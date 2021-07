Nella popolazione sopra i 12 anni un cittadino su tre non ha ricevuto neanche una dose.

Sono 17 milioni, il 34% della popolazione, di contenitori infettabili. Si tratta soprattutto di giovani: nella fascia di età fino a 29 anni scoperti in 6 milioni. Per questo fa enorme piacere la notizia che la FIGC intende sottoporre i calciatori, e elementi affini, delle squadre di serie A e B al protocollo vaccinale.

Ricordando che da giugno Astrazeneca e J&J non vengono più acquistati e che le scorte a disposizione al momento sono indicate solo per gli over 50, perchè è arcinoto che la composizione di questi vaccini, a vettore virale, determina fenomeni trombotici (il virus a DNA che sostituisce il coronavirus quando fa esprimere alla cellula infettata gli antigeni del COVID, ne induce la espressione mediante antigeni circolanti o facendoli esprimere sugli endoteli, il rivestimento parietale interno, dei vasi e in quelli a basso flusso, il normale processo di "addestramento" immunitario che col vaccino vogliamo realizzare si traduce nello scatenarsi di autoagressioni immunitarie che portano alla trombosi venosa cerebrale) e che pertanto chi si vaccina lo fa con Pfizer e Moderna, presto Curevacs di produzione tedesca, che usano un meccanismo di "attivazione immunitaria" diverso, del tutto sicuro, al netto dei normali effetti collaterali che ogni vaccino determina (si mima una infezione per far riconoscere al corpo un "nemico" da distruggere quando l'infezione vera, più aggressiva, si facesse viva).

Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per metterci alle spalle la pandemia. Pensate al miracolo (ed ai costi immani) fatto in meno di 1 anno e mezzo dall'inizio della pandemia, altre infezioni prima di questa han sterminato milioni di persone, dalla spagnola, alla lunga storia del vaiolo, prima che ce le si mettesse alle spalle. E per questo è fondamentale far passare il messaggio che non basta coprire gli anziani, cosa già avvenuta, perchè l'immunità di gregge necessità di almeno l'80% della popolazione coperta, ma più in generale, l'efficacia dei vaccini è inversamente proporzionale al perdurare della epidemia.

Per questo Boris Johnson non ha ragione quando riapre tutto, come aveva torto marcio quando fece nascere la prima variante, l'inglese, non chiudendo (finchè non si prese lui l'infezione) quando tutto il mondo aveva capito che c'era un grosso problema. Ed anche questa volta, con il suo ministro della salute che, nonostante sia vaccinato si infetta, fa la più rude delle figure di ... possibili e palesa l'enorme errore in cui sta trascinando non solo la sua popolazione, ma il resto del mondo. Perchè oramai lo abbiamo capito che quel che accade in India si ripercuote in ogni angolo del mondo, anche nel paesino sperduto dove vivete e da dove la parola India vi sembra un qualcosa di esotico, impossibile da raggiungere ed essere raggiunti. Perchè il Coronavirus è un virus ad RNA e i virus ad RNA hanno costanti piccole mutazioni genetiche che crescono al crescere del numero di volte che si replicano e quindi di pari passo con la sua diffusione.

L'inglese, o beta, la brasiliana, la indiana, o delta sono nate in paesi dove non si è posto freno alla diffusione del virus. Più si è replicato più sono emerse varianti ed è già probabilmente in grembo al destino la prossima e se tutto continua così la prossima ancora.

Per selezione naturale, le varianti più avvantaggiate rispetto alla pressione ambientale sopravvivono, si sostituiscono alle altre e se han un vantaggio rispetto al vaccino, la più importante forma di pressione ambientale a disposizione, finiscono per aggirarne la resa.

Non è un caso che Delta riesce a infettare anche chi è vaccinato con Pfiezer nel 35% dei casi. E andando di questo passo assisteremo al nascere di varianti che annichileranno la resa dei vaccini.

Che non sono stati elaborati male, vengono usati in corso di pandemia e quindi con la necessità di fare in fretta, di fare tutti, perchè così facendo si aggira il rischio di resistenze che non sono aggirabili e non sono il frutto di una cattiva scienza, ma di una cattiva coscienza di tutti noi, per primi i nostri governanti, almeno nel caso di Boris. Né ha senso dire, anche se si diffonde, oggi fa meno morti, ci possiamo convivere. Perchè per quanto porti meno gente all'ospedale, od alla bara, in questa variante, facendosi un giro su di me che ho fatto l'alfa e son vaccinato per obbligo di legge, da pauci sintomatico, svilupperà quella potenziale mutazione che farebbe di me, anche senza sentirne addosso il peso, l'alcova in cui far nascere una ennesima variante che magari sfuggirà meglio, o totalmente alla morsa dei vaccini, facendo, per mia colpa, involontaria, danni a chi pensava di essersi messo alle spalle il problema. Ben venga allora il green pass, per quanto mi riguarda, avendo fatto l'immunizzazione naturale, ad aprile 2020, e per obbligo di legge, avendo rifatto la stessa immunizzazione anche in modo artificiale, tale obbligo dovrebbe esser esteso a tutta la popolazione. Ma anche il green pass, purchè rigido, è una soluzione.

Ci son persone che han scampato all'infezione quando aveva la veste alpha, si son vaccinate, pensando di non corre più rischi, e per colpa dei Bolsonaro e del governo indiano di turno, si trovano in circolo varianti, la delta, che possono infettarli quando pensavano di esser al sicuro, e per età, ritenersi a rischio di vita. Un rischio che doveva esser scoraggiato. Un rischio che si scoraggia raggiungendo chi non si è ancora vaccinato ed a cui far Pfiezer e Moderna in un modo e nell'altro, limitando tuttavia la libera circolazione o quanto meno imponendo a chi circola di dar garanzie agli altri di non esporli ad un pericolo, da qui l'assurdità delle richieste di aperture degli stadi al 100%, assurdo proprio perchè la maggioranza della popolazione che li frequenta non è tra quelli vaccinati.

Abbiamo strumenti di riscrittura del mRNA che conduce il codice di riconoscimento per il nostro sistema immunitario del virus, e aggiornandolo alle varianti sopraggiunte, potremo probabilmente far fronte anche ad esse, ma ricominciando daccapo e con la inevitabilità che se lasciamo diffondere il virus, saremo dinanzi al cane che si morde la coda.

Arriverà la gamma prima che si sia riscritto il vaccino verso delta ed un'ipotetico epsylon.

E magari in questo progresso, anche se la selezione naturale, per quanto viva sul caso, tende a sfavorire specie troppo aggressive e quindi letali, autolimitandone la diffusione, dicevo magari in questo progresso di varianti nessuno può prevedere che nasca qualcuna che muti cosi sostanzialmente da rendere inutili i vaccini, costringendoci a tornare punto e a capo.

E' una somma di errori che dobbiamo arrestare. Quelli del virus non sono razionali, pensati, sono casuali, e legati alla sua "arretratezza" nella evoluzione degli acidi nucleici.

Quella dei Boris e co però, per quanto anch'essa non legata ad una razionalità verà, è ponderata, voluta. E la somma di errori di chi non ha comprensione o volontà di comprendere cosa determina non può esser perdonata. Non è naturale, è contra natura. Perchè va contro l'istinto di sopravvivenza della specie!!!

Vaccinatevi.

Seguite l'esempio dei vostri idoli sportivi.