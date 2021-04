Si può costruire un Milan da Scudetto con soli 100 milioni?

La risposta è sì!

Ecco cosa farei io da Dirigente del Milan.

Prima operazione: Cedere gli esuberi

Krunic 10 milioni, Laxalt 6 milioni, Conti 6 milioni, Caldara 8 milioni,Castillejo 10 milioni, Leao 25 milioni, Hauge 15 milioni,

Totale: 80 milioni da cessioni mediocri, ma non è finita qui.

Altri risparmi: Via Donnarumma (6 milioni di ingaggio pesano 14 milioni annui sul bilancio).

Via Chalanoglu (4 milioni di ingaggio pesano per 8 milioni l'anno sul bilancio).

Entrambi i giocatori vorrebbero un rinnovo da 10 milioni Donnarumma, e 6 milioni Chalanoglu, al Milan tale follia costerebbe 150 milioni in 5 anni, cifra folle.

La mia personale campagna acquisti sarebbe la seguente:

Ilicic 8 milioni

De Paul 30 milioni

Kucka (a 0 dal Parma)

Belotti 40 milioni.

Una campagna acquisti da 88 milioni di euro, pagata ampiamente dalle cessioni degli esuberi, per una formazione che sarebbe cosi:

Mirante, Kjaer, Romagnoli, Theo, Calabria, Kessie, Bennacer, De Paul , Rebic, Belotti, con Ibrahimovic.

Un 4-3-3 ampiamente sostenibile e competitivo.

Tonali e Tomori, non li riscatterei perché costerebbero circa 60 milioni.

Soldi buttati.