, le persone sono la loro cultura, la loro educazione. La sensibilità dell'essere umano dà origine alla nuova classe politica e dirigenziale, modifica lo stato delle cose, orientando il corso degli eventi.

Il mondo non può essere cambiato in un giorno né in un anno o 10 anni, per poterlo fare non occorrono, generalmente, grandi discorsi. C’è un grande bisogno di iniziare a fare piccoli passi nel quotidiano, come un bimbo che impara a camminare, prima dovrà esser in grado di stare sulle proprie gambe. Lo start dovrà iniziare dalla scelta delle parole da non dire, e dall’esimersi di emettere continuamente giudizi! Il macigno che si sceglie di affidare alla comunicazione. Faccio un esempio della sana comunicazione, che sfugge ad ogni controllo politico e di sistema. “ Notizia del giorno, s’è inabissata una nave da crociera, a bordo c’erano 700 passeggeri, solo 30 di loro non ce l’hanno fatta, ma ben 670 dopo i soccorsi, sono salvi e stanno bene!” – Un’altra ancora: “L’epidemia dilaga, ma per fortuna oggi c’è un picco moderato, pari all’1%, i morti sono 40, 27 dei quali erano affetti da serie complicazioni di salute”.

Se chi dà ordini alla voce dei media fosse propenso a non gettare nello sconforto mediatico la popolazione, si venderebbero molto meno farmaci. Ma ai governanti, legati alle lobby e ai colossi farmaceutici internazionali, tutto questo, non conviene affatto! Una nazione che si accentra verso la positività è un Paese che ama davvero il suo popolo e teme per la loro incolumità (non è affatto il caso dell’Italia). Evita in ogni modo il fatto che possano cadere nelle trappole mediatiche che spandono panico a iosa, per evitare di farli diventare ansiosi, paranoici, depressi, con problemi doc, con patologie che nascono dall’accumulo di cortisolo, in quanto genera tramite la continua negatività, la degenerazione del nostro sistema immunitario e di quello psico-emotivo (reazioni ansioso-depressive).

Aveva ragione Bufalino, il mondo cambierà grazie ad un esercito di maestrine della scuola elementare, e quello delle crocerossine! A loro l'onere e l'onore di insegnare l'arte della "gentilezza", l'arte della legalità, l’arte della convivenza civile e pacifica, l’arte della diplomazia. Bufalino, aveva in mente uno scenario locale circoscritto, a me piace pensare che questa riflessione possa varcare tutti i confini. Confido sempre, che le comunicazioni non vengano MAI interrotte, e che il verbo eserciti il suo grandioso superpotere chiarificatore. A chi sta operando dietro le quinte, a coloro che non compaiono mai in TV o nei talk show, alla moltitudine di interpreti, traduttori e mediatori che conoscono il peso spropositato e la responsabilità di ogni singola parola, a loro che stanno lavorando senza tregua, chiedo di non arrendersi, grande è la fiducia riposta nel loro operato.

Ma prima ancora, come uomo di fede come me, non ripone mai nell’uomo, nessun atto concreto. Sarà lo Spirito Santo ad agire in loro affinché il male e la bramosia del denaro e del potere cedano il passo alla buona volontà. Mi auguro che la comunicazione, e in tal senso, devo ringraziare la testata web, che mi permette di avere spazio, per dare vita ed imponenza alla mia voce. Per una volta ancora, mi possa stupire e confuti le mie diffidenze che tengo a stento sotto stretto freno. Possa la mia voce, sorpassare tutte le barriere ed aiutare gli ucraini a ritrovare la pace e la solidarietà e alla gente russa, ripudiare l'isolamento a cui, altri popoli (Italia inclusa) stanno cercando (a torto) di condannarli. Solo i popoli di cui non è rimasta alcuna traccia, dirigevano i loro intenti con il motto: “Occhio per occhio dente per dente!”

Solo i popoli democratici che hanno utilizzato molto sovente la diplomazia, sono ancora oggi ricordati sui libri di storia, nelle enciclopedie multimediali mondiali, nei romanzi, nelle scene teatrali e nell’arte della cinematografia. Una frecciata velenosa agli idioti delle fakenews, che possano incentrare il loro tempo su argomenti utili socialmente, dove cimentare il proprio estro!

Mai più avrei pensato, qualche anno fa, di poter scrivere su blog e social network, per poter avere una maggiore chance di lanciare dardi inarrestabili e consistenti, con un solo intento: la capacità di seminare ovunque stille di pace, senza mai dimenticare che noi siamo i veri artefici del nostro futuro, siamo noi, gli arcieri instancabili ed indomabili.