Il calciomercato invernale lascia molti tifosi in subbuglio, se si parla di Juventus, Salernitana e Venezia, bene comunque Inter e Napoli, male Lazio, Roma e Milan. Ma andiamo squadra per squadra e vediamo cosa i miei voti.

Atalanta: Voto 7,5

Si pensava fortemente che l'Atalanta non avrebbe fatto un mercato importante, ma la partenza di Robin Gosens andato all'Inter, e che per la prima parte di stagione ha giocato poco e niente a causa di un infortunio da non sottovalutare, si è portata a casa Jeremy Bogà, l'esterno del Sassuolo che faceva gola a mezza Serie A, oltre a strappare al Parma la promessa rumena Valentin Mihaila, che nella scorsa stagione di Serie A si è dimostrato un buonissimo prospetto. La partenza di Gosens, dovrebbe pesare in casa orobica, ma sia Mahele che Zappacosta sembrano non far pesare la partenza del tedesco. Nel mercato di uscita piazzati anche Federico Mattiello, che dal grave infortunio di due anni fa non si è più ripreso, e girato in prestito i due giovanissimi Roberto Piccoli al Genoa, per dargli minutaggio e Matteo Lovato al Cagliari. Quindi per una partenza importante, ce n'è una molto piùimportante. Rafforzata? Sì e parecchio.

Bologna: Voto 6

Minimo indispensabile in casa felsinea dove arrivano i pseudo-sconosciuti Under-19 entrambe difensori centrali, Kevin Mercier diciassettenne dal Lille, Denso Kasius dal Volendam e Mikel Aebischer centrocampista centrale venticinquenne dallo Young Boys. In uscita Andreas Skov Olsen in direzione Belgio al Club Brugge, oltre al piazzare in B, al Crotone, il ventenne esterno d'attacco Gianmarco Cangiano. La sufficenza è d'obbligo, anche perchè non si è scoperta più di tanto tenendosi stretti i suoi talenti esperti oltre alle rivelazioni degli arrivi in estate, su tutti il difensore centrale Arthur Theate, ventunenne dalle grandi aspettative.

Cagliari; Voto 6,5

La squadra sarda ha aveva bisogno di una spinta, soprattutto nel reparto arretrato, non che abbia fatto un salto di qualità, ma ha ringiovanito e non poco, portando a casa a titolo definitivo il ventottene centrale di difesa Edoardo Goldaniga dal Sassuolo, e in prestito è arrivato Matteo Lovato dall'Atalanta. A metà campo entra un 'Top acquisto' perchè dal Torino arriva Daniele Baselli, centrocampista ventinovenne, che porterà parecchia esperienza, e che potrebbe diventare in breve tempo un punto di forza molto importante. In uscita il rodato Diego Godìn, oramai troppo fuori luogo per un calcio importante, anche per i continui risentimenti muscolari, spostandosi in Brasile all'Atletico Mineiro, mentre Martìn Caceres ha preferito 'ritornare' in Spagna al Levante. Parte anche Paolo Faragò, terzino in direzione Lecce, mentre rescinde il 25enne centrocampista uruguaiano Christian Oliva, che ancora oggi è senza squadra dopo una passata stagione passata in prestito al Valencia.

Empoli; Voto 7,5

La squadra toscana prende un voto medio-alto perchè riesce non solo a fare dei buoni acquisti, ma anche perchè mantiene in rosa molti giocatori che fanno gola in A e non solo. In entrata arrivano i centrocampisti; il ventisettenne Marco Benassi e il ventottenne Valerio Verre, uno dalla Fiorentina l'altro dalla Sampdoria, oltre a due centrcampisti pseudo-sconosciuti; il ventunenne centrocampista Liberato Cacace dal St. Truiden, club belga, oltre al giovanissimo prospetto Iwo Kaczmarski centrocampista arrivato dal Rakow Czestochowa. In uscita escono in prestito Samuele Ricci al Torino, e l'attaccante Leonardo Mancuso, per il quale la società gli ha dato il via libera per una offerta importante da parte del Lecce in B. Nel complesso davvero una squadra che può fare ancora meglio della prima parte addirittura confermandola.

