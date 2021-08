Ricomincia il campionato. Beh sì, ma a quali condizioni? Vediamo le nuove maglie e già ci viene da piangere. Guardiamo quello scudetto che è stato atteso per undici lunghissimi anni, quasi senza provare gioia. Già, perchè l'Inter si sta sgretolando a poco a poco. Due dei suoi pezzi più pregiati sono stati venduti in nome del dio denaro. Non è questo che ci si aspettava da Suning.



In ogni caso non in vista del traguardo tanto agognato del ventesimo titolo e della doppia stella. Lasciare andare via Conte è stato un errore gravissimo. Era lui che magneticamente teneva unito il gruppo, e per lui i ragazzi avrebbero fatto qualsiasi cosa. Lukaku avrebbe persino giocato in porta. Alla fine cosa chiedeva Conte? Semplicemente che la squadra venisse rinforzata nei punti cardine, che nessuno comunque venisse ceduto, se non altro per confermare l'ottima annata appena trascorsa. Ma Zhang non ha voluto comprendere le ragioni di un allenatore che lui stesso ha voluto, e lo ha lasciato andare. Da qui l'effetto domino. Senza Conte il gruppo si è a poco a poco sgretolato, lasciando spazio alle sirene inglesi che hanno ben compreso l'avidità di Zhang, che tra l'altro non mi sembra sia così esperto di calcio.



Non me ne voglia Simone Inzaghi, che peraltro ha fatto bene alla Lazio, ma il carisma di Antonio Conte, la sua lungimiranza tattica sono cose difficili da acquisire, lui è un 'aziendalista' e credo sia stato preso per questo motivo, ma quanti sono andati via insieme ad Antonio Conte? Lele Oriali, che sapeva benissimo svolgere il suo ruolo di 'trade d'union' tra la dirigenza e lo staff tecnico, Hakimi, la freccia che ha risolto tanti problemi sulla fascia destra. velocità e tecnica insieme, incedibile, ed infine Lukaku che senza Conte, secondo me ha visto dissolversi il progetto a lui prospettato quando è stato preso, quindi alla fine ha detto sì non tanto ai soldi, ma all'assenza di un vero progetto. Vogliono farci credere che saranno sostituiti con Nandez, Dzeko e Zapata, ma sia detto con il massimo rispetto per questi giocatori, ormai la magia è finita. Ed il 21 Agosto ricomincia il campionato...