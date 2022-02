Al triplice fischio finale dell'arbitro Guida il popolo rossonero ha potuto non solo gioire, per una vittoria importantissima, ma specialmente per poter allontanare, quel vestito da "Calimero", il mitico e sfortunato pulcino nero, protagonista di una pubblicità molto conosciuta negli anni settanta, che, complice il Carnevale, erano in molti a volerci far indossare.

Perde l'Inter e il Milan, ringrazia. Questa la sintesi per fotografare 97 minuti di un derby, intenso, emozionante e per ampi tratti bello. La prima in classifica contro la seconda, davanti a milioni di telespettatori e con San Siro riempito in ogni ordine di posto, per quanto possibile in considerazione dei limiti covid. Commentare i motivi per cui una partita che sembrava indirizzata in favore dei padroni di casa è improvvisamente cambiata, consegnando la vittoria alla squadra allenata da Mister Pioli, può sembrare fin troppo semplice, ma qualsiasi sia l'analisi, la conclusione porterà ad una sola ed unica realtà : sono queste le partite che esaltano la bellezza del calcio.

Vince il Milan e l'Inter impreca. Perchè in una partita impostata sull'uno contro uno, le differenze tecniche, di classe e di esperienza, sembravano troppo determinanti, ma quasi nessuno aveva fatto i conti con Olivier Giroud, di nazionalità francese, di ruolo attaccante, Campione del Mondo con la sua nazionale, detentore della Champions con il Chelsea, arrivato al Milan per pochi "spiccioli", ma specialmente per regalarci sprazzi di "grande calcio". Il gol della vittoria è frutto di una sua giocata, deliziosa. Nel liberarsi, in area di rigore, dalla marcatura di De Vraj, ottimo difensore interista, è racchiusa la bellezza e l'essenza di questo splendido sport. 193 centimetri di altezza, 91 chili di peso, il trentacinquenne transalpino, si è mosso con le movenze dei più grandi ballerini del Tostoj, come i migliori bomber, insaziabili di gol e capaci di trasformare il minimo passaggio in occasione da rete. Spalle alla porta, ha "inventato" un colpo di tacco per controllare la palla, liberarsi della marcatura e scagliare un preciso tiro in porta, forse parabile, ma non per Handanovic. GOL, PARTITA, VITTORIA.

Vi risparmio tutto il resto. I cambi sbagliati di Inzaghi, quelli giusti di Pioli, il fallo iniziale di Giroud sul gol del momentaneo pareggio e l'importanza di Diaz. Sono certo che potrete leggerli su qualsiasi altro commento alla partita. Il Milan vince proprio grazie a quei tre punti che avevo esposto, prima che si giocasse il derby. Vince perchè tecnicamente è meno forte dell'Inter, ma non mentalmente e ciò non è per nulla secondario, ma specialmente perchè fra tanti ragazzi che danno sempre il massimo e Tonali merita una citazione particolare, chi ha vinto qualche cosa di importante, come Maignan e Giroud, oltre ad assenti, superflui da citare, sanno essere trainanti e determinanti. Una vittoria importante, non solo per la classifica, sempre molto bella, ma per tenere il morale alto, compattare la tifoseria e non pensare ad altro, se non alle singole partite da affrontare fino alla fine della stagione. Non è certo il momento né di salire né di scendere da carri immaginari, sarebbe proprio la cosa peggiore da fare. Si è vinta una partita, per quanto sentita, ma non è certo il momento di guardarsi allo specchio. Roma, Juventus ed Inter sono state affrontate, confermando che il Milan non ha alcun timore reverenziale contro le squadre più attrezzate, soffrendo viceversa maggiormente con le provinciali. Ora testa alla Coppa Italia e alla Lazio. Godiamoci questo bellissimo momento, gioiamo per la vittoria e per una squadra "normale", che rende ogni cosa ECCEZZIONALE.

Il derby si vive, si vince e lo si mette nel cuore, è la "sfida" in assoluto, è la sua narrazione, la personalizzazione dell'evento. Ho già scritto troppo. FORZA MILAN e il "popolo" canta: "siam veniti quassù per vedere segnare Giru".