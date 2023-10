Riprendo un mio lavoro statistico, accogliendo il suggerimento di Frankie62, e cercando di sintetizzare in un unico parametro il “livello” di gioco di una squadra, magari anche la sua “qualità di gioco” sempre partendo dai gol fatti e subiti messi in rapporto con il numero di partite giocate, che è 38.

Facendo la media dei gol fatti e dei gol subiti rispetto al numero delle partite, e sottraendo la media così ottenuti dei gol subiti a partita da quella dei gol fatti, otteniamo un numero che esprime in modo significativo anche una certa correlazione con la posizione in classifica. Quindi un sentito ringraziamento al blogger Frankie 62 per questo suggerimento di estrema sintesi, che valorizza una ricerca che avevo già compiuto tentando una comparazione dei grandi allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Milan dal dopoguerra e con almeno più di 100 presenze. Infine prendo in considerazione solo le squadre che hanno avuto una differenza reti positiva. Il che significa un buon bilanciamento tra reti fatte e quelle subite.

L'ipotesi di base è che il numero finale dia una buona indicazione della qualità del gioco della squadra e che questa ipotesi venga poi confermata da una buona correlazione tra il risultato e la classifica finale. Con questo intervento desidero fare un confronto di “qualità” tra i vari importanti campionati europei, per vedere il posizionamento del nostro campionato. Adottando un parametro univoco, a parte la qualità intrinseca dei giocatori magari misurabili nei loro acquisti o nei loro ingaggi, è interessante vedere come siano andati i cinque principali campionati europei. Vengono considerate le prime 5 in classifica.



I valori sono in successione: Gol Fatti, Gol Subiti, Rapporto tra gol fatti e partite, idem per gol subiti e differenza tra questi ultimi due valori.

Campionato Italiano 21-22

Milan 69 31 1,82 0,82 1.00

Inter 84 32 2,21 0,84 1,37

Napoli 74 31 1,95 0,82 1,13

Juve 57 37 1,50 0,97 0,53

Lazio 77 58 2,03 1,53 0,50

Campionato Italiano 22-23

Napoli 77 28 2,03 0,7 4 1,29

Lazio 60 30 1,58 0,7 9 0,79

Inter 71 42 1,87 1,11 0,76

Milan 64 43 1,68 1,13 0,55

Atalanta 66 48 1,74 1,26 0,48

Juventus 56 33 1,47 0,87 0,60

Sono due le considerazioni che si possono fare guardando queste due tabelle.

La prima. che risulta evidente da questo modo sintetico di analizzare i dati sui valori di campo quali le reti fatte e subite, è che questo tipo di analisi rispecchia la classifica finale, in maniera abbastanza correlata. La Juventus raggiunge sul campo il quarto posto. Non così nel campionato precedente e mentre i valori sono decrescenti nella maggior parte delle squadre, Abbastanza curioso il risultato del Campionato 21 22. I numeri dicono infatti che non solo l'Inter ha un valore superiore al Milan ma pure il Napoli e che quindi il Milan ha molto probabilmente vinto un campionato basato molto sulla regolarità dei risultati e sopratutto sul finale in netto crescendo, cosa che va a totale merito del suo allenatore, Oppure della teoria allegriana del “Corto Muso”. Oppure anche della capacità di una squadra di tenere una sequenza costante in un campionato lungo.

La seconda è che il campionato 22 23 mostra una differenza sostanziale tra i primi numeri più alti: infatti nel campionato 21 22 la differenza tra 1,31 e 1,13 i due valori più alti è del 16%, nel campionato successivo è ben del 63% . Se poi osserviamo che il Napoli in fondo ha migliorato la sua prestazione da 1,13 a 1,29 cioè del 14% la sua vittoria è più merito della sua costanza oppure del crollo delle avversarie? Le difficoltà di quest'anno non sono certo dovute solo al cambio dell'allenatore oppure all'uscita di un baluardo come Kim, ma forse ad un vero e proprio exploit di squadra forse non così ripetibile.

