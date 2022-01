Sto scrivendo questo articolo a 20 minuti dalla fine della partita. Il tabellone per ora dice "Torino-Fiorentina 4-0". Penso possa bastare quello...

Oggi siamo stati inguardabili, non solo per il risultato, ma proprio su qualsiasi punto di vista. Approccio sbagliato, possesso palla sterile e pieno di errori tecnici e individuali veramente osceni, per non parlare della difesa... senza ombra di dubbio la peggior Fiorentina della stagione. Peggio di quella di Venezia, catastrofica quasi quanto quello con l'Empoli.

Una caduta di stile, una caduta di personalità... non c'è un solo aspetto che si possa salvare.

Osceni, non trovo altre parole. Potevamo sfruttare i passi falsi delle romane, e invece ci siamo sparati sulle gambe. Il Torino era reduce da una quarantena, aveva avuto molti casi di Covid, nelle ultime 2 settimane e mezzo avevano effettuato 7 allenamenti... ecco, tutto ciò sembrava l'avessimo passato noi, non loro.

Loro hanno giocato una grandissima partita, e meritano i complimenti. Se ripenso al Toro dell'andata, devo sottolineare che i passi in avanti sono stati notevoli. Veramente complementi. Noi veramente non abbiamo nulla da salvare, anzi, abbiamo la fortuna che fra 3 giorni saremo di nuovo in campo in Coppa Italia contro il Napoli, e avremo la possibilità per rifarci subito. Non è la prima volta che cadiamo e ogni volta siamo stati bravi a rialzarci subito, perciò dovremo farlo anche questa volta. Sicuramente questa volta fa decisamente male, però dobbiamo rialzarci subito proprio per questo.

Una rondine non fa primavera: siamo sesti a pari punti con Roma e Lazio e con una partita in meno. Stiamo facendo una grande stagione, ogni tanto ci sta un passo falso, anche se questo è pesante. La prima cosa che dovremo fare sarà ritrovare subito lucidità e stabilità pscicologica, perché bisogna sottolineare l'ottima gara del toro ovviamente, ma in tutti e quattro il gol c'è almeno uno o più errori della nostra difesa.

Perciò adesso testa alta, petto in fuori e lavorare con umiltà. Vietato buttarsi giù, anche se sarei un ipocrita se non sottolineassi che oggi siamo stati veramente inguardabili...

PAGELLE(personali):

Terraciano 5; prende 4 goal, non ha grandissime colpe. Però 4 gol sono 4 goal.

Odriozola 3; non aggiungo altro.

Milenkovic 3; non aggiungo altro.

Quarta 2; non aggiungo altro veramente.

Biraghi 2; non aggiungo altro.

Bonaventura 4; non aggiungo altro.

Torreira 4,5; non aggiungo altro.

Castrovilli 3,5; non aggiungo altro.

Callejon 0; non aggiungo ma soprattutto non VOGLIO aggiungere altro. Anzi, una parola sì: vergogna.

Vlahovic 5; non aggiungo altro.

Gonzalez 4; non aggiungo altro.

Saponara 6; almeno si è impegnato.

Igor 3; non aggiungo altro.

Maleh 6; entra a gara chiusa.

Kokorin 6; per giocare 20 minuti deve sperare che la sua squadra perda 4-0...

Ikoné 6; benvenuto a Firenze.

Italiano 3; oggi male anche lui.

È appena finita... 4-0... dimentichiamoci questa giornata, e pensiamo al Napoli.

AVANTI FIORENTINA!