Stasera c'è un dentro-fuori rocambolesco, già Napoli, Milan e Juventus si giocheranno, ognuno su un campo diverso, le due posizioni della Champions League 2021-2022. Il Napoli è la squadra con meno rischi, gioca in casa contro un Hellas Verona che non chiede più nulla a questo campionato, con un decimo posto attuale, e che non necessita di giocarsi una gara, certo non andrà a Napoli a farsi bombardare di reti, ma certamente non si svenerà per vincere o pareggiare, forse un risultato più che normale potrebbe essere l'ideale. Il Napoli è la squadra più tranquilla, anche perchè, ripeto, gioca in casa al confronto delle altre due rivali, la Juventus che andrà a Bologna, e il Milan nella tana dell'Atalanta. Passiamo quindi alla Juventus, che sarà ospite al Dall'Ara, contro un Bologna salvo e che potrebbe puntare addirittura al decimo posto finale, per questo Sinisa Mihajlovic ha ben specificato in conferenza stampa, che il Bologna giocherà per vincere, non certo per fare la vittima sacrificale della Juventus, per dargli la possibilità di giocarsi una posizione Champions. La Juventus ha comunque dalla sua una buonissima condizione, grazie proprio alla gara contro l'Atalanta vinta in Coppa Italia, e con la voglia di chiudere una stagione orribile, con una prestazione, che potrebbe valergli la Champions, sempre nella speranza che una tra Napoli e Milan non chiudano con la vittoria.

Ora passiamo al Milan. La squadra rossonera fino a qualche settimana fa, sembrava certa di una posizione Champions, addirittura duellava con l'Inter per la lotta scudetto, poi un repentino calo, dato dalla condizione di alcuni giocatori e un calo dopo l'uscita dall'Europa League. Pioli sa benissimo che chiudere con una posizione Champions sarebbe davvero importante, cosa che in rossonero manca dalla stagione 2013-2014, e che lancerebbe la società a per un investimento sul mercato importante, contando anche la possibilità di riuscire a mantenere alcuni giocatori che sembrano sempre più in odore di addio.

Detto questo però una tra Napoli, Milan e Juventus resterà fuori dalla Champions 2021-2022. Ma chi?

Se andiamo ad analizzare partita per partita, il Napoli non dovrebbe aver problemi, quindi sarà da escludere a primori, certo che la squadra di Gattuso sarà nella prossima edizione di Champions. La Juventus andrà a Bologna, e Pirlo, da ultima sulla panchina bianconera, vorrebbe salutare con una vittoria. Si è vero, il Bologna potrebbe rientrare nella top ten della serie A con una vittoria, scavalcando il Genoa, vincitore ieri sera in casa del Cagliari, e dividendo la postazione con l'Hellas Verona, ma detto questo Mihajlovic potrebbe comunque accontentarsi della posizione, e con un piede fuori da Bologna, si parla della panchina della Lazio per la prossima stagione, potrebbe far ricredere sulle parole dette in conferenza. Quella che rischia di più è il Milan, e ora vediamo perchè. L'Atalanta, uscita sconfitta in Coppa Italia dalla Juventus, si trova al secondo posto della classifica, che gli varrebbe, in termini monetari, di una entrata di ben 19,4 milioni di Euro, ma oggi nella gara contro il Milan, perdendo, passerebbe passare da seconda a quarta, con Milan e Napoli vincenti, che la porterebbe a vedersi ridotto il budget in premio a 14,2 quindi ben 5,2 milioni in meno, e una posizione che la obbligherebbe a passare dai preliminari di Champions, mentre l'attuale la manderebbe direttamente ai gironi. Il Milan rischia grosso, anche se alla fine, nessuno nella società rossonera si aspettava tale balzo in avanti alla seconda stagione di Pioli, certo sarebbe una delusione non entrare, dopo una stagione intera a battagliare prima con l'Inter per lo scudetto, e poi con l'Atalanta per la seconda posizione.

Il mio pensiero

Credo fortemente che oggi le tre gare saranno giocate con l'orecchio ben disteso verso le radiolina, e che dire se uno dei tre tecnici, addirittura non indosserà la cuffietta, magari Pirlo che con la sua folta chioma potrebbe nasconderla bene. Oggi il mio sentore dice che il Milan non entrerà nella prossima Champions, forse la meriterebbe per il percorso fatto, al posto della Juventus che ha fatto una stagione orribile, di un Napoli che è uscita allo scoperto nelle ultime giornate, ma questo però si chiama calcio, ela palla è rotonda, e a Bergamo quei 5 milioni in più servono eccome.