Fiorentina; Voto 8

La situazione Dusan Vlahovic potrebbe per molti essere un errore o soltanto un indebolimento della squadra, al quale è stato tolto il giocatore più forte e prolifico, ma vista in un altro modo è l'affare del secolo per la società viola, dagli 1,5 del 2018 per acquistarlo a 75 milioni di Euro più Bonus, la cessione di Vlahovic in quattro anni ha portato quasi il 4933.33% di ricavato alla Fiorentina, che non è stata comunque con le mani in mano, anzi si è portata a casa un sostituto degno, quel Krzysztof Piatek ventiseienne attaccante dall'Hertha Berlino in prestito fino a Giugno ottimo rimpiazzo per la panchina, ma il vero colpo è Arthur Cabral, attaccante brasiliano arrivato dal Basilea, campionato svizzero, e che in 18 presenze ha fatto la bellezza di 14 reti, quindi va di pari passo con Vlahovic appena approdato alla Juventus. Altro grande rinforzo che è arrivato nel mercato di Gennaio è quello di Jonathan Ikoné, 23enne esterno d'attacco arrivato dal Lille a titolo definitivo per 15 milioni di Euro, oltre al giovane Assan Seck per la Primavera in arrivato dal Pisa. In uscita molto brava a piazzare Marco Benassi all'Empoli. Nel complesso davvero un mercato di plusvalenza importante, oltre ad un tre acquisti degni di nota.

Genoa; Voto 5,5

La società passata da Preziosi alla holding 777 Partners non ha fatto nessun passo avanti, anzi... Gli arrivi di Roberto Piccoli dall'Atalanta, Riccardo Calafiori dalla Roma, oltre a una miriade di giocatori di livello medio-basso come; Gudmusson dal AZ Alkmaar, Czyborra di rientro dall'Admira Bielefeld, Ostigard dal Brighton, aggiunti ad autentici sconosciuti; Yeboah attaccante...no quel che era un fenomeno negli anni 90-2000, ma il figlio dagli austriaci dello Sturm Graz e Hefti difensore dallo Young Boys,Amiri del Leverkusen e soprattutto Frendrup dai norvegesi del Brondby, non fanno davvero festeggiare i tifosi del grifone. In compenso l'unico sollievo è l'addio dell'ingombrante, soprattutto sotto il profilo ingaggio, trenttottenne Goran Pandev passato al Parma, a quello di Felipe Caicedo passato all'Inter, oltre a giocatori che avevano finito un ciclo rossoblu come Radovanovic che si èsvincolato, oltre a rientrare di qualche spicciolo con la cessione di Biraschi ai turchi del Karamguruk. Fares per ultimo è tornato alla Lazio dopo un prestito di bassissimo profilo nei tre mesi a Genoa. La situazione è davvero complessa, ora bisognerà vedere se gli arrivi si trasformino nei Thiago Motta o nei Diego Milito per far tacere tutti quelli che non hanno creduto in loro fin da subito, me compreso.

