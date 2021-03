A volte sembra di vivere fuori dal mondo. O, forse, non si hanno le conoscenze necessarie a comprendere tangibilmente la situazione. Quando ho letto che l’Uefa pretende la presenza del pubblico negli stadi per Euro 2021, mi sono chiesto come sarà possibile! In effetti, l’emergenza legata al covid-19 e i messaggi che giungono di giorno in giorno non sono propriamente tranquillizzanti. E’ vero: rispetto a un anno fa, non esiste paragone. Se si pensa alla Pasqua del 2020 e si immagina quella che stiamo per vivere, si comprende la differenza. Non potevamo uscire più di 200 metri da casa. Oggi, invece, anche nella cosiddetta zona rossa, esistono parecchie eccezioni. Calma! Non riempitemi di improperi! Sono arrabbiato come Voi! Non è possibile che in quest’ampio spazio temporale si sia soltanto all’attuale punto. Su ciò non credo possano presentarsi molteplici dubbi. In tanti speravano che la situazione si risolvesse in un breve periodo, ma pareva davvero un’illusione. Come si faceva a sostenere che, semplicemente stando in casa ed evitando molti contatti, il virus si cancellasse? Era palese che un lockdown pesante riuscisse ad abbattere la curva, ma è una soluzione che conduce a vantaggi soltanto nel breve periodo. Il confinamento impone i famosi stop and go tanto odiati da tutti. Non risolve il dilemma, che può essere scacciato solamente tramite il vaccino. Occorre riconoscere che, in un anno, la scienza medica ha presentato una moltepicità di questi beni. Da quel punto di vista, pare non abbia fallito. Non credo che si possa giungere alla medesima conclusione se si pensa al resto. La convivenza con il virus, in realtà, è stata negativa o proprio non è esistita. Sono mancati i protocolli adeguati. Qualcuno può sostenere che questi vi fossero, ma non venissero rispettati o non si avesse il corretto controllo. Alcune attività, però, sono rimaste quasi perennemente bloccate. Penso, perciò, che il problema sia soprattutto a monte. E’ chiaro che l’avverbio rende l’idea. Non si può sostenere, infatti, che un grattacapo sia soltanto frutto di una derivazione.

L’EUROPEO SI GIOCHERA’?

Uno dei settori più falcidiati è stato quello della cultura. Cinema, teatri, concerti e spettacoli in generale sono stati, e rimangono, chiusi al pubblico rendendo la vita impossibile e la situazione drammatica per molte persone. Esistono i ristori, ma non sono la panacea dei mali. L’unica e vera soluzione è la riapertura perché crea un reddito vivo. Ciò che si ricava dallo Stato come sostentamento è foglia morta che non produce frutto. Fortunatamente lo sport professionistico è potuto ripartire mitigando le perdite economiche ma, per quanto riguarda la presenza degli spettatori, la situazione non è diversa da quella degli altri settori che fanno del fruitore live la loro essenza. Qualcuno ha provato alcune strategie. A Barcellona, per esempio, un evento musicale è andato in scena davanti a 5mila persone con un rigido protocollo. Si cercherà di capire dai contagi futuri se ha funzionato. Relativamente al pallone, la situazione è quella che descriverò. Come detto, il dilemma riguarda l’Europeo che andrà in scena dall’11 giugno prossimo sino al successivo 12 luglio. Per la prima volta nella sua storia, il torneo sarà itinerante. Ciò significa che non si disputerà in una sola nazione, ma in più Paesi. Al momento, il programma è valido per 12 città. L’Uefa, però, vuole garantire la presenza di pubblico durante le partite e tale diktat rischia di diventare una mannaia. Spagna e Italia, a puro titolo esemplificativo, da questo punto di vista risultano in difficoltà. Entro il 7 aprile occorre presentare la propria disponibilità. Il 20, invece, il massimo organo calcistico continentale confermerà le sedi. Roma dovrebbe ospitare il match d’inaugurazione tra gli azzurri e la Turchia. Sarà in grado? La domanda potrebbe valere per molte location. Questo discorso senza considerare i vari travel ban che stanno costringendo le competizioni internazionali a “Piani B” sempre efficaci. Non voglio porre in dubbio la manifestazione, ma è chiaro che queste rigide norme non rassicurano anche in quanto i luoghi che vedono la presenza del pubblico agli eventi, attualmente, sono parecchio risicati. Un’ipotesi, che mi auguro sia solo nel breve periodo perché davvero lesiva delle libertà personali, è quella di una specie di certificato vaccinale. Può partecipare live soltanto chi rispetta alcune prerogative: si è sottoposto all’immunizzazione chimica o vanta un test negativo. Sono piuttosto certo, comunque, che il Presidente Ceferin avrà pronte soluzioni alternative e la kermesse verrà onorata nelle date indicate.

AZZURRI FAVORITI?

