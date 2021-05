Il campionato è finito, Inter, Milan, Atalanta e Juventus saranno le prossime quattro squadre in Champions League, mentre Napoli e Lazio in Europa League e la Roma in Conference League, terza manifestazione dopo Champions e Europa League, della UEFA, che avrà luce a partire dall'8 luglio 2021.

Ma se tutto è scritto, con la chiusura dei battenti nel campionato italiano, la stagione 2020-2021 porta con sé parecchi strascichi, soprattutto su panchine bollenti che sono pronte a saltare, e allenatori che sono pronti a lasciare squadre anche ben piazzate, per puntare ad un club più prestigioso.

Andiamo a vedere delle 17 squadre rimaste in A quali avranno la necessità di trovare un nuovo tecnico.

Come ben sappiamo di allenatore certo c'è solo il nuovo arrivato Josè Mourinho, che siederà sulla panchina della Roma al posto di Paulo Fonseca, già fuori progetto da un paio di settimane; proprio il portoghese uscente comunque è già in odore di un'altra panchina in A, quella della Fiorentina, che dopo il no secco di Gennaro Gattuso si è buttata a capofitto sull'ex allenatore giallorosso. Gennaro Gattuso, come detto con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, non sarà più il tecnico del Napoli, da decifrare ancora se l'ex centrocampista del Milan abbia già una panchina dove sedere, si parla di un fortissimo interessamento della Lazio, che alla fine potrebbe liberare Simone Inzaghi, che ancora una volta è associato alla Juventus, così come Zinedine Zidane al quale è stato dato il ben servito dal Real Madrid, che si giocano, almeno ad oggi, la panchina bianconera, per sostituire Andrea Pirlo. Per quel che riguarda il tecnico bresciano, sembra comunque certa la sua sostituzione, visto che la stagione in sé non è stata proprio delle migliori, e non si parla soltanto dei trofei, ma del gioco che per lunga parte non si è visto, e soprattutto una squadra confusionaria da inizio a fine stagione, a poco serve il quarto posto arrivato grazie al Napoli che si lascia beffare dal pari interno contro un Hellas Verona che non aveva più nulla da chiedere alla classifica. Pirlo ad oggi ha un contratto in essere, potrebbe addirittura passare alla Juventus Under23, dove potrebbe fare quell'esperienza che ad oggi gli manca.

Passiamo al Bologna, Sinisa Mihajlovic potrebbe restare, anche se le sirene da Roma sponda laziale, s'infittiscono, il tecnico potrebbe comunque poter restare nella tranquilla Bologna, Joey Saputo permettendo. Stazionarie le posizioni di Giampiero Gasperini all'Atalanta, Antonio Conte all'Inter e Stefano Pioli al Milan.

A Napoli si cerca il sostituto di Gattuso, dopo il no secco di Max Allegri, che chiede ben 10 milioni a stagione, il Napoli sembra pronto ad un'offensiva per Ivan Juric dell'Hellas Verona, che potrebbe lasciar partire il tecnico dopo due stagioni con un meritato ringraziamento, poco dietro il Torino che ancora deve decidere se mantenere Davide Nicola, tecnico della salvezza, oppure puntare su un nuovo tecnico, Juric è in cima alla lista, certo battere la concorrenza del Napoli è davvero dura. Leonardo Semplici potrebbe avere la meritata conferma sulla panchina del Cagliari, squadra che ha risollevato da una zona rischiosissima. Come detto ad inizio articolo, la Fiorentina saluta Giuseppe Iachini "Qui da allenatore ci rimetto la salute", e accoglierà quasi certamente Paulo Fonseca in uscita dalla Roma, ma attenzione che la situazione Simone Inzaghi intriga anche Rocco Commiso. Davide Ballardini non dovrebbe avere problemi a Genoa, dove ha compiuto un autentico miracolo, con una squadra presa sull'orlo del baratro, e portata ad un undicesimo posto finale. Luca Gotti lascerà l'Udinese, per la panchina si pensa a due nomi: Leonardo Semplici, qualora non dovesse restare a Cagliari, Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, che si sta giocando la finale Play Off contro il Cittadella, con l'andata a favore della sua squadra per 0-1 sul terreno del Cittadella. Claudio Ranieri lascia la Sampdoria, si dice non ci siano i presupposti sotto il profilo ingaggio, con il tecnico che si sarebbe sbilanciato: "Nel mio futuro c'è una nazionale", non certo quella italiana, anche se è possibile che Roberto Mancini, dopo Euro 20, potrebbe lasciare, con il tecnico romano pronto a sostituirlo, ma è solo una supposizione. Roberto De Zerbi non sarà più il tecnico del Sassuolo, dopo molte proposte italiane, che però non hanno soddisfatto il tecnico bresciano, che si sarebbe accordato con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, per lui pronto un ricco contratto. Vincenzo Italiano, salvo offerte importanti, dovrebbe restare allo Spezia anche nella prossima stagione, attenzione comunque alle neo promosse, Empoli, Salernitana, che potrebbero tentare il tecnico tedesco. Come detto il Torino sta per decidere la sua panchina, Nicola sembra poter restare, anche se Juric potrebbe fargli fare quel salto di qualità, ma, come detto, c'è forte anche il Napoli sul tecnico croato. L'Hellas Verona sembra rassegnato all'addio del tecnico Ivan Juric, se il tecnico dovesse lasciare Verona, si pensa forte a Luca Gotti in uscita dall'Udinese, ma attenzione anche alla suggestione Luigi Di Biagio, tecnico dell'Under 21.

Il calciomercato allenatori è pronto ad impazzare ben prima dei trasferimenti dei giocatori, quanti allenatori alla fine salteranno o cambieranno panchina?