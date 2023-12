Non so voi, ma a me basta poco per essere felice. Vedere il Milan giocare, possibilmente con una maglia che ne rappresenti la sua gloriosa storia e non perchè piace a stilisti di moda che non conoscono alcun giocatore. Sentire scandire i nomi dei calciatori. Vedere che anche atleti italiani possono indossarne la maglia, in grado di calciare un pallone, senza l'obbligo del passaporto straniero.

Poi ci sono i colori, i cori e l'affetto del popolo milanista, che riempie San Siro, a discapito di qualsiasi situazione climatica. Un tutt'uno con la squadra, la spinge e la incita, gioendo, soffrendo e finendo la partita, stanchi, come se si fosse giocato.

Questo è il mio calcio, dove vincere o perdere non è la cosa più importante, ma il risultato di tutto ciò che si fa e si è.

NOI siamo il Milan, chiamatelo DNA, Storia, o come volete, ma da 124 anni questa Società gioca a calcio, vincendo e perdendo, ma creando un seguito di appassionati talmente grande da essere una fra le squadre più seguite, amate e conosciute al mondo.

La vittoria contro il Monza, in una domenica di sole, pre natalizia, mi ha regalato tante emozioni, così da dimenticare tutte quelle cose che al Milan non funzionano, per negligenze e incapacità.

Il "Mago di Parma" dal suo frullatore di moduli, proponeva una soluzione innovativa, mentre i "Macellai di Milanello" riuscivano nella titanica impresa di guarire Kjaer, dopo un'assenza di "soli", 55 giorni, alleluia.

Ma la notizia più entusiasmante era nell'undici titolare, con ben due italiani: Florenzi e Pobega. Con Sportiello infortunato e Calabria squalificato, il massimo a disposizione di Pioli, senza attingere dai ragazzi di Abate.

Pronti, via, ed il Milan crea subito due occasioni, per vie centrali, prima Giroud e successivamente Rejnders che segna la sua seconda rete e porta in vantaggio il Milan. Il suo gol assomiglia moltissimo a quello segnato lo scorso anno, da Brahim Diaz, proprio al Monza, nella giornata che anche Origi, sembrava un calciatore. Il Milan adotta un 523, fluido, dove il solo Pobega, giocatore bravo e sempre disponibile tatticamente, è il classico pesce fuor d'acqua e non certo per colpa sua. Probabilmente Silvio, il Presidentissimo, spettatore dai cieli della sua partita, vedendo questo scempio avrà pensato: "ma cosa ci fa quel ragazzo, fuori ruolo?". Che lo abbia pensato lui o gli spettatori, fatto sta che al minuto 24, l'effetto spacchiamoli tutti, made in Milanello, ha presentato il suo conto, sempre puntuale, obbligando Pioli al cambio. Fuori Pobega, per una lunga degenza, poichè le verifiche mediche rilevano un danno tendineo, terzo di una lista lunghissima e esordio di un altro ragazzo, Simic, per la felicità di tutti quei tifosi, che preferiscono i "giovani di ruolo" ad adattamenti privi di logica. Vedi Musah terzino, a Napoli, Krunic centrale contro il Dortmund o, appunto, Pobega.