Inter; Voto 8

Forse la squadra nerazzurra era quella più tranquilla di tutte, in estate aveva venduto pesantemente e acquistato molto bene i sostituti dei partenti e ricoperto i ruoli scoperti, pensando ad un esterno oltre che in panchina come sostituto per gli attaccanti c'era davvero da fare un piccolo ritocco, ed ecco che Beppe Marotta dal cilindro s'inventa un colpo più estivo che invernale, portando a casa Robin Gosens esterno-goleador dell'Atalanta, che in negli ultimi tre anni ha davvero fatto sfracelli, contando che nelle ultime due ha collezionato ben 18 reti...Alla faccia del bicarbonato di sodio! L'Inter poi ha 'accontentato' anche una richiesta di Simone Inzaghi, che ha chiesto esplicitamente 'l'uomo goleador del recupero' Felipe Caicedo, che arriva a costo zero dal Genoa. Non solo bene in entrata, ma molto meglio in uscita, dove è riuscita a piazzare Stefano Sensi alla Sampdoria, dove avrà molto spazio per dimostrare di poter tornare a fine stagione in nerazzurro, oltre a due giovani di ottimo prospetto come Martìn Satriano, ventenne attaccante uruguaiano che già ha fatto vedere qualcosa d'importante sotto il profilo tecnico-velocità in estate in maglia Inter girato in prestito allo Stede-Bestois in Ligue 1, e Facundo Colidio ventiduenne girato in prestito agli argentini del Tigres. L'Inter si conferma ancora una volta la squadra favorita per la vittoria finale in campionato, oltre ad avere ancora un ottavo di finale di Champions e un quarto di finale di Coppa Italia.

Juventus; Voto 10

No, non è per il solo arrivo di Dusan Vlahovic, anche se da solo vale almeno 8, ma soprattutto per come Federico Cherubini, Ds bianconero si è riuscito a 'sbarazzare' di giocatori inutili per la società bianconera, cosa che Fabio Paratici, che poi oggi è ben più che un alleato esterno, non riuscì a fare nei suoi ultimi 4 anni in bianconero (che voglia farsi perdonare dai tifosi bianconeri facendogli questo doppio regalo?). La Juventus quindi prende l'attaccante che mancava da due anni a questa parte, anche se poi in verità in casa Juve un attaccante così prolifico manca dai tempi di Carlitos Tevez, se parliamo di puntero vero e proprio, altrimenti basterebbe dire Cristiano Ronaldo, ma qui si tratta di esterno di attacco ed è ben diversa la cosa...Come detto Vlahovic, sistema l'attacco, ma c'era anche un altro reparto che necessitava di un rinfresco, il centrocampo, e Cherubini mette una ciliegina sulla torta, strappando per pochi milioni, 4,5 pagabili in tre esercizi, Denis Zakaria, forte centrocampista venticinquenne del Borussia Monchengladbach, battendo la concorrenza di parecchie rivali, che però puntavano a prelevarlo a costo zero a fine stagione. I due colpi sono davvero molto importanti, ma non va dimenticato un acquisto per Giugno, quello di Federico Gatti, 23enne difensore centrale rivelazione di questa stagione in maglia Frosinone in Serie B strappato all'ultimo respiro al Torino con un'offerta da 10 milioni di Euro. Ma se il mercato in entrata è forse il migliore in Europa, in uscita è da applausi a scena aperta. Cherubini riesce a spostare in un sol colpo sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski al Tottenham di Conte e Paratici con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto da parte del club inglese per un corrispettivo totale di 70 milioni di Euro, 25 l'uruguaiano e 45 lo svedese Bonus compresi, se la squadra si piazzerà tra le prime quattro della Premier, quindi parteciperà alla prossima Champions League, oggi gli Hotspur si trovano al 7° posto. Da ricordare anche l'addio temporanero di Aaron Ramsey, che per sfinimento dei tifosi, ha accettato di passare a titolo temporaneo agli scozzesi dei Glasgow Ranger, alla quale parteciperà anche la Juventus pagando la metà dei 3,5 milioni di Euro che la squadra scozzese girerà al centrocampista gallese. Se la Jventus fosse riuscita a piazzare anche Daniele Rugani, allora l'11 sarebbe stato di diritto se non d'obbligo, ma i miracoli succedono una volta sola, quindi oggi se ne vanno in tre, a Giugno si spera anche nel quarto...

