Per dare il lavoro che si vuole fare per la maggior parte delle persone si segue una scuola o un corso professionale, che servono, almeno inizialmente, ad inserire una persona nel mondo del lavoro. Quindi è normale che ci può essere un tuttofare; quindi per esempio un muratore, che possa fare anche l'elettricista o il montatore di mobili, ma certamente saranno più esperti un elettricista vero o un vero falegname, perchè tutto vada per filo e per segno.

Faccio tutto questo giro largo perchè oggi voglio parlare del mondo del calcio, dove ci sono dal più importante ai meno: Un presidente, dei dirigenti, l'allenatore e i giocatori. Quasi sempre, togliendo il presidente che può o no, si parte sempre dal campo, quindi un calciatore fa una carriera buona o meno, e poi dopo svariati anni si rivede come dirigente o addirittura come presidente, anche se per la seconda è sempre più probabile che a ricoprire tale ruolo siano imprenditori dalla moneta pesante.

Così all'estenuante insistenza di tantissimi tifosi della Roma, oggi vorrei spiegare le mie perplessità nel sentir dire che Francesco Totti debba entrare in società.

Andiamo per ordine.

Francesco Totti nasce a Porta Metronia, quartiere di Roma compreso nelle Mura Aureliane, dove cresce e nel breve tempo passa tra il 1983 al 1989 dalla Fortidudo al Trastevere alla Lodigiani, dove poi è visionato dalla Roma che lo porta nelle sue fila all'età di 12 anni.

Francesco cresce e dopo una trafila nelle giovanili giallorosse arriva nella stagione 1992-1993 in prima squadra grazie a Vujadin Boškov, anche se poi il lancio in modo definitivo è da attirbuire a Carletto Mazzone, nel 1993 momento in cui Totti non lascia più la prima squadra, e indossa solo la maglia giallorossa per ben 25 anni. Sappiamo tutti poi la carriera del capitano della Roma, che ha spodestato in pochissimo tempo i vari Falcao, Di Bartolomei, Bruno Conti, e soprattutto il 'Principe' Giuseppe Giannini. Totti è nella sua carriera; Campione Del Mondo 1996 con l'Under 21, 1 Scudetti nel 2001, Campione del Mondo nel 2006 con la nazionale italiana, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, Scarpa d'Oro 2007 con 26 reti, Pallone d'argento 2007-2008, e nel 2018 entra nella Hall Of Fame del calcio italiano, oltre ad altre decine di premi personali. Ritirato dal calcio nel 2017, anche se voleva continuare ancora a giocare un paio di anni almeno, è eletto giocatore della Roma con più gol e presenze; 307 gol 786 presenze, oltre a 61 presenze in azzurro con 9 reti. Proprio per sua volontà la maglia numero 10 non è stata ritirata.

Dopo il suo ritiro entrò nella società AS Roma in qualità di uomo-immagine, cosa che però non aggrada l'ex capitano giallorosso, non proprio d'accordo con il pensiero di quella società, capitanata da James Pallotta, che proprio pochi mesi prima lo aveva invitato da farsi da parte da calciatore proponendogli appunto un posto in dirigenza, lascia nel 2019. Nel frattempo aveva, nel 2017, tentanto di prendere il patentino di allenatore, ma proprio per i vari impegni con la società vi rinunciò. Nel febbraio 2020 ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori, oltre a partecipare al reality show Celebrity Hunted: Caccia all'uomo. Oggi i tifosi della Roma tornano alla carica perchè James Pallotta se n'è andato, Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma, anche lui indicato come quello che fece andare via Francesco Totti, e quindi con una società nuova, Totti può fare il dirigente, ma forse non hanno fatto bene i calcoli.

Che Francesco Totti possa far parte della dirigenza della Roma, dopo quello che ha fatto in maglia giallorossa, credo sia scontato, ma ricoprendo al massimo due ruoli: o il vicepresidente, quindi come sta facendo Nedved alla Juve o Zanetti nell'Inter, oppure di nuovo come uomo-immagine, o addirittura persona da spogliatoio al fianco dell'allenatore.

Quando però la richiesta dei tifosi sia sempre quella di vederlo dirigente a fare mercato o a scovare talenti in giro per il Mondo, allora qui ci sarebbe da sapere parecchie cose:

1. Come sappiamo Francesco Totti non ha mai fatto un corso per divenire dirigente, quindi seguire i vari passaggi che fa un dirigente e soprattutto come si trattano i giocatori, perchè essere Totti fuori dal campo nel Mondo conta davvero ben poco.

2. Totti parla inglese? Si dice, non possiamo confermare, che il buon Francesco parli a stento l'inglese, anzi quasi per niente, quindi come potrebbe andare fuori dall'Italia dove l'unica lingua che si parla in generale è l'inglese?

3. Totti per fare tutto questo avrebbe bisogno di seguire dei corsi formativi, quindi riaprire i libri, studiare e poi un giorno tornare preparato.

Questo è forse quello che la maggior parte dei tifosi della Roma non sà, loro soltanto per quel che è stato in campo pensano che possa stare in dirigenza. Perchè spesso si è sentito dire "Totti presidente!" o "Totti dirigente!", ma bisogna davvero informarsi prima di dire tali frasi. Quando si parla di Nedved o Zanetti vicepresidenti in Juventus e Inter, è perchè dietro c'è un lavoro, non certo presi e messi l'ha così tanto per regalare i soldi ad un vecchio giocatore che in campo ha dato l'anima, è perchè qualcosa sanno fare.

Come sappiamo da tempo, Giorgio Chiellini entrerà nella società Juventus, perchè è una mente geniale, oltre ad essere stato (ancora gioca questo e il prossimo anno) un giocatore importante.



Quindi ripeto, tutta Italia stima Francesco Totti come giocatore e come persona, simpaticissimo e sempre pronto a rilasciare qualche intevista in tv, raccontando aneddoti della sua carriera, ma per stare dietro una scrivania ci vuole ben oltre che una faccia simpatica e qualche battuta, quindi non me ne vogliate male tifosi della Roma, ma guardate la realtà dei fatti: Francesco Totti non può fare il dirigente oggi, mentre seguendo alcuni studi può diventarlo in futuro.