Che il mercato estivo del Milan fosse stato più che positivo, inserendo calciatori di qualità, è cosa risaputa, come che servisse altro per essere completi. Una cosa è certa, SERVIVA, cambiare lo staff di preparatori atletici. Non facendolo, non solo si è messa a rischio la stagione sportiva, ma si sta creando un danno economico, inestimabile, oltre a mettere a rischio la salute degli atleti. Uno sbaglio imperdonabile per chi mette i CONTI, al primo posto. Fatto sta che con l'ingresso di Simic, posizionato al centro della difesa, fra Kjaer e Tomori, la squadra esprimeva forse il gioco più bello della stagione. Tutti corti e compatti, dietro la linea della palla, veloci nelle ripartenze, fluidi nella circolazione della palla e piacevoli ed efficienti nel trovare la via del gol. Complice un Monza apparso stupito di tanta bellezza, il Milan dilagava. Due splendide conclusioni di Florenzi, non trovavano il gol solo per la bravura di Di Gregorio, portiere del Monza dal sicuro avvenire. Poi la traversa di Pulisic e il gol del raddoppio ad opera proprio di Simic. Considerando che il Milan praticamente giocava con tre giocatori in meno, poichè Loftus Cheek non è al meglio, probabilmente condizionato dalla pubalgia, Leao giocava a sprazzi e Giroud si trovava in difficoltà a 37 anni a corse ripetute e ritmi sostenuti, la superiorità del Milan è stata devastante.

Questo Milan in estate sembrava votato ad un 433, che purtroppo Mister Pioli non sa esibire. Troppi e difficili, i meccanismi di centrocampo da insegnare per garantire gli equilibri necessari. Il suo 4231, non ha trovato gli interpreti giusti, per gli infortuni o per scelte sbagliate. Ieri Rejnders ha mostrato che ha bisogno di giocare in posizione più avanzata e non davanti alla difesa con obblighi di marcatura. La sua forza è il dribbling, creare superiorità numerica e se arretrato, gioca bloccato e pauroso. Catenaccio e contropiede, l'abc del Calcio, che non è obbligatoriamente un non spettacolo, in stile Juve, ma può essere piacevolissimo se si hanno giocatori tecnici e veloci.

Nel secondo tempo i tardivi ingressi di Okafor e Bennacer, innalzavano ulteriormente la qualità della squadra, con un terzo gol, bellissimo nella costruzione dell'azione e molto altro. Purtroppo il calciatore svizzero, dalla muscolatura delle gambe imponente, mi ricorda Nela, della Roma, si infortunava subito e non per il saltino dopo il gol, come vi è stato raccontato, ma per una splendida apertura di 30 metri da sinistra verso destra a pescare Pulisic, starà fuori per molto tempo e Bennacer probabilmente verrà convocato per la Coppa d'Africa. Gli ingressi di Bartesaghi per Kjaer e Chucuweze per Okafor, marcatore dell'ultimo gol, quello del definitivo 3 a 0 completavano i cambi a disposizione dell'allenatore. Resta da segnalare che Giroud si divorava due gol che raramente sbaglia, che Theo, anche da centrale difensivo ha continuato le sue percussioni e che Maignan ha esibito la solita paratona su conclusione di Colpani a botta sicura.

Il Milan, vince e convince, non certo per merito di Mister Pioli, ma di giocatori che in autogestione, guidati da un Kjaer, poco propenso alla infermeria e a corse inutili, che si è caricato la squadra sulle spalle, con tanto di discorso all'intervallo, vogliono vincere e divertirsi.



Concludo con rivolgere a tutti i miei personalissimi AUGURI di BUON NATALE, con una riflessione.

Il Natale si avvicina a grandi passi e, volenti o nolenti, si cerca di assaporare quella felicità che grazie al progresso e ad un benessere, solo apparentemente diffuso, dovrebbe essere talmente coinvolgente da unirci tutti. Purtroppo ciò non accade, anzi, si espande un senso di delusione nel constatare che questa FESTA, così Sacra, Unica, simbolo della Nascita del Salvatore, ma anche di tantissimo altro, si stia trasformando in tutt'altro, fagocitata dall'esaltazione del nulla.

A differenziare il Natale, da altre feste, ci sono gli alberi addobbati, le vetrine e le vie illuminate, come se le bollette della luce non fossero rincarate in modo preoccupante, ma la gente indossa la "maschera di una felicità di facciata", come fosse già Carnevale. Solo i bambini potrebbero salvare il Mondo da questa deriva, ma purtroppo poi crescono anche loro.

Buon Natale e ........... FELICITA'