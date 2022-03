Dopo qualche giorno servito per metabolizzare l'enorme delusione derivata dalla seconda esclusione consecutiva dell'Italia dal campionato del mondo, voglio analizzare i motivi che hanno portato a questa sconfitta drammatica e soprattutto esporre quella che è a mio avviso la chiara soluzione per far portare il calcio italiano allo stesso livello degli altri principali concorrenti europei.

L'eliminazione è stata meritatissima, perché se in 90 minuti non sai segnare neppure 1 gol ad una squadra disastrosa come la Macedonia, la più scarsa che potevamo pescare, meriti di uscire.

Essere esclusi per la seconda volta di fila dai mondiali è l'umiliazione più pesante nella storia del calcio italiano, molto peggio del 2017, poiché oggi con una nazionale molto più forte siamo usciti con una squadra oscena. Quando dico che siamo di fronte a un dramma non lo dico a caso, perché in Italia il calcio è molto di più che un semplice sport, è molto più di una semplice passione: in Italia il calcio è una ragione sociale e nulla più dei mondiali rappresenta l'importanza che questo sport ha nel nostro paese e ancora una volta saremo privati dell'atmosfera e delle emozioni che solo i mondiali sanno creare! E la cosa peggiore è che arriva 8 mesi dopo aver vinto gli europei, confermando una volta per tutte che ciò che è accaduto lo scorso luglio è stato semplicemente un miracolo sportivo, come la Grecia nel 2004, che non rispecchia per nulla una reale crescita del nostro calcio. E se non fosse stato oggi, sarebbe stato con il Portogallo, perché dopo lo scorso 11 luglio questa nazionale è stata il nulla assoluto.

Mancini è senza dubbio uno dei principali colpevoli di questa umiliazione, saremmo disonesti a dire il contrario come segno di riconoscenza. Perché se gli va dato merito di essere stato il vero fautore del miracolo sportivo dello scorso luglio, iniziato quattro anni fa con un gruppo a pezzi sul quale nessuno riponeva aspettative e conclusosi con la vittoria degli europei da parte di una squadra rinata, è altresì palese che dopo la notte della finale sia stato incapace di dare nuovi stimoli alla squadra cadendo nella classica sindrome della riconoscenza. L'Italia dopo Wembley è stata il nulla assoluto, Mancini non è stato in grado di accorgersi che il gruppo era ormai sazio e invece che puntare su nomi nuovi come Tonali, Raspadori, Scamacca e Calabria che avrebbero dato nuova linfa alla squadra, ha preferito continuare a puntare su chi aveva vinto gli europei nonostante fosse chiaro che gente come Immobile, Insigne, Jorginho e Florenzi non avessero più nulla da dare. Mancini certamente non è l'unico colpevole, ma saremmo disonesti se non riconoscessimo nella sua paura di cambiare una delle maggiori cause della disfatta mondiale. Le sue dimissioni immagino saranno un'ovvia conseguenza e al posto di Mancini vedrei di far di tutto per convincere Carlo Ancelotti o Antonio Conte ad accettare la panchina della Nazionale, solo due allenatori del loro calibro possono raccogliere adeguatamente il testimone del loro predecessore e permettere all'Italia di intraprendere un nuovo ciclo, mentre qualora rifiutassero entrambi sceglierei Sinisa Mihajlovic.

Tuttavia seppur Mancini e i giocatori hanno le loro colpe, nessuno e ribadisco nessuno ha più colpa in tutto ciò del sistema calcistico italiano.

Sono otto anni che personalmente dico che il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione radicale, una rivoluzione che deve partire sin dalle prime fasi dei settori giovanili, obbligando le squadre di club a puntare su un certo numero di giocatori italiani, per esempio facendo in modo che ogni squadra italiana abbia la rosa composta da almeno almeno il 75% di giocatori italiani oppure facendo sì che in ogni partita tutte le squadre debbano avere in campo sempre nell'arco dei 90 minuti almeno 6 giocatori italiani, così da costringerli a sviluppare i vivai e quindi spingerli a creare nuovi fuoriclasse italiani, purtroppo nessuno a parte me e pochi altri l'ha ancora capito e una squadra come il Milan che forse più di ogni altra basa la propria filosofia sullo sviluppo dei giovani, manca poco che sembri la Francia u21!

Dove sono i Baggio? I Totti? I Del Piero? I Pirlo? I Cannavaro? I Maldini? I Baresi? Vi rendete conto che l'ultimo grande centravanti italiano è stato Vieri? E Vieri ha 49 anni! L'unico fuoriclasse prodotto dal calcio italiano negli ultimi 15 anni è Marco Verratti, l'unico! Senza una pesante riforma del calcio italiano non vedremo più nascere in Italia i grandi giocatori a cui siamo sempre stati abituati, non vedremo mai un vero sviluppo del nostro calcio e la nazionale italiana continuerà ad ottenere risultati inaccettabili come negli ultimi 16 anni, e poco importa l'eccezione degli europei dello scorso anno.

SVEGLIAMOCI!