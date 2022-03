Domani, sabato 5 marzo, Pier Paolo Pasolini avrebbe compiuto 100 anni. Fu direttore artistico, poeta e scrittore conosciuto grazie ai suoi film criticati dalla società e stilisticamente non ortodossi, come per esempio, il cortometraggio "La ricotta".

Figlio di un ufficiale dell'esercito italiano fu educato in diverse scuole del Nord Italia. Completati gli studi superiori, frequentò l'Università di Bologna, sua città natìa, iscrivendosi al corso di laurea di storia e letteratura dell'arte.

Durante lo scoppio della seconda guerra mondiale, Pasolini cercò rifugio tra i contadini oppressi del Friuli e questo lo portò, poco dopo, a diventare un sostenitore del pensiero marxista, nonostante non fosse ortodosso.

Intorno agli anni '50 visse a Roma e questa esperienza gli fornì il materiale per la stesura dei suoi primi due romanzi. Nel 1955 scrisse "Ragazzi di vita" e nel 1959 "Una vita violenta". Queste rappresentazioni letterarie molto realistiche della povertà e della miseria della vita nei quartieri malfamati della capitale, erano analoghe all'interno del suo primo film, "Accattone", girato nel 1961.

"Il Vangelo secondo Matteo" del 1964 è il più conosciuto ed è, inoltre, una rigida rivisitazione, sotto forma di documentario, della vita, e del conseguente martirio, di Gesù Cristo.

Nel 1966 scrisse una metafora comica dal titolo "Uccellacci e uccellini" che è stata seguita a sua volta da due film che cercavano di ricreare miti del passato da un mero punto di vista contemporaneo; trattasi di "Edipo Rex" del 1967 e "Medea" del 1969.

Pasolini all'interno dei suoi film cercava di utilizzare diversi elementi come l'erotismo, la violenza, la depravazione per cercare di mettere in evidenza le sue riflessioni politiche e religiose. A proposito ricordiamo due film "Teorema" del 1968 e "Porcile" del 1969 che l'hanno portato in conflitto non i conservatori e con la Chiesa Cattolica Romana in conseguenza delle tematiche affrontate.

L'intellettuale scrisse anche la sperimentazione dell'erotismo nel Medioevo con il "Decamerone" nel 1971 e "The Canterbury Tales" del 1972. Essendo molto creativo, presentò diversi volumi di poesie e opere riguardanti la critica letteraria.



La Ricotta è un film del 1962 facente parte dell'opera collettiva "Ro.Go.Pa.G." (Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti) che è stato scritto e diretto, inoltre, dal regista. Fu definito dalla critica la parte più indimenticabile dell'intera opera, ma soprattutto è considerato il vertice massimo che poteva raggiungere in ambito creativo.

Il film narra la Passione. Vengono fatti diversi appunti per la versione e le tematiche della Storia ma quella più pesante è resa nota attraverso Stracci (nome volutamente ricercato), il quale rappresenta il personaggio fondamentale del film. Rappresenta un uomo bisognoso e affamato a cui però non viene dato nessun aiuto. Cerca in tutti i modi qualcosa da mangiare e ci riesce. Ottiene della ricotta e, per "colpa" della troppa fame, la ingurgita con tale foga tanto che sarà fatale perché muore di indigestione.

Stracci rappresenta tutte quelle persone che vivono nella povertà e sono emarginate dalla società, definite da Pasolini "quelle che hanno fame di pane", perché sono discriminati da quella stessa società che si basa e ha fondamento sulla fede cristiana. In Italia, infatti, in quegli anni c'era più interesse nella condizione di predominio invece che nell'aiuto dei più bisognosi. Viene rappresentata una società alterata che pone il proprio interesse, in gran parte, solo sulla bellezza esteriore. Predilige il divertimento musicale all'aiuto nei confronti dei poveri. Inoltre, all'interno del film, viene richiamato, volutamente, uno stile Rinascimentale in quanto viene ambientato, in parte, nelle zone di Firenze.

Il regista fu durante incolpato per aver disprezzato "la fede dello stato" e per questo fu recluso per quattro mesi, risolvendo la questione con il pagamento della sanzione. Solo in un secondo momento, la sentenza venne considerata nulla dalla Corte di Appello.

Una delle opere letterarie più conosciute è senza dubbio "Petrolio", un'indignata osservazione della realtà per molti versi simile al "Governale della Satira". Il protagonista del romanzo è Carlo, un ingegnere della borghesia torinese, che lavora all'Eni ed è un brillante uomo di cultura un convinto e fervente cattolico e un coriaceo comunista. Il personaggio, però, è sdoppiato: esiste infatti un Carlo che è Carlo di Polis, angelico e sociale, e un Carlo di Tetis diabolico e sensuale. Apparentemente le due metà del personaggio sembrano possedere vite diverse, ma in realtà si scambiano spesso i ruoli e risultano, perciò, come una stessa persona simbolo evidente della contraddittorietà.

Il romanzo si divide in Appunti, non Capitoli.

Il libro si apre con l'immagine di Carlo a Roma, zona Parioli nella casa che ha affittato. Sulla scena si affaccia, nemmeno velatamente, il neo-capitalismo. Nella "scena 7" Carlo è rientrato a Torino, nella propria villa, fa carriera nell'Eni venendo a contatto con un mondo politico-economico sporco, losco e corrotto. Compie un viaggio in Oriente e ha rapporti sessuali con la madre, le sorelle, la nonna e le serve con la sottolineatura di una forte critica alla femminilità. Il momento cruciale si ha con l'"Appunto 51" quando Carlo, guardandosi allo specchio, si accorge di essere diventato una donna; sembra condensare tutta l'esperienza di Ragazzi di Vita (cambiamento in una società equa e giusta) e Una vita violenta (i violenti non sono i violenti ma la società che induce alla violenza) esprimendo una duro richiamo alla realtà italiana che vede sull'orlo della catastrofe. In Petrolio l'Italia è immersa nelle acque sporche: è il grezzo dell'anima.

"Io so.

Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato "golpe" (e che in realtà è una serie di "golpe" istituitasi a sistema di protezione del potere).

Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969.

Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974.

Io so i nomi del "vertice" che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di "golpe", sia i neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli "ignoti" autori materiali delle stragi più recenti.

Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969) e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974).

Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l'aiuto della Cia (e in second'ordine dei colonnelli greci della mafia), hanno prima creato (del resto miseramente fallendo) una crociata anticomunista, a tamponare il '68, e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità antifascista, a tamponare il disastro del "referendum".

Io so i nomi di coloro che, tra una Messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato), a giovani neo-fascisti, anzi neo-nazisti (per creare in concreto la tensione anticomunista) e infine criminali comuni, fino a questo momento, e forse per sempre, senza nome (per creare la successiva tensione antifascista). Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici come quel generale della Forestale che operava, alquanto operettisticamente, a Città Ducale (mentre i boschi italiani bruciavano), o a dei personaggio grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli.

Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e sicari.

Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli.

Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi". [...]



Questo, il suo testamento giornalistico.

Fu ucciso in maniera brutale il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia, nel comune di Roma.