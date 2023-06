Il Manchester United fa la spesa in Italia. Dopo aver messo nel mirino Hojlund dell'Atalanta e aver palesato un certo interesse per Onana dell'Inter, il radar dei Red Devils si sposta su un'altra big pur restando in Lombardia.

Come riferito oggi, Theo Hernandez è il grande obiettivo del Manchester United. Se la partenza di uno dei big potrà servire a finanziare un ricco mercato in entrata, verrà presa in considerazione ma solo a cifre molto elevate. Servirà una mega offerta, di quelle davvero irrinunciabili.

Theo ha fisico e tecnica da vendere, inserimenti e gol: per questi motivi oltre alla stima del Milan, si è guadagnato quella degli altri grandi club europei. In prima fila i Red Devils: se i sondaggi si trasformeranno in offerta, la cifra dovrà essere di almeno 60 milioni di euro, ovvero il triplo di quanto speso dai rossoneri nell’estate del 2019 per prenderlo dal Real Madrid. Richiesta che lo United potrebbe davvero soddisfare.

Con quest'iniezione di denaro fresco, il Milan prenderebbe il sostituto di Theo e per rinforzare altri reparti, soprattutto due pedine che meritano particolare attenzione: l'esterno destro e un nuovo centravanti. Theo era arrivato da riserva Real e ha trovato il posto fisso in rossonero: in tutto 167 partite, di cui 161 da titolare. 24 gol realizzati, con 3 rigori. A febbraio 2022 ha prolungato il contratto rossonero fino all’estate del 2026, con adeguamento di stipendio: dal milione e mezzo del primo accordo, ai 4 attuali.

Al giocatore sarebbe garantito un ingaggio molto più elevato: l'allarme in casa rossonera è scattato, anche le Euroleghe attendono trepidanti.

