“Quando sono arrivato al Milan non difendevo bene. Adesso sono migliorato. Ma posso ancora migliorare di più, devo migliorare, in tante cose diverse. Sono molto felice al Milan, la gente qui mi aiuta e mi ama, la squadra è forte e lavoriamo bene. Io e i miei compagni vogliamo scrivere altre pagine importanti della storia del Milan: abbiamo cominciato bene la nuova stagione e vogliamo continuare così. I nostri tifosi ci aiutano sempre, sono un vero plus di questo club”.

Si è vero, Theo Hernandez quando è arrivato al Milan non era il massimo, era troppo discontinuo, ma io dicevo sempre di aspettare, che sarebbe arrivato prima o poi il suo momento. Lui adesso è considerato uno dei terzini più forti della sua generazioni. Ha una velocità pazzesca ed un'ottima forma fisica e infatti, viene soprannominato "Treno Theo". E' un buon crossatore, ottimo nel ribaltare l'azione da difensiva a offensiva e possiede anche un ottimo tiro, il che lo ha portato ad affermarsi come uno dei migliori terzini in fase offensiva ed ha anche dimostrato di essere un ottimo rigorista.

Theo, agli inizi della sua carriera, ha cominciato a crescere nelle giovanili dell'Atletico Madrid nel 2007 a soli 9 anni e facendo tutta la trafila nelle giovanili, debutta in Puerta Bonita-Atletico Madrid B nel 2015. Il 4 agosto 2016, va in prestito all'Alvès, neopromosso in Primera Divisiòn ed esordisce contro lo Sporting Gijòn e in totale, disputa 38 partite di campionato, facendo solo 2 gol. Nel 2017, Theo va a giocare al Real Madrid, pagando la clausola di 30 milioni previsti da contratto, vincendo la Supercoppa Europea e la Champions League e per una stagione soltanto, nel 2018, si trasferisce al Real Sociedad.

Definitivamente, il 6 Luglio 2019, si trasferisce al Milan per 20 milioni di euro e firma un contratto di cinque anni. Ha fatto il suo esordio nel derby, il 21 settembre, ma si vedeva la sua qualità soprattutto offensiva, anche se quella partita i rossoneri la persero (0-2). Nella prima parte di stagione, ha ottenuto un buon rendimento e così si afferma come uno dei migliori terzini della Serie A e chiude la stagione con 7 gol e dimostrando di essere uno dei giocatori migliori in squadra.

Nella stagione successiva, 2020/21, durante la partita contro il Parma, realizza la sua prima doppietta, portando il Milan in parità (2-2) e nel febbraio 2021, fa il suo primo gol su rigore, nei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa finita anche questa in parità (2-2). Chiude così la prima parte della seconda stagione, con:

33 presenze;

7 gol;

5 assist.

Nel corso della stagione, Theo viene confermato come uno dei giocatori chiave della squadra e infatti nel 2022 nel girone di ritorno, indossa per la prima volta la fascia da capitano e realizza il gol su calcio di rigore, contro la Roma, dove poi il Milan vince per 3-1. Rinnova il suo contratto con il club fino al 2026 per 4,5 milioni l'anno dove comincia ad alzare il suo livello difensivo e offensivo e risultare soprattutto decisivo nelle varie competizioni, come contro l'Atalanta, facendo tutto suo il campo, realizzando un gol meraviglioso, portando così il Milan sul 2-0. Diventa campione italiano, realizzando e concludendo la stagione con:

32 presenze;

5 gol;

6 assist.

Nella stagione 2022/23, a seguito dell'assegnazione della fascia da capitano a Calabria, viene nominato vice capitano e realizza il gol del pareggio contro l'udinese, partita che viene terminata con la vittoria dei rossoneri per 4-2.

Totale carriera tra presenze e reti nei club e in nazionale:

Presenze (242);

(242); Reti (25).

Che posso dire di questo giocatore fenomenale? Quando lo vedo in campo mi piace la sua forza di volontà, la sua determinazione, la sua complicità con i compagni di squadra e soprattutto con Leao ultimamente e rendono il gioco più bello e più interessante da guardare. Voglio solo dirgli che noi tifosi lo sosterremo sempre e che non deve mollare mai.

GRAZIE TRENO THEO!!