Lazio; Voto 6

Il voto è forse più per le uscite che per le entrate in se. L'arrivo del solo attaccante Jovane Cabral 23enne esterno d'attacco in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di Euro dai portoghesi dello Sporting Lisbona è davvero molto poco per il tecnico Maurizio Sarri, che si è lasciato scappare qualche parolina di insoddisfazione, soprattutto dopo che la sua squadra nei quattro mesi trascorsi non sia riuscita a far emergere il suo gioco. Forse manca un colp a metà campo, oltre che in difesa, soprattutto dove il solo Acerbi e Felipe non possono davvero fare miracoli giocando tutto il campionato, per paura che un raffreddore metta la squadra in difficoltà. Bene invece nelle cessioni, fuori soprattutto Muriqi spedito al Mallorca, due gol in due anni, lo spagnolo Jony allo Sporting Gijon, oltre agli esuberi Vavro al Copenhagen ed Escalante agli spagnoli dell'Alaves. Il voto potrebbe essere davvero sotto la sufficenza, ma l'arrivo del portoghese ex Sporting Lisbona potrebbe far ricredere in molti, basterà attendere.

Milan; Voto 5,5

Un mercato che porta una giovane speranza, Marko Lazetic, già rinominato il nuovo Dusan Vlahovic, forse per la stessa nazionalità e lo stesso ruolo, per il resto nessun sussulto vero e proprio. Il mezzo punto in più sta nell'essere riuscita a trattenere Frank Kessie, ma forse la zappa stavolta potrebbe essersela data sulle ginocchia da sola, perchè se in Gennaio avrebbe potuto monetizzare quel poco, in estate il forte centrocampista ivoriano andrà via a costo zero, anche perchè di rinnovo non ne vuole più sentir parlare, se non a determinate cifre, che il Milan con tetto sotto i 5 milioni, non è disposto a garantirgli. Per il resto si parla in uscita, dove Andrea Conti è passato alla Sampdoria, per trovare la continuità, Pietro Pellegri non è stato confermato e rispedito al Monaco che poi lo ha dato al Torino, e il portiere Alessandro Plizzari è stato ceduto in prestito al Lecce. Davvero deludente la sessione invernale per questo Milan, che avrebbe avuto bisogno di qualcosa in difesa dopo lo stop di Kjaer.

Napoli; Voto 5

Per molti la società partenopea sarebbe da sufficienza o oltre, ma qui la situazione è davvero al limite dell'impossibile. Si poteva mettere addirittura un SV, o un -0 (sottozero) e vi spiego il perchè. La non riconferma del punto fisso, nonchè capitano Lorenzo Insigne ha fatto storcere il naso non solo ai tifosi partenopei, ma agli italiani in generale, soprattutto con qualcosa da ridire al presidente De Laurentiis che giocava al ribasso, e che ha indotto il ragazzo di Frattamaggiore a cercare altri lidi, trovando poi l'accordo dorato con i canadesi del Toronto Fc d 10 milioni netti a stagione a partire dalla stagione 2022-2023. Per il restoil solo arrivo di Tuazebe dal Manchester United, lentissimo come una lumaca, e l'addio di Kostas Manolas rientrato in Grecia in maglia Olympiacos, hanno di fatto indebolito e non poco la difesa partenopea. Ripeto il voto va soprattutto per la situazione Insigne, che avrebbe dovuto ricevere un trattamento da capitano, e non da ultimo arrivato.

