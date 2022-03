Giorni di guerra, giorni di angoscia, dove appare inverosimile che il mondo, costantemente in guerra, anche se continua a raccontare che dopo il secondo conflitto mondiale, si viva in pace, non abbia saputo e voluto fermare, un massacro annunciato, riproponendo uno scenario già visto in Europa, in terra Jugoslava.

Ho preso una posizione ben definita su questo conflitto e per quanto non sia mia intenzione mescolare la passione sportiva con il dramma di una guerra, mi è impossibile stare zitto e non coinvolgervi a lanciare un appello disperato, che solo se amplificato potrebbe essere compreso.

L'unico modo per fermare le GUERRE è la PACE. Non certo la corsa ad armarsi sempre di più o parteggiare fra "buoni e cattivi" che, con tutta onestà, sono ben difficili da identificare, specialmente da dietro una tastiera del pc al caldo, logicamente io per primo.

La guerra sarà sempre una sconfitta per tutto il genere umano, lontana o vicina che essa sia, più o meno amplificata dai media. Dove la Diplomazia ha fallito, dove non si è più capaci di soppesare le parole, scritte o dette, soffiando sulla guerra, aberrante spettacolo televisivo, bisogna sapersi opporre, costruendo un Movimento Pacifista, proteso al disarmo ed al diniego di ogni conflitto armato.

Dal mio punto di vista, non è tempo di discutere su "diritti calpestati", o su molte altre "ragioni" che chi vuole affidarsi alla guerra, conosce alla perfezione, ma piuttosto riuscire a fermare tutto ciò che sta prendendo forma.

Anni fa lessi un libro che trattava la proposta del "Mondo globalizzato", affermando che c'era un piano ben definito. Lo riposi abbastanza "schifato", credendo fosse fanta-politica, ma a distanza di quasi vent'anni quelle parole, apparentemente assurde, prendono ben altra dimensione. Non posso certamente sapere se esiste veramente un piano per relegare l'Europa, culla del Mondo, a semplice stellina di una bandiera, ma stiamo contribuendo a realizzarlo. Sono bastati pochi giorni di resistenza Ucraina, per accantonare ogni progetto indirizzato a salvare il pianeta, che sappiamo con quanta difficoltà aveva iniziato a prendere forma. Si riaprono subito le centrali a carbone, si rimettono in funzione le centrali nucleari dismesse, il tutto con conseguenze non certo meno gravi di quelle preannunciate in terra Ucraina. Tutte le materie prime schizzano alle stelle, tutto rincara e i profughi scappano a migliaia, accolti dalla vecchia e sempre più povera Europa. Così come il grano modificato geneticamente, oppure "leggermente contaminato" dai pesticidi, è pronto a sostituire quello Ucraino o Russo.

Questo è il prezzo da pagare, per un conflitto che da otto anni ruota intorno alla neutralità dell'Ucraina? Questa è la GUERRA che si sta giocando sopra le nostre teste e attenzione, i soldi che l'Europa doveva distribuire per superare il Covid, per rilanciare l'economia di molti paesi, saranno ancora disponibili oppure utili ad altro, armamenti compresi?

Vorrei evitare di segnalare che ogni scelta geo-politica presa da NATO o USA negli ultimi 23 anni - dai bombardamenti su Belgrado, passando per la guerra in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in Siria, - ha regolarmente colpito gli interessi europei e italiani, ma non posso. Una guerra diversa, dove non si fa la conta dei morti giornalieri, a differenza del Covid, ma non per questo meno distruttiva.

In questo panorama così buio, dove anche chi non si affida alla religione, non può evitare di affidarsi alla "speranza", possiamo e dobbiamo aggrapparci a ciò che amiamo, almeno su questo tutti uniti, LA VITA.



Concludo con raccontare un episodio che non so se avete avuto occasione di vedere.

La Repubblica Ceka si è subito attivata in modo molto efficiente per ospitare i profughi. I bambini sono stati subito inseriti nelle scuole, assistiti da psicologi e gli adulti, tutti censiti e distribuiti in case messe a disposizioni da privati o stato.

E' arrivato in treno un bambino, 10/11 anni, vestito come uno dei nostri figli, la cartella sulle spalle, solo, con il passaporto in mano e un numero di telefono scritto sul braccio.

Questa è la guerra e abbiamo solo una soluzione per sconfiggerla e mettere fine a tutti gli intrallazzi che ne fanno parte, la PACE.

Spegniamo la televisione, accendiamo i cervelli, non esistono buoni con i mitra in mano.