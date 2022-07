Sono cresciuto e ho visto alcuni campioni della mia Juventus, eppure l'aver visto nascere, crescere e terminare la stella di Alessandro 'Alex' Del Piero, è forse la cosa che mi ha reso più orgoglioso di essere juventino.

Quando nel 1993 Giampiero Boniperti porta alla Juventus questo ragazzino di 19 anni per 5 miliardi di lire, nessuno o quasi aveva mai sentito parlare di lui, sì in Serie B nel suo Padova aveva esordito e dato sfoggio delle sue abilità, ma in Serie A non si conosceva, era un vero e autentico sconosciuto agli occhi di tutti, anche perchè non c'erano le varie Pay Tv, non esisteva il minuto per minuto delle piattaforme Sky e Mediaset, quindi chi poteva sapere chi fosse davvero questo giovanotto pieno di capelli ondulati in arrivo da un modesto Padova?

Ricordo che quando esordì con la maglia della Juventus in quella sfida di campionato il 12 Settembre 1993, con la maglia numero 16 e tanta emozione che non lo teneva fermo un secondo a bordo campo in attesa della sostituzione, non avrei mai immaginato che da quel momento si stava scrivendo un nuovo capito nella storia della Juventus e soprattutto stava nascendo la stella più luminosa di tutta la storia bianconera.

Bastarono pochi tocchi di palla, e poche sterzate per capire che quel ragazzo era già divenuto un piccolo idolo della platea. Ricordo che seguii, come ogni domenica, i gol su 90° Minuto e capii davvero che c'era del talento in lui, ma non gli diedi troppo peso perchè di strada da fare ce n'era tanta, e davanti a lui non aveva proprio un signor nessuno di nome Roberto Baggio.

Ma più il tempo passava e più Del Piero cominciava ad essere sulla bocca di pochi, di tanti, di tutti, soprattutto quando in un 4 Dicembre 1994 s'inventa una rete che è entrata di diritto tra i gol più belli della storia del calcio, quando allo Stadio Delle Alpi con un esterno destro di prima beffa un altrettanto giovanissimo Francesco Toldo, nella vittoria bianconera per 3-2 sulla Fiorentina. In quel momento si capì che qualcuno tra lui e Roberto Baggio cominciava ad essere di troppo; uno un idolo di tutto e tutti Pallone d'Oro 1993 e una serie di trofei tra Italia ed Europa da protagonista, l'altro il nuovo che insidia il trono.

Così a conti fatti pensai nell'estate 1995 "Se va via uno dei due sarà sicuramente Del Piero, impossibile che vada via il giocatore più forte del Mondo", ma poi si scoprì che proprio Baggio aveva avuto dei dissapori con l'allora direttore sportivo Luciano Moggi, e così venne ceduto al Milan per 18 miliardi di Lire (9 milioni di Euro).

Da quel momento Alex Del Piero è divenuto uno dei protagonisti indiscussi di quelle prime Juventus dove in compagnia di Gianluca Vialli capitano e 'Penna Bianca' Fabrizio Ravanelli formava il tridente di una Juventus che da lì ad un anno avrebbe alzato al cielo la Coppa Campioni 1996 allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Ajax, Del Piero non segnò in quella finale, ma fece tante reti che portarono la squadra in finale.

I vecchi pian piano cominciarono ad andare via e ad essere sostituiti e l'unico insostituibile divenne proprio il ragazzo di Conegliano Veneto, lui sarebbe divenuto in poco tempo uno dei pupilli sia dei tifosi che di tutti i tecnici, salvo uno... che poi andremo a nominare più avanti.



Ma come detto e come si dice nei matrimoni 'Nella gioia e nel dolore'... Quando quel campioncino in erba stava per divenire un campione amanto in tutto il Mondo, arriva la doccia gelata l'8 Novembre in una piovosa partita al Friuli contro l'Udinese, e il giorno prima del suo 24esimo compleanno, nel tentare una palla che sembrava destinata sul fondo sulla sinistra e saltare l'avversario di turno, il legamento crociato anteriore e posteriore del suo ginocchio sinistro fa crac. Ecco, in quel momento non nego di aver messo le mani tra i capelli e di averli stretti quel tanto che per poco non me li staccavo per la rabbia, tensione e paura che quel che stavo vedendo non era soltanto un infortunio di poco conto. Le sue lacrime, urla, hanno poi confermato quel che temevo. Il suo ritorno è stata una gioia nel cuore nove mesi dopo, come quando aspetti che tuo figlio sta nascendo e non essendo un fumatore, cammini avanti e indietro dentro la sala d'attesa, e in attesa di sentire quel primo gemito, ti mangi di tutto; le unghia, la pelle intorno alle dita e passi migliaia di volte la mano sulla fronte tra una risata isterica e l'altra per la gioia che sta da li a breve per accadere.

E così eccolo che rientra in campo, e i suoi primi passi sembrano non promettere nulla di buono, ma quando pensi che "Maradona giocava con un piede solo da quel bruttissimo infortunio..." allora speri che quel non più giovane in erba possa tornare con il tempo a fare quelle magie al quale ti aveva abituato.