Roma; Voto 6

Serviva ben altro, anzi molto di più, ma questa società americana oltre a non aver mai fatto sentire la sua voce, non parlano se non per bocca del Ds Pinto, si è rivelata una mezza bufala. Si è vero hanno messo tanti soldi per risanare il bialncio lasciato in rosso dalla precedente proprietà, ma sembra che tutto si sia fermato all'arrivo di Josè Mourinho, fenomeno della panchina, ma che se non gli vengono dati determinati giocatori non può fare certo miracoli. Il mercato in entrata conta il solo Sergio Oliveira, centrocampista arrivato dal Porto con un prestito oneroso da 1 milioni di Euro e riscatto a 13 milioni a fine stagione, ed è stato un vero track, 2 partite 2 reti, e rimodellamento del centrocampo che fino al suo arrivo sembrava un colabrodo , l'altro arrivo destava coriosità ma ad oggi si è rivelato un giocatore più che normale, quel Maitland-Niles arrivato in prestito dall'Arsenal e che non ha fatto nulla d'interessante, ricorda molto l'Asheley Cole arrivato al pensionamento in giallorosso. Bene in uscita, dove riesce a liberarsi finalmente dell'ingombrante ingaggio di Federico Fazio che rescinde, girando in prestito l'americano Reynolds arrivato in estate al Kortrijk in Belgio, Villar e Borja Mayoral al Getafe, e Calafiori al Genoa. Mourinho riuscirà a fare miracoli? Mha davvero da non crederci a cosa dovrà vedere da qui a fine stagione.

Salernitana; Voto 9,5

Sarebbe stato 10 se arrivava anche Diego Costa, ma la società non è riuscita a tale miracolo. In casa campana, ricordando l'ultimo posto in classifica, c'è stata una vera e propria rivoluzione;Il trentatreenne Diego Perotti ex esterno d'attacco di Roma e Genoa arrivato da svincolato, Radu Dragusin per la difesa in prestito dalla Juventus in coppia con Federico Fazio svincolato dalla Roma, dal Torino l'uomo delle punizioni di destro e sinistro Simone Verdi, oltre ad un nuovo portiere di zecca Luigi Sepe dal Parma. Da non dimenticare anche gli arrivi di Bohinen centrocampista del CSKA Mosca, Ederson regista/fantasista dal Corinthians, e Mazzocchi dal Venezia. In uscita Simy passa al Parma in prestito con diritto di riscatto.

Sampdoria; Voto 6

La squadra blucerchiata in questa stagione ne ha viste davvero di brutte; dall'arresto del presidente Massimo Ferrero, all'arrivo del nuovo presidente, sempre sotto scelta della famiglia Ferrero, di Marco Lanna ex difensore ani 90-2000 anche dei blucerchiati. Gli arrivi sono poco più che dei sostituti di chi è andato via, ma forse molto meno forti, l'unico nome importante risulta Stefano Sensi, arrivato in prestito dall'Inter, per il resto novità o vecchie glorie. Dalla Dinamo Kiev arriva l'attaccante Vladyslav Supryaga, ventenne di buone speranze, ma che conta soltanto 6 presenze nella squadra ucraina, quindi una alternativa a Caputo e al prossimo rientro di Quagliarella. Poi c'è l'arrivo del 'comandante' Tomas Rincon, trentaquattrenne venezuelano che sembra agli sgoccioli di una carriera quasi mai sopra le righe. Del Milan è arrivato il terzino Conti, ma la sua condizione desta molti dubbi, mentre dal Verona il centrale di difesa Magnani, che sembra poter sostituire Radu Dragusin partito per Salerno. C'è anche l'arrivo del giovane Sabiri dall'Ascoli, centrocampista di origine marocchina ma di cittadinanza tedesca. In uscita da segnalare le partenze di Verre all'Empoli, Chambot al Colonia, e la rescissione di Andrè Silva, oltre alla cessione a titolo temporaneo di Torregrossa al Pisa.

Sassuolo; Voto 6

Non fosse per la cessione che porterà un bel gruzzolo nelle casse modenesi per la cessione di Jeremy Boga all'Atalanta che frutterà ben 22 milioni di Euro alla società neroverde, per il resto si resta sul puntare i giovani; Dalla Sampdoria, sponda Roma, arriva a titolo definitivo Riccardo Ciervo per 2 milioni di Euro, , mentre ci sarà da capire chi sono Emil Konradsen Ceide, ventenne esterno d'attacco sinistro norvegese arrivato dal Rosemborg, e Ruan Tressoldi ventiduenne difensore brasiliano arrivato dal Gremio.Ottimo acquisto infine, ma per luglio, quello di Luca Moro, ventunenne di proprietà del Padova ma in questa stagione in prestito al Catania in Lega Pro, che ha messo a segno 20 reti in 19 partite, colpo da 3,5 milioni di Euro più Bonus.

