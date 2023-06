Loftus-Cheek sarà il settimo calciatore d'oltremanica a giocare nel Milan. Un acquisto che ha la pretesa di edulcorare l’amara pillola fatta ingoiare ai tifosi, con la cessione di Sandro Tonali. Al momento l’operazione zuccherosa non è del tutto riuscita, certo l’inglese arriva a Milano da un grande club e col crisma del campione, ma Sandro Tonali era una certezza granitica e comunque trascendeva l’aspetto squisitamente calcistico, assurgendo a uomo - bandiera rossonera. Ci vorrebbe ben altro per farne dimenticare la partenza e poi Loftus-Cheek non è mica Mbappe! Ad ogni modo, bellezza del calcio, sarà il campo a determinare illusioni e disillusioni. Come sempre.

Ma è estate, quel campo è lontano, è tempo d’immaginazione a bordo piscina e di sogni sotto l’ombrellone; questo è il tempo degli inguaribili ottimisti e degl’irriducibili criticoni. È il tempo del tutto e del contrario di tutto, delle formazioni disegnate e dei titoloni sui giornali. Possiamo solo ipotizzare, prevedere, pronosticare, sperare e disperare. E su quella che sarà la resa in campo di questo ragazzo, dal cognome che sembra un’auto di Formula 1, possiamo solo rifarci alla storia dei calciatori inglesi arrivati al Milan e, più, in generale, in Italia. Per quanto riguarda i rossoneri, la tradizione non è particolarmente positiva, anche se l’ultimo acquisto anglosassone, Fikayo Tomori, ha dato i frutti sperati, contribuendo in modo determinante alla vittoria dell’ultimo scudetto e diventando, al momento, l’unico calciatore inglese a vincere con la maglia del Milan.

Il primo invece fu Jimmy Greaves. Nel 1961 il Milan si assicurò il bomber più prolifico nella storia della First Division, antenata dell’odierna Premier, per 80.000 sterline. L’attaccante segnò 9 gol in 10 partite. Sembrava il preludio di una grande storia, ma Jimmy (che sarà campione del mondo con l’Inghilterra nel 1966) restò in Italia solo pochi mesi: un battibecco con Nereo Rocco lo spinse infatti al ritorno in patria, al Tottenham. Vent’anni dopo il disastro! Il Milan acquista l’attaccante che è rimasto nell’immaginario collettivo meneghino come il capostipite dei bidoni: Luther Blissett, ataccante di origini giamaicane e goleador della vecchia First Division. Venne prelevato nel 1983 dal Watford di Elton John, per un milione di sterline e le aspettative su di lui erano altissime. Aveva 25 anni e in Italia segnò poco o nulla, nonostante una presentazione in cui il calciatore mostrò una certa sicumera: "Farò meglio di Platini". Non proprio: Blissett si beccò il soprannome "Luther miss it" (dopo un gol clamorosamente sbagliato a porta vuota in un derby) e dopo un anno tornò mestamente al Watford. In totale, totalizzò 6 gol in 39 partite.

Dopo Blisset, fu la volta di un altro attaccante, Mark Hatley, approdato a San Siro nel 1984: anche qui le cose non andarono affatto bene. Anche se i tifosi ricorderanno ancora quando, il 28 ottobre di quell’anno, con un colpo di testa in sospensione, sovrastò Collovati regalando al Milan un successo nel derby che mancava da sei anni; lo ricordano di sicuro, anche perché quel colpo di testa venne poi immortalato in una coreografia della curva Sud in tempi recenti. Arrivò in Italia dal Portsmouth e in rossonero giocò 86 partite in tre stagioni, segnando solo 21 gol. Poi passò al Monaco e ai Rangers, diventando un idolo in Scozia.

Assieme ad Hatley sbarcò a Milano Ray Wilkins, proveniente da due big club di Premier League, quali il Chelsea (allora non proprio big) e il Manchester United. Curioso fu il suo acquisto. Nel maggio del 1984, l’allora presidente del Milan, Farina, puntò Bryan Robson, capitano del Manchester United, e fissò un appuntamento al Midland Hotel di Manchester con il presidente dei Red Devils, Martin Edwards, per chiudere la trattativa. All’incontro non arrivò il capitano, ma Ray Wilkins: "Se volete, vi diamo lui". Il resto è storia. Una bella pagina di storia rossonera, durata 3 anni. Giocatore elegante che univa uno stile unico ad un approccio oculato, diventò ben presto beniamino dei tifosi rossoneri. Venne soprannominato "Razor", il rasoio, per eleganza e precisione nei passaggi. La sua esperienza al Milan si concluse nel 1987 (dopo 105 gare disputate), quando il club meneghino decise di cederlo a titolo definitivo al Paris-Saint-Germain. Vent’anni dopo, tra il 2009 e il 2010, facendo “vai e vieni” da Los Angeles, arriva a Milano un grandissimo campione, ma quasi ormai a fine carriera: David Beckham. Sembra all’inizio più un’operazione di marketing che un investimento tecnico vero, ma non fu esattamente così. Veste il rossonero tra il 2009 e il 2010. Nei suoi primi sei mesi con la maglia del Milan, mette insieme 20 presenze, 2 gol e buone prestazioni. Nella seconda parentesi con la squadra di Ancelotti l’obiettivo è il Mondiale in Sudafrica, ma contro il Chievo si rompe il tendine d’Achille della gamba sinistra e saluta in un colpo solo il Milan e l’Inghilterra (Capello, allora c.t.degli inglesi, lo porta comunque ai Mondiali con un ruolo da collaboratore).