Campionato inglese 21-22

Manchester City 99 26 2,61 0,68 1,93

Liverpool 94 26 2,47 0,68 1,79

Chelsea 76 33 2,00 0,87 1,13

Tottenham 69 40 1,81 1,05 0,76

Arsenal 61 48 1,61 1,26 0,35

Campionato inglese 22-23

Manchester City 94 33 2,47 0,87 1,60

Arsenal 88 43 2,32 1,13 1,19

Manchester United 58 43 1,53 1,13 0,40

Newcastle 68 33 1,79 0,87 0,92

Liverpool 75 47 1,97 1,24 0,73

Il Manchester United presenta un risultato abbastanza anomalo nella sequenza decrescente. Il campionato inglese ha un andamento in “qualità abbastanza simile a quello italiano. Mentre del 21 22 la differenza tra prima e seconda è dell'8%, nel 22 23 questa differenza è del 34% con l'unica variante di una posizione dominante data dal Manchester City. Come è successo per il campionato occorre rilevare che la qualità della Premier è calata.

Campionato s pagnolo 21-22

Real Madrid 80 31 2,11 0,82 1,29

Barcellona 68 38 1,79 1,00 0,79

Atletico Madrid 65 43 1,71 1,13 0,58

Siviglia 53 30 1,39 0,79 0,60

Betis 62 40 1,63 1,05 0,58

Campionato spagnolo 22-23

Barcellona 70 20 1,84 0, 53 1,31

Real Madrid 75 36 1,97 0,95 1,02

Atletico Madrid 70 33 1,84 0,87 0,97

Real Sociedad 51 35 1,34 0,92 0,42

Villareal 59 40 1,55 1,05 0,50

Le correlazioni sono ben mantenute e in Spagna sembra che sia proprio quasi sempre un duello madrinista/catalano. La qualità si mantiene costante se non in miglioramento.

Campionato Francese 21-22

Psg 90 36 2,37 0,95 1,42

Olympique 63 38 1,66 1,00 0,66

Monaco 65 40 1,71 1,05 0,66

Rennes 82 40 2,16 1.05 1.11

Nizza 52 36 1,37 0,95 0,42

Campionato Francese 22-23

Psg 89 40 2,34 1,05 1,29

Lens 68 29 1,79 0,76 1,03

Olympique 67 40 1,81 1,05 0,76

Rennes 69 39 1,82 1,03 0,79

Lilla 65 44 1,71 1,16 0,55

A parte il Psg, in posizione dominante, le altre squadre sono ben lontane dai suoi valori.

Campionato Tedesco 21-22

Bayern 97 37 2,55 0,97 1,58

Borussia Dort 85 52 2,24 1,37 0,87

Leverkusen 80 47 2,11 1,24 0,87

EB Lipsia 72 37 1,89 0,97 0,92

Union Berlino 50 44 1,32 1,16 0,16

Campionato Tedesco 22-23

Bayern Monaco 92 38 2,42 1,00 1,42

Borussia Dort 83 44 2,18 1,16 1,02

RB Lipsia 64 41 1,68 1,08 0,60

Union Berlino 51 38 1,34 1,00 0,34

Friburgo 51 44 1,34 1,16 0,18

Da queste tabelle si possono trarre alcune conclusioni oppure considerazioni. La prima è che il grande calcio in Europa si gioca su pochissime squadre. Un'altra considerazione è che solo le due spagnole sembrano non aver risentito della influenza dei campionati mondiali. In tutti gli altri campionati la qualità è diminuita. Forse ciò è data dalla grande forza intrinseca delle squadre spagnole e in particolare di una sola squadra inglese: il Manchester City. I numeri più alti appartengono al Manchester City e al Bayern.

Solo Inter e Napoli si sono avvicinati ai valori più alti, paradossalmente l'Inter in un campionato dove la sua incostanza è stata determinante e il fatto che abbia raggiunto una finale di Champions indica una squadra fortissima non sempre però, e i cui andamenti molto sinusoidali sono spesso determinanti per il raggiungimento di risultati in campionati lunghi. Forse una mancanza di tenuta mentale. Il Milan ha decisamente peggiorato i suoi risultati nello scorso campionato. Se non alza il livello dei suoi parametri non può competere a livello europeo. Interessante sarà fare un confronto sul nostro campionato una volta terminato il girone di andata.

Per quanto riguarda il posizionamento del nostro campionato la mia personale convinzione è che i campionati principali europei siano molto sopravalutati rispetto al nostro. Il divario di infrastrutture e quindi di capacità economiche e finanziarie si fa sentire in maniera pesantissima come la assurda buracrazia italiana con tempi giurassici rispetto a quello che si fa altrove, ma la qualità non è poi così lontana e in linea di massima, a livello numerico molto più ampia di quella europea dove dominano sempre i soliti.