La Fiorentina in Sardegna conquista un punto importante contro il Cagliari e dà continuità alle vittorie con Napoli e Genoa, mantenendo il passo della Lazio (prossimo avversario).

È stata una partita non ricca dal punto di vista tecnico, ma decisamente più viva nel temperamento; entrambe le squadre hanno creato (e sbagliato) diverse occasioni da goal, e hanno provato a vincere questa partita fino all'ultimo minuto, concludendo in pareggio la partita.

Sono due gli episodi chiave della partita: il rigore sbagliato da Biraghi ad inizio partita, che avrebbe portato la Fiorentina in vantaggio, e quello sbagliato da Joao Pedro nella ripresa, che avrebbe permesso al Cagliari di andare sul 2-0 e, di conseguenza, chiudere la partita(vista anche l'inferiorità numerica della Fiorentina). Due episodi che avrebbero potuto seriamente indirizzare la partita, anche se bisogna sottolineare che il rigore del Cagliari non solo non ci fosse, ma soprattutto che non ci fosse l'espulsione di Odriozola (rosso diretto?!)... non si possono vedere certi errori a questi livelli. Spero che l'AIA intervenga, ma la vedo dura, e buia soprattutto.

Fatto sta che oggi non siamo stati belli, ma abbiamo avuto carattere per riprendere una partita che si stava mettendo male, grazie a un ottimo subentro di Sottil, che ha trovato la scintilla per pareggiare il match (e in più la sua esultanza provocatoria ha letteralmente acceso i bollenti spiriti dei tifosi sardi).

Nel primo tempo non siamo stati brillanti, ma dobbiamo sottolineare tante scelte e letture sbagliate che, se fatte meglio, avrebbero potuto portare un esito differente... però come sottolineiamo le nostre, giusto sottolineare anche quelle del Cagliari (sia nel primo che nel secondo tempo). Insomma, è stata una gara viva, molto calda, e l'esito finale lo ritengo giusto. Ovviamente si può migliore, si dovrà migliorare, soprattutto lontano dal Franchi, dove non riusciamo ad essere incisivi come vorremmo. Alla vigilia non avrei firmato per il punto vista la situazione del Cagliari (13 assenze fra Covid, infortuni e squalifiche), ma dopo aver visto la partita tutto sommato mi accontento del pareggio, anche perché ci permette comunque di dare continuità. Inoltre oggi abbiamo fatto meglio in 10 che in 11, decisamente più concentrati.

Ultima considerazione: oggi senza Vlahovic ha esordito dal 1º Piatek... non poteva batterlo lui il rigore? Poi l'esito incide in questa considerazione ovviamente... l'avesse segnato il capitano, nessuno avrebbe detto nulla, e parlare dopo è sempre facile. Però... essendo l'esordio dal primo per Piatek, sarebbe stata una idea interessante lasciargli il tiro dal dischetto.

Però ripeto, parlare dopo è facile...

PAGELLE (personali):

Terraciano 7; para il rigore del possibile 2-0 del Cagliari, incidendo a pieno nel risultato, nonostante io lo reputi più errore di Joao Pedro che miracolo di Terraciano.

Odriozola 5; si guadagna il rigore sbagliato da Biraghi, poi però gioca non bene. Non esiste il calcio di rigore causato dallo spagnolo, così come non esiste la sua espulsione.

Milenkovic 6,5; buona prova. Il migliore della difesa.

Igor 5,5; poteva fare meglio sicuramente.

Biraghi 4,5; l'errore dal dischetto incide e non poco sulla valutazione, ma oggi sicuramente non ha dato conferma alle ultime buonissime gare.

Bonaventura 5,5; tanto fumo e poco arrosto.

Torreira 6; gara ordinata.

Castrovilli 4; fantasma. Speriamo che non sia nulla di grave il problema fisico che l'ha costretto a uscire a fine primo tempo... resta il fatto che non ha per niente giocato una buona partita.

Gonzalez 6; nel primo tempo è stato il più vivo, però spesso commetteva errori di scelta e di lettura negli ultimi 20/25 m... in sostanza, anche lui molto fumo e poco arrosto.

Piatek 6; tanto sacrificio. Attenzione: è ovvio che non sia Vlahovic...

Ikonè 5,5; serve una grande palla a Odriozola che poi si conquista il rigore sbagliato. Ogni tanto ha qualche guizzo, però gara non sufficiente(può starci).

Subentrati:

Maleh 6,5; gara di presenza, di sacrificio e di incisività. Meglio decisamente rispetto Castrovilli.

Sottil 7; entro, spacco, esco, ciao. 4 parole che riassumono la sua mezz'ora in campo. Quel gesto ai tifosi del Cagliari poteva risparmiarselo...

Venuti 6; gara normale.

Nastasic S.V.

Italiano 6; azzecca la mossa di Sottil al posto di Piatek. Forse (anche se parlare dopo è facile...) avrebbe potuto scegliere di far tirare il rigore a Piatek. Non ho altro da rimproverargli, onestamente. Forse qualche mese fa una gara simile l'avremmo persa.

4 partite, due vittorie, un pari e una orribile sconfitta. Nel complesso il bilancio di gennaio è positivo.

Adesso dovremo sfruttare la sosta per ricaricare le batterie, dato che le prime due partite di febbraio saranno subito fondamentali per il proseguo della stagione: Lazio e Atalanta in coppa.

Continuiamo a lavorare... AVANTI FIORENTINA!