Lasciando il Milan e dando uno sguardo d’insieme alla storia calcistica italiana, molti (non moltissimi) sono i calciatori d’oltremanica approdati nel nostro campionato; e il bilancio complessivo anche in questo caso, non è positivo. Tralasciando le esperienze attuali (ottima quella di Chris Smalling, nella sufficienza quella di Tammy Abraham, disastrosa quella, dell’anno scorso, di Ainsley Maitland-Niles - tutte e tre targate Trigoria), sono tre le epoche che vanno analizzate: quella degli inizi del ‘900, quella del dopo seconda guerra mondiale e quella successiva a Italia ‘90. Agli inizi del secolo scorso, il trasferimento di calcolatori inglesi nel nostro Paese era la normalità e spesso essi risultavano decisivi per la nascita di squadre, oggi storiche nel nostro calcio (il Milan e il Genoa, per esempio). Il primissimo fu, nel 1891, Herbert Kilpin, che giocò nella Internazionale Torino, prima, e a Milano, dopo. Poi, tra i tanti altri: Edward M. De Garston e John Reid (Palermo); Hubert Kingdon (Itala Firenze, antenata della Fiorentina); John Wylie Grant (Genoa); William Halten (Livorno); Leslie Walter Minter (Napoli); Robert Spottishwood (Inter).

Dal Secondo Dopoguerra in poi la frequenza di questi trasferimenti dal Regno Unito verso l’Italia è diminuita molto e i calciatori inglesi sono diventati molto restii a trasferirsi all’estero. Tra questi si ricordano: William Jordan, che si trasferì alla Juventus nel ‘48; Frank Rawcliffe, all’Alessandria nel ‘49; Anthony Marchi, che in quegli anni giocò nel Vicenza e nel Torino; Gerry Hitchens, che negli anni ‘60 militò nell’Inter, Torino, Atalanta e Cagliari (fu il miglior marcatore all time con 58 reti, recordman di presenze, nonché primo inglese ad aver vinto uno scudetto); Joe Baker, a Torino nel 1961; Trevor Francis (detto “one million pound man" perché pagato negli anni Ottanta la cifra record di 1 milione di sterline), attaccante di Sampdoria e Atalanta; e, sempre negli anni ‘80, Gordon Cowans e Paul Rideout (Bari) e Paul Elliott (Pisa).



I Mondiali di Italia ’90, poi, vissuti come evento di culto dal pubblico inglese, avevano contribuito a rilanciare il percorso verso l’Italia. Sono di quegli anni gli arrivi importanti del mitico Paul Gascoigne (Lazio) di David Platt (Bari, Juve e Sampdoria), di Paul Ince (Inter) e di Des Walker (Sampdoria). E sono di quegli stessi anni i flop Franz Carr (Reggiana), Daniele Dichio (Sampdoria e Lecce) e Lee Sharpe (Sampdoria). Ma soltanto in anni molto recenti si assiste a una rinnovata ricerca di britannici da parte dei club italiani (anche qui con alterne fortune), soprattutto verso giovani prospetti che possano essere futuribili nell’ottica di un progetto sportivo pluriennale. Tra le esperienze negative si ricordano quella di Jay Bothroyd (approdato al Perugia nel 2003), di Micah Richards (Fiorentina), di Ravel Morrison (Lazio), del portiere Joe Hart (Torino), di Stephy Mavididi (Juventus), di Rolando Aarons (Verona), di Vieira Nan (Sampdoria), di Ben Wilmot (Udinese), di Nathaniel Chalobah (Napoli) e di Harry Wings (Sampdoria).

Tra le esperienze tutto sommato positive, oltre alle già citate performance in giallorosso (eccellente quella di Smalling), si ricordano quella di Ashley Cole (arrivato a Roma nel 2014, anche lui a fine carriera), quella di Ashley Young (all'Inter nel gennaio del 2020 e - fatta eccezione per il giovane juventino Mavididi che nel 2018/19 giocò appena 21 minuti - il secondo inglese a vincere lo scudetto, dopo un altro interista, Gerry Hitchens, nel 1962-63) e quella di Luis Binks (attualmente in forze al Bologna). Se poi il discorso si amplia estendendosi alla Gran Bretagna, la sostanza non cambia. Buoni giocatori, qualche lampo e diversi flop. Dal buon scozzese Graeme Souness (centrocampista della Sampdoria negli anni ‘80) al gallese flop Ian Rush (ancora oggi incubo delle peggiori notti nere e in bianco); dal grande John Charles del Galles (nella Juventus degli anni ‘50) a un altro recentissimo fallimento juventino, Aaron Ramsey; dal poco rimpianto irlandese Robbie Keane (Inter, anno 2000) al buon scozzese di questi anni Liam Anderson (Bari, Verona, Empoli); dall’irlandese Liam Brady (il rigore contro il Catanzaro rimarrà per sempre impresso nei cuori juventini) allo squalo scozzese Joe Jordan (Milan e Verona primi anni ‘80).

Insomma, ben venuto Loftus-Cheek. A te il compito di far felici i tifosi rossoneri e dar lustro a una tradizione, fino ad ora, a tinte sbiadite, framezzate da qualche barlume e rari sprazzi di brillantezza. Risplendi! E fai risplendere questo nostro campionato italiano, che vive anni di opalescenza.