Il capolavoro del Mancio - A questo punto mi sento anche di sostenere che gli uomini di Mancini giungono alla manifestazione con prospettive luccicanti come l’oro. Ma avete visto gli azzurri? Sono un’oasi nel deserto dello sport italiano. Domenica scorsa mi sono messo davanti alla tv alle 17.00 per staccarmi solo dopo Bulgaria-Italia. Ho guardato la Formula 1 con il sesto posto di Leclerc e l’ottava piazza conquistata da Sainz. Qualcuno è soddisfatto e ha notato miglioramenti rispetto a un anno fa. Sarà… Sinceramente non sono rimasto estasiato. Anzi, ho constato un distacco siderale da Mercedes e Red Bull con la Mclaren un filino avanti. Ho, poi, buttato l’occhio sulla MotoGP e, “se Atene piange, Sparta non ride”. Per fortuna che l’Italia pallonara ha illuminato “le Palme” tricolori. Non è stata una partita fantastica. Lo so. Non era un avversario straordinario. Benissimo. Però si è vinto e lo si è fatto bene. Se si vuole dire la verità, il risultato non è mai stato in bilico e, anzi, nel finale gli azzurri hanno spinto quasi forsennatamente per centrare il 3-0. La differenza reti, infatti, potrebbe risultare fondamentale in un eventuale arrivo a pari punti con la Svizzera, che sembra la maggior candidata a giocarsi la qualificazione mondiale insieme agli azzurri. In Qatar, ne andrà soltanto una. L’altra, se sarà tra le migliori seconde, dovrà passare per i playoff. Abbiamo già osservato cosa significhi… Meglio soprassedere. Elvetici e italiani, al momento, sono pari nei punti, ma abbiamo un minimo vantaggio nella differenza tra gol fatti e subiti. Ciò che più conta è il fatto di avere un’anima e un’identità tecnico-tattica. Mancini ha trasmesso ai suoi ragazzi il vero significato di vestire l’azzurro. E’ lo stesso compito in cui non pare essere riuscito pienamente Pirlo con il bianconero. Il peso del vessillo indossato è un fardello importante, ma al contempo gratificante. Lo jesino è riuscito, inoltre, a fornire il corretto identikit. “Cambiando l’ordine degli addendi, la somma non varia”. Il principio matematico è assolutamente traslabile sulla nostra nazionale. Variano gli uomini, ma non la sostanza. Ciò significa che si ha un’idea e un concetto tanto univoco quanto preciso. Non può essere, però, solo questo a creare un’opera così ben strutturata. E’ logico che sia necessario vantare gli uomini giusti. Il marchigiano ne dispone e 24 risultati utili consecutivi sono come una certificazione stampata nella pietra.

I portieri - Se si guarda ai portieri, si può avere l’imbarazzo della scelta. Donnarumma è uno dei migliori estremi difensori che esista sulla faccia della terra. A volte non è perfetto nell’impostazione. Nel 2021 sembra essere una prerogativa fondamentale anche per i guardiani delle reti, ma negare il suo valore penso sarebbe piuttosto estremo. Dietro a lui ci sono Sirigu, Cragno, Meret e Gollini. Mancini ne sceglierà due. Se il granata è piuttosto sicuro di essere parte della spedizione, il cagliaritano potrebbe rappresentare la terza opzione. Si ha l’imbarazzo della scelta, quindi…

I terzini più forti al mondo? - Erano anni che gli azzurri non avevano un parco di terzini tanto forte. A sinistra, poi, è un’apoteosi. A meno di sfortunati eventi, credo che i nostri rappresentanti saranno Emerson e Spinazzola. Qualcuno può vantare alternative migliori? I transalpini Mendy, Hernandez e Digne, forse? Il tedesco Gosens? Lo spagnolo Jordi Alba? Ni… Finalmente, la Nostra Nazionale può schierare degli interpreti del ruolo moderni. Dotati di tecnica e spinta, occorrerà vedere se la fase di non possesso riuscirà a reggere l’urto di difensori tanto offensivi. A destra, la situazione non è molto diversa. Pure Florenzi e Di Lorenzo vantano le medesime prerogative anche se meno accentuate. Occorre rimarcare il valore internazionale di Alessandro e Palmieri che sono entrambi nei quarti di Champions. Ci sarà un motivo… Attenzione, poi, alle chance del laziale Lazzari. Credo, però, che Mancini si orienterà sugli altri 2 giocatori. Sono inseriti da più tempo e maggiormente abituati a un reparto a 4.

