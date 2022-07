La Juve per il sue DNA dovrebbe sempre arrivare alla Vittoria, o perlomeno lavorare per riuscirci, non ci nascondiamo che per noi vincere e l’unico cosa che conta.

In questa scia ho interpretato anche le dichiarazione recenti del nostra AD. Noi sappiamo tutti il motivo per il quale è stato ingaggiato, raddrizzare i conti, e visionare la nostra cassaforte a nome di J.ELKAN, non è un mistero. Esperienza nel settore ZERO, non capisce di calcio (Nedved gli spiega le cose durante le partite), pero lui ha aumentato la forza della Juve nel negoziare con i giocatori, almeno con quelli già presenti in rosa, ha ribadito che o si rinnova alle nostre condizione oppure ciao. Finalmente uno duro, e lui per questo piace. Vorrei soffermarmi su 2 concetti espressi da lui nel ultima intervista, primo “Oltre il concetto del calcio diventare Global Company”, secondo “Tifoso a singhiozzo”.

Per definizione una Global Company è un'azienda che gestisce strutture in molti paesi del mondo, in sé la Juve vuole allargare la sua attività commerciale in confine internazionale più ampio, realizzabile se hai un buon business-plan e le risorse per investire, come conferma l’AD la Juve e buon posizionata in Italia e in Europa quindi può farcela, però ci sono due dati indicativi molto importanti da non trascurare: la Juve nel contesto globale fa parte della SERIE A, la quale offre un prodotto di bassa qualità, basta guardare l’infrastruttura, la qualità di gioco (il catenaccio che ancora esiste) la gestione del VAR nel economia del gioco, investitori, mercaindasising, etc. La Juve da sola non può accorciare il GAP con i migliori campionati Europei, quindi se non migliora il movimento, la Juve da sola può fare ben poco. Però la lei potrebbe guidare il movimento, diventando ancor di più il modello per eccellenza. La Juve in sé per diventare una GC, deve migliorare prima come azienda internazionale, e per capire il livello nella Juve nel contesto internazionale dobbiamo porci delle domande. La Juve in sé intrattiene la gente con il gioco calcio. Con quale qualità intrattiene? Come infrastruttura siamo messi bene il nostro stadio e un gioiellino, pessima nel contenuto, con un gioco lento, macchinoso, senza qualita di palleggio, in un contesto come la SERIE A (Vedi sopra). Con questo prodotto può diventare attrattiva, bella da seguire per appassionare tifosi globali sempre più esigenti? No non ce la faremo mai, per diventare un'azienda internazionale TOP il tuo prodotto dovrebbe andare a pari passo con i comptetitors, ci vogliono qualità di cui la Juve attualmente non dispone, ci vuole un contesto sportivo che ti dia la possibilità di attrarre giocatori di fantasia, giocatori forti da mettere nella condizione di esprimere il loro estro ed creare delle star “Loro vendono” non i soldatini, ci vuole un gioco propositivo che amplifica la qualità dei Singoli giocatori in funzione del collettivo, si deve cambiare mentalità e progettare il futuro all'insegna della qualità, che offre nell'immediato un prodotto migliore con più possibilità di vincere, più attrattivo in un contesto globale. L’investimenti lo dovresti indirizzare nella qualità della offerta se no è inutile parlare del contesto globale quando non sei attraente. I tifosi a singhiozzo - Neanche a me piacciono I tifosi che vogliono solo vincere e non accettano le sconfitte, non mi piacciono neanche quelli che “ricattano la società”. Fortunatamente ci saranno milioni di tifosi come me che la seguiranno e sosterranno sempre. Sarebbe molto bello nel contesto digitale della globalizzazione di interagire di più con la dirigenza. Ahh mi dimenticavo della bolgia, lei la si crea con il ritmo alto e le occasioni create, avete presente che emozioni si trova per un gol o per una azione, in quel contesto di parte in automatico la reazione, la Juve prima di cercare la bolgia la deve creare “Trascinando la Massa” alzandoli l'adrenalina con il gusto che si trova ad vedere calcio, naturalmente non il calcio degli ultimi 7 anni, ma il calcio vero.