Come la scorsa settimana torna il campionato questa settimana e di conseguenza anche il fantacalcio.

Scopriamo assieme la mia personale top 11 per questa giornata. Come la settimana scorsa il modulo sarà un 343 con però un giocatore bonus aggiuntivo che scoprirete alla fine.

Iniziamo subito!

Formazione: 3-4-3

Portiere:

Reina (Lazio-Benevento): il portiere spagnolo ex Napoli e Milan sta attraversando una discreta stagione, arrivato ad inizio anno come panchinaro di Strakosha si è ritagliato il suo spazio negli undici titolari di Inzaghi. Consigliato nella sfida contro il Benevento dove può aspirare alla seconda Clean Sheet consecutiva dopo il successo in trasferta contro l'Hellas Verona.

Difesa:

Tomori (Milan-Genoa): Il giovane talento inglese ha stregato i tifosi rossoneri da quando ha messo piede in campo. Grande forza fisica e pericolosità nelle giocate per quanto riguarda i calci piazzati. Potrebbe portare qualche bonus ai suoi fantallenatori nella sfida contro il Genoa.

Bastoni (Napoli-Inter): Partita non semplicissima quella dell’Inter che volano in trasferta a Napoli per sfidare gli azzurri. Puntiamo comunque su Bastoni che nelle partite importanti da sempre il 110%. Pericoloso nel gioco aereo quando si parla di calci piazzati ma anche nel gioco di movimento con i suoi passaggi che potrebbero illuminare la via a Lukaku e Lautaro.

Karsdorp (Torino-Roma): Ultimo difensore della mia top 11. Rick non dopo una prima parte di stagione molto positiva si è arenato un po’, manca il suo bonus da ormai 6 giornate. La sfida contro il Torino può servirgli per ritrovare il suo stato di forma.

Centrocampo:

De Paul (Crotone-Udinese): Consigliato l’argentino che dovrà vedersela con l’armata di Cosmi che ha sempre giocato grandi partite dal suo arrivo. All’andata Rodrigo non trovò il gol per un niente anche se la prestazione fu davvero spaziale. Non segna da 4 giornate, potrebbe essere questa la partita dello sblocco.

Soriano (Bologna-Spezia): all’andata giocò una prestazione decisamente sottotono sul campo ligure, Roberto non segna dalla 27’ giornata e non porta un assist ai suoi compagni addirittura dalla 21’. La partita di Bologna potrebbe essere la partita del riscatto in questa sua frazione di stagione non particolarmente brillante.

Nandez (Cagliari-Parma): Stagione sottotono dell’esterno del Cagliari. Un solo gol ed un solo assist non sono sicuramente un bottino accettabile per l'uruguagio che aveva stregato i suoi fantallenatori lo scorso anno. Diamogli una chance contro il Parma, potrebbe essere la sua ultima opportunità al fantacalcio per questa stagione.

Damsgaard (Sampdoria-Hellas Verona): Mikkel all’andata giocò una delle sue peggiori partite della stagione dove venne anche ammonito. La Sampdoria non è in un momento di forma meraviglioso ma nemmeno l’Hellas. Il giovane danese che ha fatto faville con la nazionale potrebbe guidare la squadra di Genova ad una buona prestazione per consolidare la propria presenza nella prima metà di classifica.

Attaccanti:

Destro (Milan-Genoa): è in ballottaggio per la sfida contro una delle sue ex squadre. Scheratelo assolutamente perché i passato è stato in grado di fare gol davvero pesanti contro la sua ex squadra e perché no, magari anche questa volta farà sentire il suo peso offensivo.

Cristiano Ronaldo (Atalanta-Juventus): Cristiano non sarebbe nemmeno da inserire in una top perché si sa, è da schierare sempre in qualsiasi partita. Però visto il momento che sta attraversando mi sento di doverlo confermare tra i migliori. La sfida in trasferta a Bergamo sarà una delle sfide più importanti in questo sprint finale di campionato e serve una prestazione di carattere del portoghese per rimanere aggrappati alla speranza del secondo posto.

Vlahovic (Sassuolo-Fiorentina): Nome scontato quello di Dusan. Seconda partita consecutiva a segno e dinanzi un Sassuolo che potrebbe regalargli ancora qualche gioia. All’andata segno su calcio di rigore, magari questa volta succederà su azione costruita.

Bonus:

Immobile (Lazio-Benevento): Ecco il bonus di questa giornata. Ho deciso di menzionare Ciro in questa categoria perché avendolo schierato già la scorsa giornata tra i titolari non volevo ripetermi di nuovo. La sua scorsa prestazione è stata sufficiente ma non è riuscito ancora a timbrare il cartellino. Come avevo già detto in fase di analisi della settimana scorsa, il gol manca ormai da parecchio tempo ed il tempo stringe per rimediare ad una stagione sicuramente sotto le aspettative. Per tutti i suoi fantallenatori consiglio di dare una chance all’attaccante italiano che ha dinanzi un avversario non impossibile… anzi.