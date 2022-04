Internet si sa, è uno strumento sicuramente utile, ma a volte anche molto dannoso.

Esistono branche della psicoterapia nate specificamente per fronteggiare, ad esempio, il fenomeno dilagante della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo on-line, vera e propria piaga sociale, responsabile della rovina di molte famiglie.

Tanto per rincarare la dose, come non citare quella che potrebbe essere considerata, per virulenza, una vera e propria pandemia parallela a quella da cui ci stiamo lentamente liberando: gli Hikikomori. Milioni di ragazzi nel mondo conducono una vita di autoreclusione, nel buio della loro camera, impegnati full time, h24, in vere e proprie maratone di giochi on-line, come se ne andasse della loro vita. Preferiscono una vita virtuale in cui possono essere ciò che vogliono, piuttosto che doversi misurare con la vita vera, verso cui si percepiscono come inadeguati. Percezioni (manco a dirlo), alimentate, ancora una volta da Internet, che con i suoi social funge da cassa di risonanza di messaggi distorti, i quali, alimentati ad arte, portano ragazzi e ragazze ad entrare in tunnel di totale disperazione.

E non vogliamo citare, giusto per non farci mancare nulla, il fenomeno gravissimo del cyber bullismo o il ruolo veicolante di Internet nel mettere in contatto “domanda ed offerta” nella pedo - pornografia, nel turismo sessuale, e in altri torbidi, loschi giri d'affari basati sul traffico di persone inermi?

Potremmo andare avanti ancora ed ancora nell'elenco dei capi d'accusa nei confronti di Internet, ma potremmo anche fare l'opposto.

Sissignori! Non correremmo certo il rischio di farci venire un'ernia nello stilare in piena scioltezza un elenco pressoché infinito di ottime opportunità che Internet può offrire a chi ha fantasia e creatività.

Non dimentichiamoci, e forse non tutti lo sanno, che il web fu ideato e realizzato nel 1989 presso i laboratori del CERN da un giovane ricercatore, Tim Berners – Lee, per il preciso scopo di facilitare lo scambio di conoscenze, di scoperte in campo scientifico, di esperienze, di dati, di idee. Collettore multidisciplinare, promotore e facilitatore di collaborazioni, catalizzatore di contributi in ogni campo del sapere scientifico. Per questo era nato il World Wide Web, e c'è da chiedersi cosa dica e cosa pensi oggi il povero Tim, nel vedere la sua "creatura" così trasformata, così lontana, nel bene e nel male, da quello per cui era nata.

Volendo provare noi a rispondere a questo quesito, verrebbe da dire (prendendo in prestito il classico "Something went wrong"), che qualcosa di sicuro non è andata per il verso giusto.

Ma veniamo al punto che, a dispetto delle apparenze, è a mio giudizio il più importante: il ruolo che Internet ha assunto di essere la fonte più utilizzata per tenersi informati da parte della gente.

Come più o meno noto, in ogni stato che non sia una dittatura, i poteri comunemente definiti e ritenuti tali sono il potere legislativo (il parlamento che fa le leggi), il potere esecutivo (il governo, che opera nel rispetto delle leggi) e il potere giudiziario (che verifica il rispetto della legge e ne punisce l'inosservanza). Ovviamente, tutto questo meriterebbe mille doverose precisazioni, ma è più che sufficiente per capire che se il parlamento fa le leggi, le fa in rappresentanza del popolo che lo ha eletto. Popolo che non è tutto uguale: c'è chi trova modo di tenersi informato, che ha senso critico e l'esperienza che serve per non farsi abbindolare, ma la maggioranza della gente non è così. Si sentono fare in giro discorsi che fanno letteralmente rizzare i capelli in testa, e se per un attimo ti figuri questi qui il giorno delle elezioni, che entrano nella cabina e Dio solo sa quale diavolo di ragionamento, quali diavolo di assurde convinzioni, conseguenza di chissà quale diavolo di percezione della realtà guideranno la sua mano. Capisci subito che accanto a questi poteri comunemente riconosciuti, ce n'è un altro che è forte come e più degli altri, ed è quello di chi per mestiere ha il compito di informare la gente.

I giornalisti hanno un potere smisurato. Sono gli occhi e le orecchie con cui la gente vede e sente. Sono le dita con cui la gente sente se l'acqua scotta, sono le narici con cui la gente sente se c'è puzza di marcio e capisce che non è il caso di mangiare, e se decide di assaggiare, sono il palato che toglie ogni dubbio che no! Decisamente non è il caso di mangiare.



Sì, Piccio, ok, tutto vero! Tutto, se vogliamo, anche abbastanza ovvio... E’ un quarto d’ora che ce la meni… ci spieghi dove vuoi arrivare?

Non temete!

Tutto questo preambolo per arrivare alla parte divertente. Eh già! Perché dopo aver messo in risalto le responsabilità enormi da parte di chi opera nel mondo dell'informazione, il constatare quanto seriamente venga assunta da parte di tutti questa gravosa responsabilità, soprattutto su Internet, per molti l'unico canale di informazione, è a dir poco commovente!

Di seguito una serie di esempi in ordine sparso, trascritti direttamente qui, man mano che me ne sono imbattuto contro: