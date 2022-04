La Juventus trionfa al Mapei Stadium battendo il Sassuolo per 1-2 in rimonta. Pessima prestazione della Juventus, secondo me, che ancora una volta vince dopo aver giocato male.

Con questi tre punti si porta ad un punto dai partenopei, che hanno perso contro l'Empoli, molto pericoloso in questa stagione. Giocatori in campo che purtroppo non sono all'altezza, e non meritano di giocare in una squadra così titolato è importante nel mondo calcistico. Parlo di Dybala, che ha un talento fuori dal comune, che però sembra non sfruttarlo. A centrocampo perde diversi palloni e sembra che giocasse contro voglia. Ora sicuramente starà pensando alla squadra in cui si trasferirà, forse è per questo che è distratto.

Il Sassuolo va in vantaggio al minuto '39 grazie a Giacomo Raspadori, che davanti alla porta dopo una buona azione del Sassuolo, non può che sbagliare. Szczesny non la prende, anche se avrebbe tranquillamente potuto. Errore della difesa bianconera che sembrava distratta e posizionata male. Per fortuna la Juve trova il pareggio alla fine del primo tempo, grazie a Dybala, che un po' defilato dalla porta riesce comunque a spedire la palla sotto la traversa e battere consigli.

La sconfitta della Juventus sarebbe stata una grande delusione per tutti, e la voglia di vincere saliva sempre di più.

La Juve spinge molto durante tutto il primo tempo, e schiaccia il Sassuolo nella sua metà campo.

La Juve trova il gol vittoria al minuto '89, grazie a Moise Kean, che tiene palla, si gira e di cattiveria tira in porto. La palla passa sotto le gambe di Consigli che non riesce a fermarla. Delirio della panchina bianconera.

Direi una vittoria abbastanza immeritata, perché il Sassuolo ha creato di più, anche se ha finalizzato poco. Molta sufficienza da parte di vari giocatori che giocano "molli".

La Juventus si sta avvicinando sempre di più al terzo posto, anche se il podio sembra abbastanza difficile.



Andrea Presotto, 13 anni