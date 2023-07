Fabiano Parisi è da qualche giorno un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giovane terzino è passato a titolo difensivo dal l’Empoli alla squadra di Vincenzo Italiano per una cifra di 10 milioni poi uno di bonus. Una trattativa che si è aperta e chiusa nell’arco di 4/5 giorni, con Fiorentina ed Empoli che hanno trovato l’accordo abbastanza facilmente. La dirigenza viola ha approfittato dei tentennamenti di Lazio e soprattutto Juventus, trovando l’accordo con Corsi prima del possibile inserimento di altri club. La Viola aveva seguito il giovane terzino classe 2000 già in passato ma non si erano mai creati i presupposti per portare a termine l’operazione. Questa sessione di mercato invece è stata l’occasione giusta e Parisi è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina, con un contratto fino al 2028 da 1.5 milioni di € a stagione.

CHI È FABIANO PARISI?

Stiamo sicuramente parlando di uno dei ragazzi più talentosi nel panorama calcistico italiano in quella zona di campo, destinato a una carriera di alto livello, anche in nazionale.

Fabiano Parisi, figlio d’arte di babbo (come diciamo in Toscana) Carmine, ex calciatore che aveva giocato a livello dilettantistico negli anni 80 scomparso pochi anni fa prematuramente, nasce a Solofra il 9 novembre del 2000 e inizia la propria carriera da bambino in piccole squadre regionali, raggiungendo nel 2018 il tesseramento con il Benevento. Dopo aver mostrato fin da subito le proprie qualità si trasferisce all’Avellino, risultando il giocatore più interessante del campionato di Serie D 2019-20. Anche nella seconda stagione con i “lupi” in Serie C si conferma ad ottimi livelli. Nella stagione 2021-22 passa all’Empoli per 500 mila € e si dimostra anche in Serie B un calciatore interessante, risultando tra gli elementi migliori del club toscano nella stagione della promozione in Serie A. Raggiunge la Serie A nel 2021 e gioca due ottime stagioni con Andreazzoli e Zanetti, crescendo sotto tutti i punti di vista. Il giovane terzino ha vissuto un percorso netto che l’ha portato in 5 anni dalla Primavera del Benevento alla Fiorentina giocando ogni categoria professionistica ad ottimi livelli.

Parliamo dunque di un ragazzo molto serio, che ha fatto gavetta e che soprattutto si è sempre guadagnato tutto sul campo, raggiungendo alti livelli grazie al sacrificio e al lavoro quotidiano.

E adesso avrà l’occasione nella Fiorentina di Vincenzo Italiano di crescere e di maturare ancora, ma soprattutto di affermarsi ad altissimi livelli in Serie A in una squadra importante.

Tanti hanno definitivo l’acquisto di Parisi un affare per la Fiorentina e non potrei non essere d’accordo: con le cifre che girano oggi, essersi garantiti un calciatore così interessante per solo 10 milioni significa aver portato a termine un grande affare soprattutto per le prospettive del ragazzo, che potrà valere molto di più un futuro.

CHE GIOCATORE È FABIANO PARISI?

È un terzino sinistro di grande gamba e velocità, abile in fase difensiva (nonostante non sia altissimo) e bravo in quella offensiva, con grandi margini di miglioramento in entrambe le fasi. È inoltre un abile dribblatore(nella passata stagione è stato il difensore con più dribbling compiuti)e sa saltare l’uomo con velocità. I numeri in Serie A non sono straordinari(2 goal e 3 assist), ma in mano ad un allenatore come Vincenzo Italiano può migliorare molto sotto tutti i punti di vista.

I terzini nel gioco di Italiano sono ruoli chiave perché partecipano alla manovra, vengono dentro al campo a palleggiare e hanno il compito di mettere dentro all’area molti cross dal fondo(nel caso di Dodo),sfruttando i movimenti degli esterni che rientrano dentro al campo, e dalla trequarti del campo(nel caso di Biraghi).