Chiello sì o Chiello no? - Passando al settore centrale, occorre rispondere prima di tutto a una domanda. Ha senso convocare Chiellini? Guardando al suo valore e al peso specifico dell’uomo all’interno dello spogliatoio, senza dubbio la risposta è sì. Ma se si guarda al fisico fragile del ragazzo, permangono troppe perplessità. Gli altri prescelti dovrebbero essere Bonucci e Acerbi. Usato piuttosto sicuro, ma ancora in ottima forma. E il quarto? Il nome più gettonato pare quello di Mancini. Altrimenti si può pensare a Bastoni o Toloi. Il sassolese Ferrari mi sembra più lontano. Il dubbio relativo a Re Giorgio è davvero parecchio ingombrante. E’ chiaro che portare con sé un calciatore così soggetto a infortuni rappresenta un rischio eccessivo in quanto si hanno numeri molto limitati. Decidendo di inserire nella lista il capitano bianconero, che per ogni altro motivo meriterebbe quella chance, si potrebbe pure pensare di schierare il romanista o l’atalantino come terzini, risparmiando così il posto di Di Lorenzo. Lui parrebbe il maggior candidato allo switch. E’ una soluzione… Ma ne vale la pena?

Un centrocampo atomico - La mediana assomiglia sempre più al fiore all’occhiello della nostra nazionale. Verratti, Jorginho, Barella. E’ questa la scommessa vinta da Macini. E tale sarà, con grande probabilità, il centrocampo titolare al prossimo Europeo. Il doppio regista funziona alla grande. Ma non c’è da stupirsi. Nel cuore del gioco, la qualità è sempre fondamentale anche perché abbinata alla corsa. L’interista, invece, è il finisseur. Ma non nel senso stretto della terminologia. E’ l’uomo in grado di completare il reparto. E’ il calciatore capace di rincorrere tutti gli avversari e pure di inserirsi negli spazi. Sono abbastanza convinto che Locatelli sarà il quarto del reparto. E’ fortissimo. Fisico, tecnica e visione. Immagino che, senza nulla voler togliere al Sassuolo, abbia il dovere di riprovarci in una big. L’avventura al Milan non è stata troppo fortunata per problematiche legate a una squadra che non funzionava e alla giovane età del ragazzo. Lorenzo Pellegrini non si discute. E’ l’incursore perfetto e potrebbe persino giocarsi qualche chance di titolarità con il nerazzurro. E l’ultimo pass? Sensi è sempre stato nel gruppo. Difficilmente lo abbandonerà. Ma, se fossi nel c.t., non disdegnerei la fisicità e l’esperienza di Cristante. E’, inoltre, uno dei centrocampisti più duttili della storia. Lascerei, però, un buchino per Zaniolo, ma non sarà semplice anche per una questione di concorrenza. E’ chiaro che, se il romanista si trovasse in buona condizione, dopo il doppio pesante infortunio dovrebbe essere premiato perché ha sempre fatto parte della banda, inoltre sarebbe un riconoscimento al suo enorme attaccamento all’azzurro. E’ una storia un po’ simile a quella di Totti nel 2006. Per carità, nessuno vuole comparare l’ottavo Re di Roma a un calciatore che deve dimostrare ancora tutto, ma Niccolò meriterebbe una chiamata. Le alternative potrebbero essere l’atalantino Pessina o il viola Castrovilli. Vedo meno chance per Soriano, Ricci e Mandragora.

Manca il bomber? - L’attacco è sempre il reparto maggiormente affascinante. Voglio chiarire subito una cosa: non ho niente contro Immobile e Belotti. Sono ottimi giocatori, ma ciò che manca è proprio il centravanti di caratura internazionale. E’ il punto debole. Anzi, forse, è il vero Tallone d’Achille della spedizione. Bravi, per carità… Ma quando si tratta di certi palcoscenici sembrano avvertire qualche patema d’animo. Il gol fallito da Ciro in Bulgaria sul 2-0 è qualcosa che rimane in gola come un groppo. La soluzione? Mi spiace per gli altri 2 ma, d’altra parte, c’è un ragazzo che sta dimostrando qualcosina di diverso. Il riferimento è a Moise Kean. Per me, la prima punta giusta sarebbe lui. In questa annata parigina, ha segnato ben 17 reti in 33 presenze. La media è buona. Tre gol arrivano dalla Champions dove ha disputato 6 incontri. Insomma, che si tratti di partite continentali o interne, ci sa fare. Il gioiello del Psg deve assolutamente fare parte della spedizione anche perché vanta una prerogativa importante. Può giocare pure largo e lo ha dimostrato, per esempio, nella sfida di Champions contro il Barcellona. A proposito, gli esterni sono indubbiamente micidiali. Chiesa e Insigne dovrebbero rappresentare la coppia di supporto al “numero 9”. Non ho grandi perplessità. Rimane un tassello per completare il puzzle. Berardi o Bernardeschi? Sinceramente opterei per il primo perché sta disputando una stagione straordinaria, ha ormai raggiunto una maturità importante e porta con sé una capacità di sacrificarsi non indifferente.

Italia (4-3-3-): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Inisgne.