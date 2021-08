Ammetto di aver esagerato! Forse, un tantino. Mi sono fatto prendere dal rancore del momento. No. Non si fa alla mia età. Chiedo venia ai lettori e soprattutto alla Redazione. Lo stress inizia a farsi sentire, prepotentemente. Due anni di Pandemia ti condizionano - e non poco - sia fisicamente, sia mentalmente. Ovviamente è un condizionamento negativo. C’è poco da dire a riguardo. Niente da approfondire. Sarebbe solo una perdita di tempo.

E all’orizzonte, non si vede ancora una via d’uscita certa. Due anni passati in trincea. In una guerra sanguinosa. Nella regione d’Italia, maggiormente, colpita dal Covid-19: La Lombardia. Due anni, tra le bombe di un nemico subdolo e invisibile. Due anni a combattere sul fronte, armato soltanto di una mascherina e un gel disinfettante per le mani. Un guerra persa in partenza. Due anni, in completa solitudine. Due anni su una montagna troppo grande da scalare per chiunque. Le cuffiette nelle orecchie, con la musica rock sparata a palla, e mille pensieri - tutti fottuti - per la testa. Centinaia di chilometri a camminare in cerca di quella spiegazione che non ho mai trovato.

Due anni senza gli affetti principali. Due anni senza gli amici e i colleghi di sempre; Perché alla fine: come dei grandi attori, non protagonisti, abbiamo calato un sipario immaginario sulle nostre vite. Chiamala se vuoi paura o diffidenza per il tuo prossimo. Fa lo stesso. Tutti dei potenziali untori. L’uno contro l’altro. L’uno al fianco dell’altro. Senza la possibilità di scegliere tra l’amico e il nemico.

Il virus ha, ben presto, preso un’altra forma, più umana: quella di chi ti sta accanto.

Ma non è una valida scusa, la mia. Perché lo stress vale per tutti. E io mi dichiaro colpevole, senza appello. Merito una condanna severa. E non posso fare altro, durante, che chiedere umilmente scusa a tutti voi. Non ho altro da offrire.

L’ultimo pezzo, mi ha trasformato in un mostro pieno di odio e di risentimento. E nella notte sono stato preso da sensi di colpa. Coscienza? Onestà intellettuale, come direbbe qualcuno? Tanto da esser qui a scrivere in una notte come le altre, con lo scopo di fare chiarezza tra i miei pensieri, confusi più che mai.

Mi sono detto: E se stai mettendo in cattiva luce il blog? E magari ci vanno pure di mezzo i Redattori? Non me lo sarei, mai, perdonato. In fondo, per il sottoscritto, questo è semplicemente uno svago. Al contrario, per i redattori è un lavoro. Magari il lavoro della vita, oppure un trampolino di lancio verso altre sfide giornalistiche.

E tutto ciò deve essere rispettato - semmai valorizzato - sopra ogni cosa. E io non sono più in grado di valorizzare nulla. Mi sento un approfittatore. Peggio ancora. Un ladro spietato che entra, di soppiatto, nelle vite altrui per razziare tutto quello che vi è dentro. Per non lasciare, nulla, al legittimo proprietario di quella immensa ricchezza accumulata, in anni e anni di sacrifici.

Prima o poi la corda si spezzerà. Mi sono detto. Devo fare, subito, qualcosa per rimediare il torto fatto. Ho cancellato il pezzo incriminato nella notte, nonostante un buon voto e un discreto seguito di letture. Era un buon pezzo, ma il gioco non valeva più la candela. Mi sono detto: qual è il messaggio che vuoi dare a chi ti legge?

E me lo sono dato, purtroppo; e, ahimè, non mi è piaciuto affatto. E’ un messaggio pieno d’odio e di rancore, il mio. Un messaggio negativo verso il mio prossimo. Verso chi non la pensa come me. Un altro uomo o un'altra donna dall’altra parte dello schermo. Proprio come me.

Cosa avrei risolto? Niente. Nulla. Anzi avrei aggravato, sicuramente, la situazione. Sarei stato vittima di me stesso. Mi sarei comportato allo stesso modo dei miei carnefici. Quelli che ho tanto disprezzato in questi lunghi e interminabili mesi. Peggio ancora, avrei potuto, anche, rendere peggiore la vita di un altro individuo. E, dunque, questo lo scopo di chi vuole scrivere? Mi sono, infine, domandato in preda a un altro rimorso di coscienza. E io non voglio essere un portatore di odio nelle vite altrui. Ho scoperto la scrittura da poco tempo. Blogger provetto. Il mio stile? Al capa de’ cazz. Forse troppo sopravvalutato. Fatico come un dannato con la grammatica. All’inizio ci restavo male. Poi ci ho fatto il callo. Mi sono detto, fai quello che ti piace. Nella scrittura cerco musicalità. Mi piace incastrare tutte le parole in modo che esse siano ben ordinate. E’ una questione di estetica. Le parole dovrebbero essere scritte come delle note su un pentagramma. Una missione impossibile.

Sono animato dalla convinzione che tutti i pezzi abbiano un’anima definita; Più o meno grande. Dipende dal proprietario. Un’anima con mille sfumature. Quelle del cielo, quella della terra, degli oggetti e quelle di tutti gli esseri viventi.

Soprattutto, le mille sfumature di chi scrive. E non solo, anche quelle di chi commenta. Perché i pezzi sono vivi, proprio come tutti gli esseri viventi. Respirano e maturano con il passar del tempo.

E quel pezzo, ahimè, mi stava trasformando in qualcosa che non mi piaceva più. Non mi rappresentava. Era un pezzo con una sola sfumatura. Se non l’avessi cancellato, sarei potuto diventato un mostro con cento teste; Una più violenta e sanguinosa dell’altra. E ben presto, mi sarei circondato, soltanto, di energia negativa. L’odio mi avrebbe sicuramente trasformato nel suo schiavo prediletto. E il mio odio avrebbe portato un rancore, ancora più grande, nella vita di un altro uomo.

Non me ne sono reso conto all’inizio. Anzi, ero piuttosto motivato ad andare avanti per la mia strada. Ma per fortuna con il passare delle ore, Arsenco17 è diventato sempre più piccolo e insignificante. Fino a scomparire, per sempre, nella mia vita.

E’ stata una giornata dura, la mia. Cari signori e signore di VxL. Una giornata che sta volgendo, finalmente, al termine. Una giornata vissuta da vittima e da carnefice. Ho fatto tutto da me. Ho compiuto il più terribile degli omicidi. Mea culpa! E in questa notte, così buia, - che mi ricorda quella della mia amata terra, la Puglia - ecco, Il mio pentimento sincero. Vittima, carnefice o entrambi? Nulla di tutto ciò. Ho deciso di non lasciami cadere nel buco, voglio attraversare la porta per lasciare tutto definitivamente alla mie spalle…..per sempre!

D.C.