Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (tre vittorie e un pareggio) e non fa meglio in un singolo campionato da una serie di sette vittorie consecutive da maggio 2019. La squadra rossoblù viene dal pareggio contro l'Udinese nella gara più recente del campionato e cerca di tornare subito alla vittoria. Invece il Milan dopo l'ennesimo flop in Champions League per mano del Porto, vuole tornare in testa alla classifica per centrare la quinta vittoria consecutiva e ha registrato ben otto vittorie delle prime nove partite stagionali in Serie A solamente nel 1954/55, stagione terminata al primo posto.

Formazioni ufficiali

Sinisa Mihajlovic conferma dieci undecesimi della squadra che ha impattato contro l'Udinese. Medel torna al centro della difesa a tre, continuità per Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic. Turn-over consistente per Pioli che opta per Castillejo-Krunic-Rafael Leao a supporto di Ibrahimovic. Kjaer preferito a Romagnoli in difesa, Tonali al posto di Kessie a centrocampo.

Sintesi della partita

Al 12esimo minuto, il Bologna concede la sua prima occasione. Da corner, Tatarusanu manca l'uscita, Arnautovic spreca di testa sul fondo. Quattro minuti più tardi, arriva il vantaggio del Milan grazie a Rafael Leao su assist di Zlatan Ibrahimovic in verticale, sinistro da posizione defilata deviato da Medel, Skorupski è beffato. Al 20' arriva la prima espulsione della partita con Soumaoro che commette il fallo da ultimo uomo su Krunic. Pochi istanti dopo, i rossoneri raddoppiano con Calabria, che servito dal traversone di Ballo-Toure, Skorupski smanaccia e il difensore milanista scarica un destro violento in fondo al sacco e quindi due a zero per il Milan. Al minuto 45 del primo tempo, la squadra subisce l'infortunio di Castillejo, chiesto il cambio, Pioli attenderà l'intervallo. Nella ripresa arrivano le prime due sostituzioni da parte dei rossoneri, escono Tonali e Castillejo ed entrano Bakayoko e Saelemaekers. Al 49' il Bologna accorcia le distanze grazie all'autorete di Ibrahimovic. Calcio d'angolo battuto da Dominguez, con lo svedese che spizza di testa nella propria porta. Tre minuti dopo i rossoblù pareggiano i conti grazie a Musa Barrow. Soriano effettua un gran filtrante con l'attaccante gambiano che scatta sul filo del fuorigioco e fredda Tatarusanu. Al 56esimo, arriva un brutto intervento proprio di Soriano che colpisce la caviglia di Ballo-Toure, Valeri viene richiamato al VAR e due minuti più tardi arriva l'espulsione con i rossoblù che rimangono in nove. Altro cambio in arrivo per i rossoneri, esce Krunic ed entra Olivier Giroud, Pioli aumenta così il peso offensivo. Anche il Bologna effettua le prime tre sostituzioni; escono Dominguez, Hickey e Barrow ed entrano Schouten, Dijks e Binks. Il Milan e il Bologna sprecano due occasioni importanti e nel frattempo si gioca la carta Santander che prende il posto di Arnautovic. Al minuto 84, i rossoneri passano di nuovo avanti con Bennacer. Bakayoko se ne va sulla sinistra, cross allontanato da Svanberg, l'algerino s'inventa un tiro al volo che finisce nell'angolo basso. Al 90esimo, il Milan chiude definitivamente i conti con Ibrahimovic che segna il 4-2. Bennacer riparte con la palla e lo svedese piazza un destro preciso dal limite e Skorupski non ci arriva. Finisce con la vittoria dei rossoneri mentre il Bologna esce a testa alta dopo una prova d'orgoglio. Zlatan Ibrahimovic diventa così il quarto giocatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni) dopo Costacurta, Piola e Vierchowod.

Cosa ne pensa Pasqui?

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Dopo l'ennesimo flop in Champions, la squadra continua a marciare verso il primato in classifica e lo fa con una grande prestazione. Otto vittorie e un pareggio in questo inizio di campionato. L'anno scorso i rossoneri avevano 24 punti e quest'anno in nove partite hanno collezionato 25 punti con soli nove reti subite, una notizia che fa ben sperare. La strada è ancora lunga e temo che il Milan prima o poi troverà la sua prima sconfitta. Sono rimasto sorpreso da Ibrahimovic che ha raggiunto l'ennesimo record, ha segnato il suo primo goal da quarantenne, i tifosi ormai si coccolano questo fuoriclasse svedese compreso Olivier Giroud. Che dire invece sul Bologna? Ha provato in tutti i modi a fermare il Milan, i due goal non sono serviti a niente, ma la prova di orgoglio vale comunque, perchè è una squadra che ci mette tutto il coraggio e d'altronde deve continuare sempre in maniera positiva.

Un abbraccio Pasqui