Spezia; SV (Mercato bloccato per irregolarità)



Torino; Voto 6,5

La squadra granata ha fatto un mercato di riparazione nel vero senso della parola; uno esce, l'altro entra. Ed ecco che Samuele Ricci in arrivo dall'Empoli, prende il posto di Daniele Baselli approdato al Cagliari, ma, di Pietro Pellegri girato di rientro al Monaco prende il posto di Simone Verdi approdato alla Salernitana, mentre Fares in arrivo dal Genoa, ma di proprietà della Lazio, arriva in prestito e manda Rincon alla Sampdoria. Ultimo arrivo il giovane Demba Seck, attacante in arrivo dalla Spal in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni di Euro. Mercato da valutare, se migliora o peggiora la squadra granata.

Udinese; Voto 6,5

Abituati a vedere sempre interminabili scambi gtra le società dei Pozzo; Udinese,Watford e Granada (quest'ultima non più di proprietà della famiglia Pozzo), e che spesso portava a dire "Sempre il solito brodo!". In questa finestra di mercato, l'Udinese si è presentata con tre buonissimi acquisti; Pablo Marì, centrale di difesa ventottenne arrivato dall'Arsenal, molto forte fisicamente e nel gioco aereo, davvero un colpo importante, per il quale la squadra friulana potrebbe rilevarlo a fine stagione per una cifra compresa tra i 3 e i 5 milioni di Euro. Da valutare anche gli arrivi di Benkovic, centrocampista ventiquattrenne difensore centrale belga arrivato dal Leicester City a titolo gratuito, oltre al diciottenne irlandese di origini ghanesi James Abankwah in arrivo dagli irlandesi del St. Partrick's. In uscita la solita cessione tra le due società di proprietà di Samir al Watford in prestito.

Venezia; Voto 7

Il mercato dell'estate passata è da 10, nel numeroso arrivo da più parti del Mondo di oltre 20 giocatori, mentre in questo mercato il colpo importante è lo stragionato Nani, ex esterno d'attacco portoghese della Lazio e prima ancora di Porto e Manchester United e Valencia, oggi ha 35 anni, ma ancora una buona forma, e per Venezia è davvero un colpo d'esperienza importantissima e conoscitore del nostro calcio. Da aggiungere al portoghese c'è anche il giovane Cuisance, di proprietà del Bayern Monaco, ventiduenne francese di ottime prospettive arrivato nei primi giorni di mercato. Da valutare gli altri due arrivi; Nsamè ventottenne attaccante arrivato dallo Young Boys, venticinquenne terzino sinistro austriaco arrivato dal Rapid Vienna. Per le cessioni, si tratta di giocatori che non hanno trovato molto spazio; Heymans passa ai belgi del Charleroi, Mazzocchi alla Salernitana, e Forte scende di categoria e passa al Benevento. La salvezza è raggiungibile? Molte possibilità.

Verona; Voto 6

L'Hellas si è mosso poco, ha puntellato più che altro la panchina, senza muovere troppo gli undici titolari, dove è partito soltanto Magnani in direzione Sampdoria, per il resto sono arrivati due autentici sconosciuti; Mateusz Praszelik, ventunenne trequartista in arrivo dai polacchi del Slask Wroclaw, Panagiotis Retsos difensore centrale greco ventiduenne in prestito dal Bayer Leverkusen, e l'arrivo a titolo definitivo di Fabio Depaoli, 24 anni terzino dalla Sampdoria. Quindi nulla che ha spostato gli equilibri in casa gialloblu.