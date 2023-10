IL GIOIELLO - Victor James Osimhen nasce a Lagos, in Nigeria, il 29 Dicembre 1988. Dopo aver debuttato come calciatore proprio nel suo paese di origine, passa al Wolfsburg nel 2017 per poi finire, solo un anno dopo, al Lille in Ligue 1. Nel 2020 viene acquistato dal Napoli, con cui vince uno scudetto dopo 33 anni di calvario ed attualmente é il giocatore più rappresentativo del club Partenopeo.

L’IDILLIO - Nelle 3 stagioni passate a Napoli, Victor Osimhen ha contribuito ai successi della società guidata da Aurelio De Laurentiis, siglando 64 reti in 109 partite disputate. Negli anni, il Nigeriano, è diventato fondamentale sia per la costante ricerca dei compagni sia per il sistema di gioco fatto di fraseggi, passaggi veloci e inserimenti in profondità. Nell’estate appena trascorsa pare però che la dirigenza azzurra abbia avviato le trattative per rinnovare il contratto con il calciatore in scadenza il 30 giugno 2025, avendo già rifiutato 150 milioni di euro dall’Arabia Saudita per perdere il proprio gioiello, senza ottenere un ottimo riscontro.

PESCE FUOR D’ACQUA - Le prime uscite del nuovo Napoli di Garcia hanno portato la squadra a rinnovarsi, cambiando completamente meccaniche di gioco ed interpreti chiave. Non è più il Napoli della forte linea difesa composta da Kim e Rahmani con Zambo Anguissa e Lobotka a far loro da specchio, creando una vera e propria gabbia, ma è un Napoli scricchiolante dietro e con un Lobotka che agisce quasi da mezzala. Anche davanti le cose sono cambiate, gli esterni Politano e Kvaratskhelia hanno più libertà di manovra, ricercano meno la prima punta, andando molto più verso la conclusione e l’inserimento seppur a volte, con una mancanza di esperienza in queste dinamiche, sembra si pestino i piedi, arrivando a criticare le decisioni del tecnico sia in termine di uomini che di gioco. L’exploit della situazione arriva il 24 settembre 2023 quando, contro il Bologna, Victor Osimhen ha la chance di portare la sua squadra in vantaggio grazie ad un calcio di rigore, ma lo sbaglia e 15 minuti dopo viene sostituito. La reazione del Nigeriano è da escandescenza difatti, abbandonato il terreno di gioco, inveisce contro Rudi Garcia chiedendo di passare ad un modulo a due punte per affondare il colpo sul club Felsineo, richiesta che rimane tale poiché il cambio con Giovanni Simeone è già stato confermato.

(NON) SOCIAL MEDIA MANAGER - La polemica divampa e il pareggio ottenuto non aiuta l’ambiente, portando tifosi e addetti ai lavori ancora più titubanti sul nuovo metodo di gioco e sul futuro del club, che sembrava pronto ad avviare un ciclo, ma che ora sembra completamente alla deriva. Per ironizzare sulla situazione calcistica in divenire, il Social Media Manager del Napoli pubblica un video su TikTok che amplifica ulteriormente i malumori. Preciso, il profilo TikTok del Napoli vive di ironia e autoironia, ma il video pubblicato ritraente un Osimhen precedentemente in lacrime per il rigore non concesso e, subito dopo, disperato con le risate di sottofondo per il rigore sbagliato e una voce che dice “Non sono nè un ragazzo nè una ragazza, sono un cocco”, fa impazzire di rabbia il Nigeriano e il suo agente, Roberto Calenda, che la stessa sera pubblica un tweet contro la società Partenopea in cui dichiara inaccettabile il trattamento riservato al suo assistito. La stessa sera, Victor Osimhen rimuoverà dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraggono con la maglia del Napoli, per poi dichiarare la valutazione di intraprendenza di azioni legali ai fini di tutelare sé stesso e la sua immagine, il tutto a sole 48 ore dalla sfida con l’Udinese.

AMMISSIONI DI COLPA - Il giorno dopo questa querelle, Oma Akatugba, giornalista Nigeriano vicino ad Osimhen, ha pubblicato un tweet in cui definiva ridicolo quanto avvenuto, paragonando la situazione ad una ragazza che vuole rompere con il proprio fidanzato e coglie l’opportunità dello sbaglio per rompere definitivamente. Secondo il giornalista, si sarebbero definitivamente chiuse le possibilità di un rinnovo di contratto, ma il Napoli convoca comunque l’attaccante per la sfida contro gli uomini di Andrea Sottil. Nel pomeriggio della partita, Victor Osimhen visibilmente contrariato, raggiunge il campo di allenamento, inizialmente non salutando i compagni, scusandosi peró, in un secondo momento, con il suo allenatore e la sua dirigenza per la rabbia mostrata dopo la sostituzione nella partita con il Bologna e pretendendo delle scuse per il fattaccio avvenuto sui social. Tutto risolto, il Nigeriano chiarisce tutto quanto, gioca da titolare, segna e concede al compagno Piotr Zielinski di calciare, e segnare, un rigore a lui designato.

DICHIARAZIONI D’ONORE - Qualche giorno dopo, il Napoli licenzierà il Social Media Manager, pur dichiarando che l’accaduto con Victor Osimhen non sia affatto una motivazione di tale licenziamento. Allo stesso tempo, la stessa società, rilascia un comunicato in cui si scusa pubblicamente con il suo attaccante, dichiarando che non aveva alcuna intenzione di offenderlo o di deriderlo, ma nei loro interessi c’è sempre stata l’idea di proteggere il loro gioiello. Il calciatore, qualche giorno fa, ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni sulla vicenda tramite il suo profilo Instagram, definendo intoccabile e incrollabile il suo amore per la città di Napoli, per i suoi tifosi e per lo stemma sulla maglia Azzurra.

FUOCO NELL'ACQUA - Le dichiarazioni di Victor Osimhen accolgono positivamente il calore dei tifosi nei suoi confronti, ma lasciano non pochi dubbi sulla sua permanenza nel club. Il calciatore sembra svogliato e disinteressato, segna ma non esulta né sorride, quasi come fosse intrappolato in una situazione più grande di lui, ed effettivamente più passa il tempo, più questa sensazione sembra realtà. Come si sarebbe potuta concludere altrimenti questa situazione? Con lo stesso trattamento riservato ad Arek Milik? Conosciamo tutti il carattere di Aurelio De Laurentiis, onesto e diretto fino al midollo, che ha portato proprio il calciatore Polacco fuori rosa fino al termine del suo contratto, una volta espressa la sua totale volontà di lasciare la Campania.

Cosa sarebbe successo ad Osimhen se non avesse accettato oggi determinate condizioni? Vista anche la valutazione che ne fa il Napoli, sarebbe rimasto in tribuna almeno fino a giugno 2024, se non fino a giugno 2025, data effettiva della fine del suo contratto, allontanando di fatto qualsiasi possibile pretendente al suo acquisto. La sensazione è che questa “situazione di comodo” sia temporanea e necessaria, ma che porterà alla separazione tra club e calciatore, senza ferire nessuna delle due parti. Il Napoli venderà alle sue condizioni e il calciatore sarà lasciato libero di andarsene.

E vissero tutti, felici e contenti…o quasi.