In fase difensiva invece devono tenere la linea alta e lavorare di reparto con i centrali. Sono molte dunque le richieste di Italiano, perciò a Parisi servirà tempo per adattarsi a questo interpretazione di calcio. Parisi è un calciatore diverso da Biraghi, è più veloce ma ancora meno tecnico rispetto al capitano viola, è molto più simile a Dodo. Probabilmente Italiano non chiederà a Parisi di fare quello che fa Biraghi e l’alternanza fra i due si baserà anche sulle caratteristiche degli avversari, ma l’evoluzione del ragazzo in prospettiva sarà quella di renderlo un terzino moderno, capace di legare con i compagni e di entrare dentro al campo per portare qualità nella costruzione della squadra.

Sicuramente uno step di crescita che dovrà compiere il ragazzo sarà legato anche ai numeri, perché dovrà portare a referto un numero importante di assist(Biraghi, per esempio, lo scorso hanno ne ha realizzati 13). Sono degli step di crescita che Parisi dovrà compiere per diventare il calciatore che tutti immaginiamo, soprattutto in chiave nazionale(è reduce anche da un ottimo europeo under 21 a livello personale).

COME VERRÀ GESTITO IL BALLOTTAGGIO CON BIRAGHI?

Una delle prime domande che si sono fatti i tifosi dopo l’acquisto di Parisi è stata “Ma Biraghi?”. Personalmente, all’inizio pensavo che la Fiorentina potesse garantirsi solo uno fra Biraghi e Parisi essendo assistiti dallo stesso agente, ma dopo il rinnovo di Biraghi(un contratto praticamente fino al 2026)è probabile la permanenza di entrambi.

Le partite potrebbero essere tante perciò lo spazio ci sarà per entrambi(soprattutto con un allenatore come Italiano).

A prescindere da ciò, come dissi già nell’ultimo articolo, quando mi immagino una Fiorentina forte e competitiva penso a una squadra competitiva nei ballottaggi in squadra. Avere a disposizione due giocatori di livello in ogni ruolo è il sogno di tutti gli allenatori, perché aumenta la competitività negli allenamenti e di conseguenza aumenta la concentrazione e l’applicazione di ogni singolo ragazzo.

La batteria dei terzini sinistri della Fiorentina(ma anche quella destra, con Dodo e il giovane Pierozzi)è di ottimo livello perché ha a disposizione due calciatori forti, uno più esperto come Biraghi e uno giovane come Parisi, che hanno anche caratteristiche diverse. A Italiano piacerà sicuramente vivere quotidianamente con il dubbio su chi mettere fra i due. Il ballottaggio Biraghi-Parisi non dovrà essere un problema ma un punto di forza. Mi aspetto inoltre che Biraghi, essendo il capitano e un calciatore esperto, possa aiutare Parisi nell’inserimento quotidianamente, aiutandolo a migliorare anche come calciatore. Pagherei oro per avere una Fiorentina con ballottaggi di questo livello in ogni ruolo.

ERA UNA PRIORITÀ?

​Prima della notizia di Parisi non si era mai parlato dell’intenzione di prendere un terzino sinistro, almeno inizialmente. Non era una priorità. Si parlava del portiere, del difensore, del centrocampista, dell’esterno, della punta… il terzino sinistro era l’ultimo dei problemi. E invece l’evoluzione del mercato ha fatto sì che diventasse il primo acquisto estivo della Fiorentina. L’operazione la ritengo molto positiva ma avrà ancora più senso se l’investimento non limiterà la Fiorentina nell’acquistare quelle che abbiamo disegnato come elementi essenziali per rendere la rosa a disposizione di Italiano ancora più forte. Oggi credo comunque che sia troppo presto per fare determinate valutazioni, il mercato è ancora lungo e la Fiorentina farà sicuramente tanti altri movimenti. Poi il 2 settembre tireremo le conclusioni, non mettiamo il carro davanti ai buoi.

Questo è solamente il primo innesto della campagna acquisti della Fiorentina. Il primo, si spera, dei tanti. Un calciatore interessante e di prospettiva, con grandi margini di miglioramento. Un nuovo patrimonio della Fiorentina. Parisi ha tutto per poter essere un grande protagonista della prossima stagione della Fiorentina.

Adesso aspettiamo altri innesti da commentare!

Il mercato della Fiorentina è ancora molto lunga e qualcosa sta già bollendo in pentola.