Ma più il tempo passava e più qualcosa non tornava, quelle giocate erano sempre meno frequenti e le reti arrivavano per lo più su calcio di rigore "Cosa è successo a Del Piero?". Il presidente Gianni Agnelli intanto passa il soprannome di Del Piero da 'Pinturicchio' a 'Godot', come quell'opera teatrale di Beckett, ma utilizzato e divenuto un vero e proprio modo di dire. L'espressione si usa, infatti, per indicare una situazione in cui si continua ad aspettare all'infinito qualcosa che appare come imminente, senza fare nulla perché si realizzi o si smuova, e là tutto girava meno che Del Piero.

Ma la speranza è l'ultima a morire pensavo e speravo dopo una stagione di 9 reti in 34 presente, quasi tutte su rigore. E l'anno successivo si ripete allo stesso modo, stavolta con meno presenze 25. E così sconsolato, come la maggior parte dei nostri tifosi, penso "E se Del Piero fosse finito?", così cominciavo a pensare che un'altra stagione simile a quelle e Del Piero sarebbe stato ceduto.

Invece ecco che dopo la batosta di Euro 2000, a Torino sbarca David Trezeguet, giovane attaccante francese e giustiziere dell'Italia di Zoff nel Golden Gol in finale.

Nella stagione 2001-2022, quando tutti ci apprestavamo a vedere un'altra stagione più che normale della Juventus e di Del Piero, tutto cambia... Infatti bastano poche partite per capire che l'attaccante italiano è tornato ad altissimi livelli e poi la battaglia per il titolo con l'Inter sembra averlo galvanizzato ancor di più, e la sintonia con Trezeguet? Qualcosa di strabiliante, strepitoso.

Del Piero era tornato, e a fine anno con lo scudetto cucito sul petto tutto torna nella normalità, la Juventus aveva ritrovato il suo Re. La Juve e Del Piero correvano a braccetto insieme, e tutto sembrava andare a meraviglia, fin quando nel 2004 sulla panchina bianconera non si siede Fabio Capello, arriva dall'Ajax il giovane svedese Zlatan Ibrahimovic, che in poco tempo fa girare la testa al tecnico friulano, che di colpo comincia a mettere fuori Del Piero, e spesso l'attaccante di Conegliano è seduto in panchina: "Ma che fa sto pazzo mi mette Del Piero fuori?", sbraito davanti alla tv. Eh già, per Fabio Capello il nuovo capitano bianconero, dopo l'addio di Antonio Conte sul finire della stagione corrente, non era un titolarissimo, anzi lo contava uno dei tanti. Il 2005-2006 riparte ad alternanza... o gioca Del Piero o Trezeguet vicino ad Ibrahimovic che nel frattempo era divenuto inamovibile. Come si dice piove sempre sul bagnato? Ecco, a Del Piero è davvero caduto il mondo addosso, dopo la scomparsa del papà Gino scomparso nel 2001 e al quale tra le lacrime gli aveva dedicato un gol contro il Bari sfogando tutta la sua rabbia pochi dopo l'addio all'amato papà, che fu il suo primo sostenitore e che gli aveva costruito un piccolo campetto davanti casa dove il bambino Alex si divertiva a giocare insieme a suo fratello Stefano, poi divenuto suo procuratore negli anni.

E così mentre con l'Italia di Lippi il caitano bianconero vince il suo primo Mondiale in maglia azzurra, in Italia scoppia Calciopoli, e la Juventus è la prima e forse l'unica a pagare in modo pesante, in quel momento pensai "Ora tutti se ne andranno via", e infatti uno ad uno i migliori lasciarono la Juventus, ma forse proprio in quel momento pensai che il nostro capitano avrebbe fatto un discorso a tutti, dove dentro ci ha messo di tutto; dall'attaccamento alla maglia, al non giocare soltanto per quella squadra quanto era al top ma anche nel momento più buio, e di dimostrare davvero che in quel momento essere tifosi contava di più di tutto quel che un altra squadra gli avrebbe potuto dare in termini monetari.

Qualcuno lo ascoltò, come Gigi Buffon, Jonathan Zebina, Mauro Camoranesi, Pavel Nedved, Marcelo Zalayeta, David Trezeguet e proprio il capitano Alex Del Piero. E gli altri? Fabio Cannavaro e Emerson sono in continuo contatto con Fabio Capello per approdare al Real Madrid, Gianluca Zambrotta e Lilian Thuram orientati ad accettare le lusinghe del Barcelona, mentre la società bianconera fa capire fin da subito che non libererà nessuno se non davanti a lauto compenso. E così insieme ai tre appena nominati fa le valigie Zlatan Ibrahimovic che si rifiuta di restare e invece di salire sul pullman con la squadra preferisce reatare in camera a giocare alla Play Station e poche settimane dopo se ne và all'Inter, con lui anche Patrick Vieira, anche Adrian Mutu vuole andare via, e si accasa alla Fiorentina, la Juventus per tutte queste operazioni incassa 84,3 milioni di Euro e ne reinveste pochi soltanto 11 milioni per prendere Alain Boumsong dal Newcastle per 4 e il riscatto della seconda metà di Domenico Criscito dal Genoa per 7,5 milioni di Euro, e porta alcuni giocatori svincolati come Cristiano Zanetti dall'Inter e fa rientrare tutti quelli che aveva dato in prestito, mentre in panchina torna uno straniero dopo ben 33 anni, ma lo straniero è uno che la maglia bianconera l'ha indossata con onore ed è stato oltre che un grandissimo campione anche un compagno di squadra del capitano bianconero, è Didier Deschamps.

