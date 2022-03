Incedibile, ma vero? Qualcuno si farebbe una grassa risata, ma quando si conoscono persone nel mondo del calcio, quindi che lavorano dentro società importanti, allora quella risata si tramuta in: "Ma che davvero?".

Così, appena due giorni fa, contattando un amico di famiglia, che lavora presso un grandissimo club, vengo a sapere che la situazione Juventus-Dybala sul contratto tira e molla, avrebbe dietro ben altro interesse da parte del giocatore.

La Juventus come ben sappiamo, e come proprio l'altro giorno l'utente TheRos sotto il mio articolo 'Blog: Dybala, aria pesante: prego si accomodi alla porta...' mi fece ricordare "Ha un'accordo verbale, ad ottobre, a 8+2milioni che non c'entran nulla con i 12 e passa che chiedeva. E quell'accordo non se lo è rimangiato lui, ma Arrivabene".

Detto questo, che Maurizio Arrivabene si fosse rimangiato di colpo la parola e tale offerta, non mi risulta, visto che come ben sappiamo Paulo Dybala chiedeva ben 10 milioni più Bonus, questa cosa però mi è stata subito corretta proprio da questo amico di famiglia e ora vi faccio leggere in parole quello che mi ha detto, che proprio il giorno stesso, con il suo consenso ho scritto in diretta sul mio notebook. Andiamo ad ascoltare cosa mi ha raccontato.

Prima di tutto saluto la Redazione di Vivoperlei.calciomercato.com e tutti i suoi utenti, ho letto spesso i loro e i vostri articoli, e devo ammettere che molti utenti sono davvero molto bravi nello scrivere, sapendo che oltre ai professionisti della Redazione ci sono persone che non sono giornalisti, devo fare davvero tanti complimenti a queste persone, non faccio i nomi, generalizzo per non demoralizzare gli altri, continuate così: bravi!

Passiamo quindi alla situazione Juventus-Paulo Dybala.

Come ben specificato nel tuo articolo in questione la Juventus ha offerto all'attaccante argentino 8,5 milioni di Euro più Bonus, che su per giù dovrebbe portare la cifra tra i 9,5-10 milioni di Euro con un contratto da quattro anni, con opzione per il quinto.

Detto questo, c'è qualcosa che forse nessuno, anzi, nessuno sa, se non i diretti interessati che fanno parte del calcio e sono vicini alla società Juventus, ed è questa: la Juventus offre un contratto a Dybala a scendere... Cosa significa 'a scendere'? Che Dybala percepirebbe 8,5 più Bonus per i primi due anni, per poi vedersi ridurre tra il terzo e il quarto, questo non va bene al giocatore, che non solo è fermo a 10 milioni di Euro più Bonus, ma vuole anche che l'ingaggio sia uguale per tutti e quattro gli anni, quindi a 33 anni, la Juventus dovrebbe dargli 10 milioni di Euro più Bonus, cosa che non rientra nei piani della società. Ora però vi porto ad un altro punto, quello che vedrebbe la società ferma, quindi ha messo sul tavolo quell'offerta da 8,5 più Bonus, ed ha chiuso la bocca, quindi se Dybala è d'accordo firma quel contratto oppure si divideranno a fine stagione. Con le conoscenze che ho anche sponda Inter, sono venuto a sapere, che la società nerazzurra si sarebbe fatta sotto con il procuratore di Dybala, cioè Antunes, tastando il terreno, e la cosa che mi ha colpito è stato un possibile accordo tra le due parti, Juventus a parte, a cifre inferiori a quelle chieste e offerte tra giocatore e Juventus. Ora, dare per certo che Dybala voglia lasciare la Juventus sembra sempre più possibile, visto che ok vive bene a Torino e dopo 8 anni in una città e con la stessa maglia indosso, con il pubblico che ti ama e ti sostiene sempre e comunque, ti fa pensare "Da qui non me ne vado più". Ora però giro la frittata e penso "Perchè se Dybala è attaccato alla maglia della Juve chiede un aumento così esagerato ben sapendo che la società non arriverebbe mai ad accontentarlo?", ecco che viene subito in mente che il giocatore impunta i piedi, ben sapendo che negli ultimi 2 anni non ha fatto nulla di eclatante per ricevere tale ricompensa, e soprattutto ha lanciato più e più volte in questa stagione occhiatine non proprio amichevoli contro i dirigenti bianconeri, che fino a prova contraria comandano e non poco il destino dei giocatori. Dybala vuole andare via? Io credo proprio di sì, altrimenti avrebbe accettato subito l'offerta bianconera, senza fiatare, se alza la richiesta e ben sa che la società non glie li darà, allora vuole arrivare alla rottura, con lo svincolo a fine stagione e andare via. Dove? All'Inter.

Come spiegavo prima, sono venuto a sapere che Beppe Marotta avrebbe contattato prima Antunes e poi Dybala, scambiando due chiacchiere, lui fu l'artefice dell'arrivo in bianconero dell'argentino, quindi un padre-sportivo adottivo, che lo ha fatto crescere nelle tranquillità più assoluta, ricevendo in cambio un fantasista nelle prime tre stagioni di buonissimo livello, senza però mai eccellere, come spesso leggo di gente che tira fuori "Ma nella stagione 2019-2020 è stato il migliore della Serie A!" sì ma negli altri campionati? E in Europa? Dove stava Dybala? In società si sono fatti due conti, ben sapendo che Dybala ha 29 anni, quindi volendo o no, in parabola discendente, e che non può dare più di quel che ha dato in questi anni, quindi questo è Dybala, non di più, forse di meno nel proseguo.

Perchè l'Inter vuole Dybala? Questo sarebbe da chiederlo a Marotta, visto che davanti ha non solo Lautaro Martìnez e Dzeko, ma anche Sanchez e Perisic, quindi si pensa fortemente che un paio di questi giocatori a fine stagione non resteranno; difficile vedere Dzeko a 35 anni cambiare squadra, mentre Sanchez dovrebbe restare, ora c'è da capire Lautaro Martinez, perchè sì è vero che ha un contratto importante, la clausola rescissoria, e bla bla bla, ma è anche vero che l'Inter non è proprio all'acqua di rose in bilancio, quindi necessiterebbe di fare una bella vendita per far farlo rifiatare, oltre a togliere qualche ramo secco dalla rosa attuale.

Dybala-Lautaro? Non credo giocherebbero insieme, sono molto simili, ricordando che Dybala era una seconda punta, proprio come Lautaro, quindi uno dei due dovrebbe sedersi in panchina, e chi metterebbe uno con un ingaggio simile in panchina?

Quindi in attesa di capire cosa decida di fare Dybala, bisogna anche pensare che se l'argentino rifiuta la Juve e accetta l'Inter, che Lautaro Martìnez a fine stagione potrebbe addirittura partire.

Chiudo dicendo che Dybala-Juve a mio avviso sarà un divorzio, e che la Juventus ha già in mente il sostituto, ma preferisco non rivelare il nome, perchè potrebbe far sobbalzare qualche tifoso italiano dalla sedia troppo presto.

Ancora un saluto a tutti...

Ciao!