Si era svegliato contento, Momo. Ancora solo due giorni e finalmente avrebbe festeggiato coi suoi amici i suoi 18 anni, circa 4 da quando era in Italia, proveniente dalla Nigeria, felicissimamente adottato da una coppia italiana, che Momo adorava.

Momo: “Mamma, allora io vado, Giorgio lo accompagni tu, giusto?”

Anna: “Si, va bene, vai pure… ma al ritorno, a prendere Giorgio, devi per forza andarci tu: io, a quell’ora, sarò ancora dal dermatologo per la visita prenotata due mesi fa… dovessi perderla, mi toccherebbe aspettare altri due mesi!”

Carlo: “Se davvero dovessi perdere il turno e ti toccasse di aspettare altri due mesi, ti consiglierei di non andarci proprio, dal medico: qualsiasi cosa sia, dopo quattro mesi o sei guarita o sei morta. Ahahahah”

Anna: “Simpatico papà, stamattina, né”, e mentre è dietro di lui, non vista, gli fa le boccacce. Momo e Giorgio ridono divertiti.

Momo: “ahahah, vabbè và, io scappo”.

Giorgio, 2 anni, bimbo sempre molto curioso, trova anche lui divertente vedere la mamma fare le facce strane, e quindi ride: “eheheheh!”

Con queste parole i componenti della famiglia Zorzi si salutarono dandosi appuntamento a pranzo per chi poteva, o direttamente per cena.

La famiglia Zorzi era fatta così. Le occasioni di litigio o solo di discussione non mancavano di certo, ma alla fine, una battuta, più di tante parole, era in grado di riportare non dico il buonumore, quello magari no, ma almeno un po’ di leggerezza, di consapevolezza che in fondo molto dipende da quanto ci si prenda sul serio nel gioco delle parti che c’è tra moglie e marito, e tra genitori e figli.

Anna e Carlo, i “signori” Zorzi - in realtà, a vederli, due ragazzini - avevano la stessa età: 38 anni. Lei impiegata alla regione Piemonte, e lui ingegnere presso un’azienda di componentistica.

Anna e Carlo si conoscevano fin dai tempi delle superiori, e quando - a trent’anni - decisero di sposarsi lo fecero con il timore di essersi mossi troppo tardi. Che forse avrebbero fatto meglio a farlo ben prima. Ma si sa, a compiere certi passi in genere si tende ad aspettare di capire cosa ti dice quella vocina, che nella tua testa sembra ti voglia dire qualcosa. Peccato che il rumore di fondo ti impedisca di capire cosa la vocina ti stia dicendo. Di solito quelli che alla fine non si sposano, ad un certo punto smettono di porsi il problema, e la vocina non la sentono più. Gli altri, quelli che alla fine, pur non riuscendo a capire cosa la vocina per anni gli abbia detto perfino nel giorno del matrimonio, si sposano. A quel punto, magicamente, nel giro di poche settimane, la vocina diventa forte e chiara e ti dice: “ma cosa cacchio hai combinato? No! Non lo dovevi fare! Te l’ho detto mille volte: NO, NO, NO, NO, NOOOOO!”

Anna e Carlo sembrava non avessero nessuna vocina da sentire, si erano attardati? Pazienza! Gli anni passati insieme, anche prima di sposarsi non erano certo stati anni persi. La vita era stata generosa con loro, non avevano davvero di che lamentarsi, almeno… non più della media delle persone che conoscevano, e che si erano sposate molto prima.

D’altronde tornare indietro non si poteva. Unica “colpa” l’aver creduto che, pianificato un figlio, questo, magicamente si sarebbe materializzato nel giro di nove mesi esatti, dal momento in cui avessero fatto partire un ipotetico countdown virtuale. Ma questo non si verificò, e quando, dopo un bel po’ di tentativi, si resero conto di avere qualche problema di fertilità, si rivolsero ad uno specialista, che dalle analisi fatte non trovò nulla di particolarmente anomalo. Si trattava, alla fine, solo di insistere. Il tanto atteso bambino sarebbe prima o poi arrivato.