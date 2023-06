La partita della vergogna è andata in scena nel teatro dell’Under 21: Francia- Italia 2-1. Un arbitraggio scandaloso o un arbitro scarso, fate voi.

Ma voi, voi dell’Uefa, che fate?

Organizzate un Europeo senza var e senza goal line tecnology e lasciate che un rigore solare negato annebbi un intero torneo? Che un fallo grande quanto una cosa schiuda le porte al vantaggio immeritato dell’avversario? Che un gol fantasma (mica tanto fantasma!) metta il punto esclamativo a una partita scandalosa?

C’è un limite a tutto, anche alla vergogna.

Fate tanto per essere all’avanguardia e poi vi perdete in un bicchiere d’acqua. Fate la guerra a super leghe e fughe in avanti, rivendicando un ruolo di esclusivo nume tutelare del calcio, e vi macchiate di simile improntitudine e arretratezza? Fate di tutto per affermare principi di meritocrazia e lealtà sportiva e poi consentite che una partita così importante venga rovinata da un arbitraggio scandaloso o venga affidata a un arbitro scarso (fate voi, si, la colpa è ad ogni modo la stessa)?

Ma che senso ha?

Che senso ha mantenere ancora competizioni senza quei supporti tecnologici che sono ormai entrati nelle abitudini del pallone?

E che senso ha distinguere competizioni con e competizioni senza i supporti tecnologici? È, forse, un’ammissione di minor considerazione in cui è tenuto questo Europeo? Una kermesse che, al di là del prestigio in sé, vede schierati in campo fior di giocatori e squadre di altissimo livello.

Perché il var no? Perché la goal line tecnology no?

Farne a meno significa, oggi, mantenersi ancorati a un calcio che non c’è più, che non può esserci più. È come telefonare da una cabina telefonica, come ascoltare musica da un jukebox, come mettere in moto dall’accensione a pedale. Tutte cose a cui siamo nostalgicamente legati, certo, e parimenti lo siamo al calcio di una volta, tuttavia il progresso ha la forza della irreversibilità, nel senso che tutto ciò esso che genera diventa poi indefettibile.

Il var è ormai indefettibile!

La partita Francia-Italia non è accettabile! Oggi non lo è più. E sì che la storia del calcio è costellata da errori arbitrali, addirittura anche peggiori di quelli commessi l’altra sera, ma una volta trovato il modo di correggerli essi non sono più accettabili.

Signori dell’Uefa, avete messo le lancette del pallone indietro di qualche anno, che sembra un secolo. E avete permesso che l’Italia fosse depredata nel suo diritto (ormai esigibile) di un risultato che doveva essere diverso, meritava che fosse diverso.

E avete svilito la competizione, qualunque sarà il suo esisto finale. L’onta di questo scempio rimane!

Anche perché avete messo una pezza che più lercia e rabberciata non si poteva, decidendo di introdurre il var dai quarti di finale. Ma scusate, doveva succedere quello che è successo perché vi accorgeste della falla? E la falla, perché tenerla fino al quarti? Prima non conta? Ai quarti ci si arriva per virtù dello spirito santo? L’Italia stessa rischia di non passare il turno proprio a causa di quegli errori.

Macché, ma quali errori! Gli errori arbitrali sono parte di un incontro, recano con sé la magia dell’imperfezione umana che rende a sua volta magico lo sport, il quale sarebbe altrimenti noiosissima robaccia da computer e intelligenza artificiale. Qui non si tratta di errori, è stato uno scempio!

La tecnologia applicata al calcio, per sua stessa filosofia, serve proprio a questo: ad evitare lo scempio. Quando l'hanno introdotta, da inguaribile nostalgico, ho storto il naso, ma poi ho pensato che non ci sarebbe stato più nessun Moreno a rovinare una partita e allora ho cominciato a vederla diversamente, ad apprezzare un sistema calcio che si migliora, che progredisce, che beneficia delle conoscenze dell’umanità.

Signori dell’Uefa, ci avete restituito l’incubo di un calcio con Moreno. E la vittima è sempre la stessa: l’Italia.

Sì perché c’è sempre un Moreno dietro l’angolo, pronto a far più danni della grandine. Questo, signori dell’Uefa, mi dà la stura a porvi un’altra domanda; e se le domande vi sembrano un po’ troppe, considerate che spesso il problema non è di chi le pone ma di chi le suscita.

La domanda: ma vi pare normale reclutare arbitri così scarsi? Perché qua - l’ho già detto - non siamo nella dimensione dell’errore, della giornata storta, della partita sbagliata. Qui siamo nell’alveo dell’incapacità, della inadeguatezza, della scarsezza. Avete semplicemente ingaggiato, per una gara internazionale, vieppiù tra due delle migliori tradizioni calcistiche al mondo, un arbitro che non sa farlo. Sarà banale ma è così. E altrettanto banalmente vi chiedo: perché? Ribadendo che il problema è in chi suscita le domande, specie se le lascia senza risposte.