E Del Piero come si comporta in questa stagione d'Inferno? Come solo un campione sa fare; si prende in spalla tutta la squadra, il peso di giocare un campionato che lo aveva visto esordire 14 anni prima (15 marzo 1992) sigla 20 reti in 37 presenze e 4 assist, e la sua Juventus schizza in testa alla classifica finale e vince il campionato di B.

Da quel momento Del Piero diviene la storia bianconera, anche prima di battere tutti i suoi e i record di tutti quelli che avevano vestito la maglia bianconera, anche se poi ci sono ben 4 anni di vacche magre in casa Juve, anche se il capitano segna a raffica nella prima stagione; 2007-2008 ben 24 reti, mentre la stagione 2008-2009 con 21 senza dimenticare la doppietta in Champions League al Real Madrid al Bernabeu che gli valse la Standing Ovation di tutto lo stadio (cosa che poi si ripetè nel 2011 all'Old Trafford di Manchester contro i Red Devils), poi una stagione così e così con sole 11 reti 2009-2010, ma qui l'età comincia anche ad avere un certo peso, e si perchè nel 2010 Del Piero ha già 36 anni e non è certo un ragazzino, però mette la stessa passione di quando ne aveva 20,25 e 30, per lui l'età è solo un dato anagrafico mentre in campo da filo da torcere anche ai giovincelli o campioni tra Serie A ed Europa.

Nella stagione 2010-2011 sembra cominciare a far vedere poco meno, ma le sue giocate servono eccome a quella Juve, anche se quei due settimi posti di fila non gli rendono giustizia per quel che aveva fatto.



Nel 2011 gli viene chiesto dal presidente Andrea Agnelli di appendere gli scarpini al chiodo e di intraprendere il ruolo di dirigente della Juventus, ma il capitano ne ha ancora tanto da dare e quindi declina l'offerta, anche a vantaggio di un nuovo stadio, Juventus Stadium, che vuole calcare ancora da calciatore, e così forte del contratto ancora in vigore e un tecnico-amico ed ex capitano come Antonio Conte, prende la sua fascia e torna in campo.

La stagione 2011-2012 e con i suoi 38 anni e ben 19 con la maglia della Juventus incollata addosso, il capitano bianconero anche contando ben 27 presenze sembra arrivato al capolinea di una stupenda carriera, per lui gli anni si fanno sentire e gli acciacchi anche, mette a segno 5 reti di cui una nell'ultima di campionato contro l'Atalanta il 13 Maggio che consacra la Juventus campione d'Italia, e a lui aggiunge un nuovo record, come giocatore più anziano a segnare una rete con la maglia della Juventus a 38 anni 6 mesi e 5 giorni.



Poi l'addio, io commosso quasi alle lacrime, e quel ventennio che mi passò davanti in pochi secondi, quando vidi entrare quel giovane con la maglia numero 16, a quando alzò al cielo quella Coppa Dei Campioni, alla ripresa da un'infortunio gravissimo, alla determinazione e all'amore per quella maglia scendendo in Serie B, al ritorno in Serie A e alla sgroppata conclusa con lo scudetto alla fine della sua esperienza bianconera, ma aggiungerei della sua carriera ad altissimi livelli, anche perchè poi giocare in Australia e in India è davvero cosa di secondo piano e più un divertimento che giocarsi un vero e proprio obiettivo, anche se per lui è stato sempre un dare il suo 100% fino all'ultimo giorno della sua carriera.

Da quel momento ho pensato "E adesso?", eh già, l'addio del nostro capitano, la faccia che vedevamo sempre in campo o dietro ad un microfono a fine gara, non c'era più, e sembrava che tutto fosse cambiato così di corsa che non mi rendevo e non ci rendevamo conto nessuno, infatti il primo anno dopo Del Piero fu davvero stranissimo, non sentivo più quella ragione di seguire la squadra senza quel numero 10 con la fascia di capitano, ma poi ripensandoci bene il detto "I campioni passano la maglia no" mi ha fatto tornare con i piedi per terra, perchè a quel capitano che ancora oggi sostiene la Juve, non posso che dire grazie e spero che un giorno non troppo lontano possa di nuovo indossare il bianconero, magari al posto di quel presidente che a me e noi tifosi non va proprio a genio.

Perchè un campione vero si vede dalla fede e l'amore che ha per la maglia e per i suoi tifosi nei momenti felici e difficili e non certo dal portafoglio che si riempie di moneta come hanno fatto quei giocatori che lasciarono la Juve in quel 2006 per rimpinguare le loro tasche, quelli si chiamano mercenari e non campioni, come lo era, e lo è rimasto, Alessandro 'Alex' Del Piero o soltanto Il Capitano.