Dusan Vlahovic guiderà l'attacco viola nella difficilissima trasferta di Roma, contro i giallorossi di Mourinho. Gara tradizionalmente ostica quella della capitale per la compagine toscana. Nonostante le tante sirene che arrivano dalla Spagna e dall'Inghilterra, il numero 9 viola sarà a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano​​​​​​. La settimana prossima l'Atletico Madrid, il Tottenham e in modo più soft il Manchester City​​​​, proveranno a far vacillare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso​​​​​​. Il quale farà di tutto per cercare di trattenere il suo gioiellino.

Una settimana, la prossima, che servirà alla dirigenza gigliata per migliorare la propria rosa. Ma anche per cedere chi non è adeguato al nuovo corso e al nuovo sistema di gioco.



Intanto fra voci e vocine di mercato, Italiano è già in clima campionato. Ogni giorno studia in modo quasi maniacale la formazione anti-Roma. Per lui sarà un nuovo debutto in Serie A, dopo quello della scorsa stagione con lo Spezia. Questo sarà importante, perché siede su una panchina di una piazza storica per il calcio italiano. Lui, che ama far innamorare i propri tifosi, con un calcio vivace, mai domo, è arrivato in una città fatta di buon gustai per tutto ciò.

Italiano-Firenze-Fiorentina, l'attesa sta per finire. Con la speranza di iniziare bene. Perché come dice il proverbio: "Chi ben comincia è già a metà dell'opera".